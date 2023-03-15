"سبوتنيك" تقدم معدات وأدوية طبية لمستشفى حماة الوطني في سوريا
16:01 GMT 15.03.2023 (تم التحديث: 16:04 GMT 15.03.2023)
© Sputnik"سبوتنيك" تقدم معدات وأدوية طبية لمستشفى حماة الوطني في سوريا
© Sputnik
حصري
قام فريق من وكالة "سبوتنيك" ومؤسسة "الدكتورة ليزا" (إليزابيث غلينكا) الخيرية، بإيصال مساعدات إنسانية جمعها الفريق في موسكو بهدف دعم المتضررين من الزلزال في سوريا، وتسليمها إلى المشفى الوطني في مدينة حماة، حيث استخدم الفريق الأموال التي تم جمعها من قبل المتبرعين لشراء المعدات الطبية والأدوية.
ويقدم مشفى حماة الوطني الخدمات إلى 4 محافظات سورية، تبدأ من محافظة حماة وصولا إلى ضواحي حمص والرقة وإدلب، حيث تكاد لا تصل أية مساعدات إلى هذه المناطق، وعلى الرغم من وجود العديد من الضحايا في المستشفى فقد عانى من نقص حاد في الأدوية.
© Sputnik"سبوتنيك" تقدم معدات وأدوية طبية لمستشفى حماة الوطني في سوريا
"سبوتنيك" تقدم معدات وأدوية طبية لمستشفى حماة الوطني في سوريا
© Sputnik
قال رئيس برنامج "أنقذوا الأطفال" التابع للمؤسسة الخيرية "دكتور ليزا" (إليزابيث غلينكا)، فلاديمير خافشابو: "لدينا قائمة من وزارة الصحة السورية تتضمن قائمة بالأدوية والمعدات الطبية، التي تم تسليمها إلينا في السفارة السورية في موسكو. بفضل الأموال التي جمعها فاعلو الخير، تمكنا من شراء الأدوية وبعض المعدات الموجودة في هذه القائمة. ولم يرغبوا في تسليمها إلى مركز التوزيع، لذلك وجدوا واختاروا المستشفى الذي يعاني من أكبر نقص في الأدوية والمعدات الطبية".
© Sputnik"سبوتنيك" تقدم معدات وأدوية طبية لمستشفى حماة الوطني في سوريا
"سبوتنيك" تقدم معدات وأدوية طبية لمستشفى حماة الوطني في سوريا
© Sputnik
بالإضافة إلى ذلك، تقديم مساعدات لمستشفى الأطفال بمدينة حماة تتضمن، أدوية وفرشات ومخدات وأغذية وأغذية أطفال وملابس وحلويات وألعاب. وتم تقديمها من خلال مدير المديرية العامة للمستشفى الوطني بحماة، سليم خلوف، الذي أعرب في لقاء مع "سبوتنيك" عن امتنانه لجمع من قدم ونقل هذه المساعدات الإنسانية.
© Sputnik"سبوتنيك" تقدم معدات وأدوية طبية لمستشفى حماة الوطني في سوريا
"سبوتنيك" تقدم معدات وأدوية طبية لمستشفى حماة الوطني في سوريا
© Sputnik
وقال خلوف لوكالة "سبوتنيك": "شكراً جزيلاً للشعب الروسي الذي ساعدنا في هذا الوقت الصعب، هذه هدية ثمينة جدا بالنسبة للسوريين. نحن نقدر حقًا مساعدة الروس في هذا الوقت العصيب الذي نمر به".
© Sputnik"سبوتنيك" تقدم معدات وأدوية طبية لمستشفى حماة الوطني في سوريا
"سبوتنيك" تقدم معدات وأدوية طبية لمستشفى حماة الوطني في سوريا
© Sputnik
كما تم من خلال محافظ مدينة حماة نقل مساعدات إنسانية للسكان المتضررين.
© Sputnik . "سبوتنيك" تقدم معدات وأدوية طبية لمستشفى حماة الوطني في سوريا
"سبوتنيك" تقدم معدات وأدوية طبية لمستشفى حماة الوطني في سوريا
© Sputnik .
