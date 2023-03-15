"سبوتنيك" ترسل مساعدات لوجستية لدعم عمليات الدفاع المدني السوري
16:17 GMT 15.03.2023 (تم التحديث: 16:48 GMT 15.03.2023)
© Sputnik . Munzer Said"سبوتنيك" ترسل مساعدات لوجستية لدعم عمليات الدفاع المدني السوري
© Sputnik . Munzer Said
حصري
في دفعة مساعدات جديدة وصلت اليوم، قدمت وكالة "سبوتنيك" ومؤسسة "إليزابيث غلينكا" الخيرية التي أسستها الدكتورة ليزا في روسيا الاتحادية، مساعدات إلى مديرية الدفاع المدني في محافظة اللاذقية، بالإضافة لتوزيع مساعدات إنسانية في قرية الدروقيات بريف المحافظة.
وأفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك" في اللاذقية بأن المساعدات تضمنت مواد إنشائية وتجهيزات تساعد عناصر الدفاع المدني في إزالة آثار الدمار الناتج عن الزلزال من عمليات رفع وإزالة الأنقاض.
وقال مدير الدفاع المدني السوري العميد جلال داؤود في تصريح لوكالة "سبوتنيك": تحتوي المساعدات التي تم تسلّمها اليوم، مولدات كهربائية، وروافع هيدروليك صغيرة، صاروخ قص يدوي، وأدوات تلحيم، كمبروسر هواء، كريكو يدوي حمولة 20 طن، كمبريسات.
وأضاف داؤود: نحن بحاجة ماسة للحصول على مثل هذه المعدات وغيرها، لأنها تساهم في تسريع إنجاز الأعمال في أي حوادث مشابهة قد تحدث مستقبلاً. ناهيك أننا محرومون منها بسبب الحصار المفروض على سوريا، مكالباً المجتمع الدولي برفع الحصار عن سوريا، والتصدي لواجبه الإنساني بالوقوف إلى جانب الشعب السوري لتجاوز محنته.
© Sputnik . Munzer Said"سبوتنيك" ترسل مساعدات لوجستية لدعم عمليات الدفاع المدني السوري
"سبوتنيك" ترسل مساعدات لوجستية لدعم عمليات الدفاع المدني السوري
© Sputnik . Munzer Said
وأعرب داؤود باسمه وباسم العاملين بالدفاع المدني في سوريا، عن شكره العميق لروسيا قيادة وشعباً لوقوفها إلى جانب الشعب السوري في مواجهة الحرب الإرهابية، ومن خلال الدعم بمواجهة الزلزال، سواء من خلال مشاركة عناصر ووحدات عسكرية في عمليات الإغاثة أو من خلال الاستمرار بتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لمساعدة المتضررين من الزلزال.
كما أعرب داؤود عن شكره لفريق وكالة "سبوتنيك" ومؤسسة "إليزابيث غلينكا" الخيرية على المساعدات التي تم تقديمها لمديرية الدفاع المدني، مؤكداً أنها تساعد فرق الإغاثة بعمليات البحث والإنقاذ بشكل أسرع، كما تساعد على إزالة أثار الدمار الناتج عن الزلزال.
© Sputnik . Munzer Said"سبوتنيك" ترسل مساعدات لوجستية لدعم عمليات الدفاع المدني السوري
"سبوتنيك" ترسل مساعدات لوجستية لدعم عمليات الدفاع المدني السوري
© Sputnik . Munzer Said
من جهته، بين مدير التخطيط الخارجي في مؤسسة "إليزابيث غلينكا" الخيرية فلاديمير خافشابو في تصريح لـ"سبوتنيك" أن الهدف من وراء المساعدات التي تم تقديمها لمديرية الدفاع المدني السوري، هو المساعدة في إزالة أنقاض الأبنية المنهارة جراء الزلزال.
