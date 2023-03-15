https://sputnikarabic.ae/20230315/زيمبابوي-تعلن-عن-رغبتها-بالعمل-مع-روسيا-في-مجال-تعدين-الألماس-والليثيوم-1074750376.html
زيمبابوي تعلن عن رغبتها بالعمل مع روسيا في مجال تعدين الألماس والليثيوم
زيمبابوي تعلن عن رغبتها بالعمل مع روسيا في مجال تعدين الألماس والليثيوم
صرح كريستوفر موتسوانجوا، المتحدث باسم حزب "زانو-بي إف" الحاكم في زيمبابوي، أن بلاده تريد العمل مع شركات روسية في مجال تعدين الألماس ومعالجته وكذلك تعدين... 15.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-15T05:37+0000
2023-03-15T05:37+0000
2023-03-15T05:37+0000
العالم
اقتصاد
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/08/09/1049806475_0:92:1746:1074_1920x0_80_0_0_5fbce54b40344ebfebdcce144e719c98.jpg
وقال موتسوانجوا في لقاء مع "سبوتنيك": "زيمبابوي الآن تحتل المركز الرابع عالميا في مجال تعدين الألماس، ونعمل مع شركة آلاروسا الروسية، وهم يقومون بالاستشكاف الجيولوجي، ونحن مصممون على مواصلة العمل مع الشركات الروسية العاملة في استخراج الماس ومعالجته. هذا المجال متطور بشكل جيد في روسيا".وأشار المتحدث إلى العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والتعاون العسكري الذي وصفه بعالي المستوى، ورغبة بلاده بشراء المزيد من معدات الطيران الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20221121/وزير-التعليم-في-زيمبابوي-لـسبوتنيك-توقيع-مذكرة-تفاهم-مع-روساتوم-للتعاون-في-مجال-الطاقة-النووية-1070403190.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/08/09/1049806475_97:0:1649:1164_1920x0_80_0_0_0c68d574e5ab79e1bd0d34cf2eedff10.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, اقتصاد, روسيا
زيمبابوي تعلن عن رغبتها بالعمل مع روسيا في مجال تعدين الألماس والليثيوم
تابعنا عبر
حصري
صرح كريستوفر موتسوانجوا، المتحدث باسم حزب "زانو-بي إف" الحاكم في زيمبابوي، أن بلاده تريد العمل مع شركات روسية في مجال تعدين الألماس ومعالجته وكذلك تعدين الليثيوم.
وقال موتسوانجوا في لقاء مع "سبوتنيك": "زيمبابوي الآن تحتل المركز الرابع عالميا في مجال تعدين الألماس، ونعمل مع شركة آلاروسا الروسية، وهم يقومون بالاستشكاف الجيولوجي، ونحن مصممون على مواصلة العمل مع الشركات الروسية العاملة في استخراج الماس ومعالجته. هذا المجال متطور بشكل جيد في روسيا".
وأضاف موتسوانجوا: "في مجال آخر، هو تعدين الليثيوم. زيمبابوي هي واحدة من خمسة بلدان بها أكبر رواسب من الليثيوم. وسيتيح لنا الانتقال التدريجي من الوقود الهيدروكربوني إلى النقل الكهربائي تطوير التعاون مع روسيا، التي تعد أكبر لاعب في مجال الطاقة في العالم".
21 نوفمبر 2022, 18:44 GMT
وأشار المتحدث إلى العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والتعاون العسكري الذي وصفه بعالي المستوى، ورغبة بلاده بشراء المزيد من معدات الطيران الروسية.