يذكر أن وكالة "سبوتنيك" جمعت بدعم من مؤسسة "دكتور ليزا" الخيرية، حوالي 25 طنًا من المساعدات الإنسانية للسكان المتضررين من الزلزال في سوريا.
© Sputnik"سبوتنيك" تقدم معدات وأدوية طبية لمستشفى حماة الوطني في سوريا
1/9
© Sputnik
"سبوتنيك" تقدم معدات وأدوية طبية لمستشفى حماة الوطني في سوريا
© Sputnik"سبوتنيك" تقدم معدات وأدوية طبية لمستشفى حماة الوطني في سوريا
2/9
© Sputnik
"سبوتنيك" تقدم معدات وأدوية طبية لمستشفى حماة الوطني في سوريا
© Sputnik"سبوتنيك" تقدم معدات وأدوية طبية لمستشفى حماة الوطني في سوريا
3/9
© Sputnik
"سبوتنيك" تقدم معدات وأدوية طبية لمستشفى حماة الوطني في سوريا
© Sputnik"سبوتنيك" تقدم معدات وأدوية طبية لمستشفى حماة الوطني في سوريا
4/9
© Sputnik
"سبوتنيك" تقدم معدات وأدوية طبية لمستشفى حماة الوطني في سوريا
© Sputnik"سبوتنيك" تقدم معدات وأدوية طبية لمستشفى حماة الوطني في سوريا
5/9
© Sputnik
"سبوتنيك" تقدم معدات وأدوية طبية لمستشفى حماة الوطني في سوريا
© Sputnik . "سبوتنيك" تقدم معدات وأدوية طبية لمستشفى حماة الوطني في سوريا
6/9
© Sputnik .
"سبوتنيك" تقدم معدات وأدوية طبية لمستشفى حماة الوطني في سوريا
© Sputnik"سبوتنيك" تقدم معدات وأدوية طبية لمستشفى حماة الوطني في سوريا
7/9
© Sputnik
"سبوتنيك" تقدم معدات وأدوية طبية لمستشفى حماة الوطني في سوريا
© Sputnik"سبوتنيك" تقدم معدات وأدوية طبية لمستشفى حماة الوطني في سوريا
8/9
© Sputnik
"سبوتنيك" تقدم معدات وأدوية طبية لمستشفى حماة الوطني في سوريا
© Sputnik"سبوتنيك" تقدم معدات وأدوية طبية لمستشفى حماة الوطني في سوريا
9/9
© Sputnik
"سبوتنيك" تقدم معدات وأدوية طبية لمستشفى حماة الوطني في سوريا
1/9
© Sputnik
"سبوتنيك" تقدم معدات وأدوية طبية لمستشفى حماة الوطني في سوريا
2/9
© Sputnik
"سبوتنيك" تقدم معدات وأدوية طبية لمستشفى حماة الوطني في سوريا
3/9
© Sputnik
"سبوتنيك" تقدم معدات وأدوية طبية لمستشفى حماة الوطني في سوريا
4/9
© Sputnik
"سبوتنيك" تقدم معدات وأدوية طبية لمستشفى حماة الوطني في سوريا
5/9
© Sputnik
"سبوتنيك" تقدم معدات وأدوية طبية لمستشفى حماة الوطني في سوريا
6/9
© Sputnik .
"سبوتنيك" تقدم معدات وأدوية طبية لمستشفى حماة الوطني في سوريا
7/9
© Sputnik
"سبوتنيك" تقدم معدات وأدوية طبية لمستشفى حماة الوطني في سوريا
8/9
© Sputnik
"سبوتنيك" تقدم معدات وأدوية طبية لمستشفى حماة الوطني في سوريا
9/9
© Sputnik
"سبوتنيك" تقدم معدات وأدوية طبية لمستشفى حماة الوطني في سوريا
وتمت عملية إيصال المساعدات إلى سوريا وتوزيعها على السكان في المناطق المتضررة بدعم من الجيش الروسي.