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زيلينسكي يقيل عددا من رؤساء الإدارات العسكرية في أوكرانيا
زيلينسكي يقيل عددا من رؤساء الإدارات العسكرية في أوكرانيا
وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، مراسيم بإقالة عدد من رؤساء الإدارات العسكرية الإقليمية في مقاطعتي خميلنيتسكي وأوديسا، وكذلك الجزء الذي... 15.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-15T16:34+0000
2023-03-15T16:36+0000
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وجاء في الوثيقة المنشورة بموقع الرئيس الأوكراني على الإنترنت: "تم إقالة سيرغي غايداي من منصب رئيس إدارة الدولة الإقليمية في لوغانسك وفقا لطلب مقدم منه".وتنص المراسيم الأخرى على إعفاء ماكسيم مارشينكو من منصبه كرئيس لإدارة مقاطعة أوديسا وفقا لطلبه، كما تم إقالة سيرغي غمالي من منصبه كرئيس لإدارة مقاطعة خميلنيتسكي.وفي وقت سابق، قال تاراس ميلنيشوك، ممثل مجلس الوزراء في البرلمان الأوكراني إن مجلس الوزراء وافق على إقالة رؤساء إدارات مقاطعات أوديسا وخميلنيتسكي ولوغانسك التي تسيطر عليها كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230314/القوات-الروسية-تسيطر-على-مبنى-داخل-آزوم-وزع-زيلينسكي-فيه-أوسمة-على-جنوده-في-أرتيوموفسك--1074711258.html
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أخبار أوكرانيا, العالم
أخبار أوكرانيا, العالم

زيلينسكي يقيل عددا من رؤساء الإدارات العسكرية في أوكرانيا

16:34 GMT 15.03.2023 (تم التحديث: 16:36 GMT 15.03.2023)
© AFP 2023 / Genya Savilovالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2023
© AFP 2023 / Genya Savilov
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وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، مراسيم بإقالة عدد من رؤساء الإدارات العسكرية الإقليمية في مقاطعتي خميلنيتسكي وأوديسا، وكذلك الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية لوغانسك الشعبية.
وجاء في الوثيقة المنشورة بموقع الرئيس الأوكراني على الإنترنت: "تم إقالة سيرغي غايداي من منصب رئيس إدارة الدولة الإقليمية في لوغانسك وفقا لطلب مقدم منه".
وتنص المراسيم الأخرى على إعفاء ماكسيم مارشينكو من منصبه كرئيس لإدارة مقاطعة أوديسا وفقا لطلبه، كما تم إقالة سيرغي غمالي من منصبه كرئيس لإدارة مقاطعة خميلنيتسكي.
قوات خاصة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2023
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أمس, 09:50 GMT
وفي وقت سابق، قال تاراس ميلنيشوك، ممثل مجلس الوزراء في البرلمان الأوكراني إن مجلس الوزراء وافق على إقالة رؤساء إدارات مقاطعات أوديسا وخميلنيتسكي ولوغانسك التي تسيطر عليها كييف.
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