https://sputnikarabic.ae/20230315/زيمبابوي-ترغب-في-التعاون-التجاري-مع-روسيا-بالعملات-الوطنية-1074750645.html

زيمبابوي ترغب في التعاون التجاري مع روسيا بالعملات الوطنية

زيمبابوي ترغب في التعاون التجاري مع روسيا بالعملات الوطنية

أعلن كريستوفر موتسوانجوا، المتحدث باسم حزب "زانو-بي إف" الحاكم في زيمبابوي، عن رغبة بلاده بالتعامل التجاري مع روسيا بالعملات الوطنية. 15.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-15T05:56+0000

2023-03-15T05:56+0000

2023-03-15T05:56+0000

اقتصاد

روسيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101378/73/1013787382_0:161:3060:1882_1920x0_80_0_0_3979d0aba2de82f90478e791c36e1bd8.jpg

ودعا مواتسوانجو في لقاء مع "سبوتنيك" إلى إنشاء بورصة بالعملات الوطنية بإشراف البنكين المركزين لكلا البلدين، وضمان التجارة من خلال احتياطيات الذهب.وأشار موتسوانجوا إلى أن زيمبابوي تخضع لعقوبات أمريكية منذ 22 عاما، وأن العقوبات المفروضة على روسيا يجب ألا تعطل التجارة بين البلدين.وقال: "يجب إيجاد بديل للدولار الأمريكي في التجارة، والجميع يفكر في ذلك -الصين والهند والشرق الأوسط- الجميع يريد التخلي عن الدولار والآن الوقت المناسب لتوطيد العلاقات التجارية بين البلدين".ونوه إلى أنه في ظل العقوبات يمكن اللجوء للعملات الرقمية والبنوك المستقلة.

https://sputnikarabic.ae/20230315/زيمبابوي-تعلن-عن-رغبتها-بالعمل-مع-روسيا-في-مجال-تعدين-الألماس-والليثيوم-1074750376.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اقتصاد, روسيا, العالم