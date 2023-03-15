https://sputnikarabic.ae/20230315/شويغو-يجري-محادثات-مع-نظيره-السوري-صور--1074780787.html
شويغو يجري محادثات مع نظيره السوري... صور
شويغو يجري محادثات مع نظيره السوري... صور
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أجرى محادثات مع نظيره السوري محمود عباس. 15.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-15T15:23+0000
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع: "جرت اليوم في موسكو مباحثات بين وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ووزير دفاع الجمهورية العربية السورية العماد محمود عباس، وخلال المحادثات ناقش الطرفان الوضع في سوريا، فضلا عن قضايا الساعة للتعاون العسكري والفني الثنائي".وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الاجتماع عقد في "أجواء ودية" وتم تأكيد العزم لمواصلة تطوير التعاون الروسي - السوري في مجال الدفاع ومكافحة الإرهاب.بدوره، شكر وزير الدفاع في الجمهورية العربية السورية نظيره شويغوعلى المساعدة، التي قدمها الجنود الروس وأعرب عن أمله في استمرار التعاون.ووصل الرئيس السوري بشار الأسد، أمس الثلاثاء، إلى موسكو في زيارة رسمية لروسيا الاتحادية يجري خلالها محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتينوجرت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس الأسد في مطار فنوكوفا الدولي في موسكو حسب البروتوكول الروسي المعمول به باستقبال الرؤساء، حيث كان في استقباله، ميخائيل بوغدانوف ممثلاً خاصاً للرئيس بوتين، ونائب وزير الخارجية، وألكسندر يفيموف سفير روسيا لدى دمشق، والدكتور بشار الجعفري سفير سوريا لدى موسكو، وعُزف النشيدان الوطنيان السوري والروسي كما استعرض الرئيس الأسد حرس الشرف، ويرافق الرئيس السوري في زيارته وفد وزاري كبير.
https://sputnikarabic.ae/20230315/بوتين-والأسد-يعقدان-محادثات-في-موسكو-1074759680.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, روسيا
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, روسيا
شويغو يجري محادثات مع نظيره السوري... صور
15:23 GMT 15.03.2023 (تم التحديث: 15:25 GMT 15.03.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أجرى محادثات مع نظيره السوري محمود عباس.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع: "جرت اليوم في موسكو مباحثات بين وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ووزير دفاع الجمهورية العربية السورية العماد محمود عباس، وخلال المحادثات ناقش الطرفان الوضع في سوريا، فضلا عن قضايا الساعة للتعاون العسكري والفني الثنائي".
وتابع البيان: "أن وزيري الدفاع الروسي والسوري أكدا أهمية استمرار التعاون الوثيق الهادف إلى الحفاظ على الاستقرار في الجمهورية العربية السورية".
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الاجتماع عقد في "أجواء ودية" وتم تأكيد العزم لمواصلة تطوير التعاون الروسي - السوري في مجال الدفاع ومكافحة الإرهاب.
وقال شويغو، بحسب البيان: "في السنوات الأخيرة، قطعنا معكم دربا طويلا ومسافة كبيرة من حيث تحرير الأراضي السورية من الإرهاب الدولي، بالطبع، لا يزال هناك الكثير من العمل، ولكن تم إنجاز جزء كبير من هذا العمل".
بدوره، شكر وزير الدفاع في الجمهورية العربية السورية نظيره شويغوعلى المساعدة، التي قدمها الجنود الروس وأعرب عن أمله في استمرار التعاون.
ووصل الرئيس السوري بشار الأسد، أمس الثلاثاء، إلى موسكو في زيارة رسمية لروسيا الاتحادية يجري خلالها محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
وجرت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس الأسد في مطار فنوكوفا الدولي في موسكو حسب البروتوكول الروسي المعمول به باستقبال الرؤساء، حيث كان في استقباله، ميخائيل بوغدانوف ممثلاً خاصاً للرئيس بوتين، ونائب وزير الخارجية، وألكسندر يفيموف سفير روسيا لدى دمشق، والدكتور بشار الجعفري سفير سوريا لدى موسكو، وعُزف النشيدان الوطنيان السوري والروسي كما استعرض الرئيس الأسد حرس الشرف، ويرافق الرئيس السوري في زيارته وفد وزاري كبير.