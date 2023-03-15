https://sputnikarabic.ae/20230315/زيمبابوي-تعلن-عن-رغبتها-بالعمل-مع-روسيا-في-مجال-تعدين-الألماس-والليثيوم-1074750376.html

زيمبابوي تعلن عن رغبتها بالعمل مع روسيا في مجال تعدين الألماس والليثيوم

زيمبابوي تعلن عن رغبتها بالعمل مع روسيا في مجال تعدين الألماس والليثيوم

صرح كريستوفر موتسوانجوا، المتحدث باسم حزب "زانو-بي إف" الحاكم في زيمبابوي، أن بلاده تريد العمل مع شركات روسية في مجال تعدين الألماس ومعالجته وكذلك تعدين... 15.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-15T05:37+0000

2023-03-15T05:37+0000

2023-03-15T05:37+0000

العالم

اقتصاد

روسيا

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وقال موتسوانجوا في لقاء مع "سبوتنيك": "زيمبابوي الآن تحتل المركز الرابع عالميا في مجال تعدين الألماس، ونعمل مع شركة آلاروسا الروسية، وهم يقومون بالاستشكاف الجيولوجي، ونحن مصممون على مواصلة العمل مع الشركات الروسية العاملة في استخراج الماس ومعالجته. هذا المجال متطور بشكل جيد في روسيا".وأشار المتحدث إلى العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والتعاون العسكري الذي وصفه بعالي المستوى، ورغبة بلاده بشراء المزيد من معدات الطيران الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20221121/وزير-التعليم-في-زيمبابوي-لـسبوتنيك-توقيع-مذكرة-تفاهم-مع-روساتوم-للتعاون-في-مجال-الطاقة-النووية-1070403190.html

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