© Sputnik . Munzer Said"سبوتنيك" ترسل مساعدات لوجستية لدعم عمليات الدفاع المدني السوري
"سبوتنيك" ترسل مساعدات لوجستية لدعم عمليات الدفاع المدني السوري
© Sputnik . Munzer Said
وأضاف خافشابو: بالتزامن، تم توزيع دفعة مساعدات تقدر بـ 2.5 طن من المواد الإنسانية والإغاثية على المتضررين جراء الزلزال قي قرية الروقيات في ريف اللاذقية.
© Sputnik . Munzer Said"سبوتنيك" ترسل مساعدات لوجستية لدعم عمليات الدفاع المدني السوري
"سبوتنيك" ترسل مساعدات لوجستية لدعم عمليات الدفاع المدني السوري
© Sputnik . Munzer Said
وحسب خافشابو، تتضمن المساعدات، مواد غذائية، خيام، بطانيات، فرشات، بالإضافة لمستلزمات ضرورية للعائلات المتضررة.
© Sputnik . Munzer Said"سبوتنيك" ترسل مساعدات لوجستية لدعم عمليات الدفاع المدني السوري
"سبوتنيك" ترسل مساعدات لوجستية لدعم عمليات الدفاع المدني السوري
© Sputnik . Munzer Said
بدوره، قال مختار قرية الدروقيات زكريا نعامة في تصريح لـ"سبوتنيك":
تم صباح اليوم استلام مساعدات إغاثية روسية لتوزيعها على متضرري الزلزال في القرية، وتتضمن هذه المساعدت مواد ومتممات غذائية ومنتجات تخص الأطفال.
© Sputnik . Munzer Said"سبوتنيك" ترسل مساعدات لوجستية لدعم عمليات الدفاع المدني السوري
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© Sputnik . Munzer Said
"سبوتنيك" ترسل مساعدات لوجستية لدعم عمليات الدفاع المدني السوري
© Sputnik . Munzer Said"سبوتنيك" ترسل مساعدات لوجستية لدعم عمليات الدفاع المدني السوري
2/14
© Sputnik . Munzer Said
"سبوتنيك" ترسل مساعدات لوجستية لدعم عمليات الدفاع المدني السوري
© Sputnik . Munzer Said"سبوتنيك" ترسل مساعدات لوجستية لدعم عمليات الدفاع المدني السوري
3/14
© Sputnik . Munzer Said
"سبوتنيك" ترسل مساعدات لوجستية لدعم عمليات الدفاع المدني السوري
© Sputnik . Munzer Said"سبوتنيك" ترسل مساعدات لوجستية لدعم عمليات الدفاع المدني السوري
4/14
© Sputnik . Munzer Said
"سبوتنيك" ترسل مساعدات لوجستية لدعم عمليات الدفاع المدني السوري
© Sputnik . Munzer Said"سبوتنيك" ترسل مساعدات لوجستية لدعم عمليات الدفاع المدني السوري
5/14
© Sputnik . Munzer Said
"سبوتنيك" ترسل مساعدات لوجستية لدعم عمليات الدفاع المدني السوري
© Sputnik . Munzer Said"سبوتنيك" ترسل مساعدات لوجستية لدعم عمليات الدفاع المدني السوري
6/14
© Sputnik . Munzer Said
"سبوتنيك" ترسل مساعدات لوجستية لدعم عمليات الدفاع المدني السوري
© Sputnik . Munzer Said"سبوتنيك" ترسل مساعدات لوجستية لدعم عمليات الدفاع المدني السوري
7/14
© Sputnik . Munzer Said
"سبوتنيك" ترسل مساعدات لوجستية لدعم عمليات الدفاع المدني السوري
© Sputnik . Munzer Said"سبوتنيك" ترسل مساعدات لوجستية لدعم عمليات الدفاع المدني السوري
8/14
© Sputnik . Munzer Said
