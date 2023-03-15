https://sputnikarabic.ae/20230315/زيلينسكي-يقيل-عددا-من-رؤساء-الإدارات-العسكرية-في-أوكرانيا-1074785920.html

زيلينسكي يقيل عددا من رؤساء الإدارات العسكرية في أوكرانيا

زيلينسكي يقيل عددا من رؤساء الإدارات العسكرية في أوكرانيا

وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، مراسيم بإقالة عدد من رؤساء الإدارات العسكرية الإقليمية في مقاطعتي خميلنيتسكي وأوديسا، وكذلك الجزء الذي... 15.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-15T16:34+0000

2023-03-15T16:34+0000

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وجاء في الوثيقة المنشورة بموقع الرئيس الأوكراني على الإنترنت: "تم إقالة سيرغي غايداي من منصب رئيس إدارة الدولة الإقليمية في لوغانسك وفقا لطلب مقدم منه".وتنص المراسيم الأخرى على إعفاء ماكسيم مارشينكو من منصبه كرئيس لإدارة مقاطعة أوديسا وفقا لطلبه، كما تم إقالة سيرغي غمالي من منصبه كرئيس لإدارة مقاطعة خميلنيتسكي.وفي وقت سابق، قال تاراس ميلنيشوك، ممثل مجلس الوزراء في البرلمان الأوكراني إن مجلس الوزراء وافق على إقالة رؤساء إدارات مقاطعات أوديسا وخميلنيتسكي ولوغانسك التي تسيطر عليها كييف.

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