"سبوتنيك" ترسل مساعدات لوجستية لدعم عمليات الدفاع المدني السوري
© Sputnik . Munzer Said"سبوتنيك" ترسل مساعدات لوجستية لدعم عمليات الدفاع المدني السوري
9/14
© Sputnik . Munzer Said
"سبوتنيك" ترسل مساعدات لوجستية لدعم عمليات الدفاع المدني السوري
© Sputnik . Munzer Said"سبوتنيك" ترسل مساعدات لوجستية لدعم عمليات الدفاع المدني السوري
10/14
© Sputnik . Munzer Said
"سبوتنيك" ترسل مساعدات لوجستية لدعم عمليات الدفاع المدني السوري
© Sputnik . Munzer Said"سبوتنيك" ترسل مساعدات لوجستية لدعم عمليات الدفاع المدني السوري
11/14
© Sputnik . Munzer Said
"سبوتنيك" ترسل مساعدات لوجستية لدعم عمليات الدفاع المدني السوري
© Sputnik . Munzer Said"سبوتنيك" ترسل مساعدات لوجستية لدعم عمليات الدفاع المدني السوري
12/14
© Sputnik . Munzer Said
"سبوتنيك" ترسل مساعدات لوجستية لدعم عمليات الدفاع المدني السوري
© Sputnik . Munzer Said"سبوتنيك" ترسل مساعدات لوجستية لدعم عمليات الدفاع المدني السوري
13/14
© Sputnik . Munzer Said
"سبوتنيك" ترسل مساعدات لوجستية لدعم عمليات الدفاع المدني السوري
© Munzer Said"سبوتنيك" ترسل مساعدات لوجستية لدعم عمليات الدفاع المدني السوري
14/14
© Munzer Said
"سبوتنيك" ترسل مساعدات لوجستية لدعم عمليات الدفاع المدني السوري
1/14
© Sputnik . Munzer Said
"سبوتنيك" ترسل مساعدات لوجستية لدعم عمليات الدفاع المدني السوري
2/14
© Sputnik . Munzer Said
"سبوتنيك" ترسل مساعدات لوجستية لدعم عمليات الدفاع المدني السوري
3/14
© Sputnik . Munzer Said
"سبوتنيك" ترسل مساعدات لوجستية لدعم عمليات الدفاع المدني السوري
4/14
© Sputnik . Munzer Said
"سبوتنيك" ترسل مساعدات لوجستية لدعم عمليات الدفاع المدني السوري
5/14
© Sputnik . Munzer Said
"سبوتنيك" ترسل مساعدات لوجستية لدعم عمليات الدفاع المدني السوري
6/14
© Sputnik . Munzer Said
"سبوتنيك" ترسل مساعدات لوجستية لدعم عمليات الدفاع المدني السوري
7/14
© Sputnik . Munzer Said
"سبوتنيك" ترسل مساعدات لوجستية لدعم عمليات الدفاع المدني السوري
8/14
© Sputnik . Munzer Said
"سبوتنيك" ترسل مساعدات لوجستية لدعم عمليات الدفاع المدني السوري
9/14
© Sputnik . Munzer Said
"سبوتنيك" ترسل مساعدات لوجستية لدعم عمليات الدفاع المدني السوري
10/14
© Sputnik . Munzer Said
"سبوتنيك" ترسل مساعدات لوجستية لدعم عمليات الدفاع المدني السوري
11/14
© Sputnik . Munzer Said
"سبوتنيك" ترسل مساعدات لوجستية لدعم عمليات الدفاع المدني السوري
12/14
© Sputnik . Munzer Said
"سبوتنيك" ترسل مساعدات لوجستية لدعم عمليات الدفاع المدني السوري
13/14
© Sputnik . Munzer Said
"سبوتنيك" ترسل مساعدات لوجستية لدعم عمليات الدفاع المدني السوري
14/14
© Munzer Said
"سبوتنيك" ترسل مساعدات لوجستية لدعم عمليات الدفاع المدني السوري