https://sputnikarabic.ae/20230315/عن-أي-تحرير-يتكلمون؟-عراقيون-يتذكرون-المعاناة-التي-لا-توصف-من-الغزو-الأمريكي-لبلدهم-1074759337.html

عن أي تحرير يتكلمون؟... عراقيون يتذكرون "المعاناة التي لا توصف" من الغزو الأمريكي لبلدهم

عن أي تحرير يتكلمون؟... عراقيون يتذكرون "المعاناة التي لا توصف" من الغزو الأمريكي لبلدهم

يصادف يوم 19 مارس/ آذار الذكرى العشرين للغزو الأمريكي للعراق. يشارك مواطنون عراقيون ذكرياتهم المؤلمة عن الحرب، التي أدت لاحقًا إلى الإطاحة بالرئيس السابق صدام... 15.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-15T10:18+0000

2023-03-15T10:18+0000

2023-03-15T10:18+0000

الغزو الأمريكي للعراق عام 2003

العراق

أخبار العراق اليوم

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في 19 مارس عام 2003، غزت واشنطن مع "تحالف المؤيدين" (قائمة غير رسمية للدول التي دعمت التدخل الأمريكي في العراق) الأراضي العراقية. والسبب الرسمي لبدء العملية العسكرية هو جهاز الاستخبارات الأمريكية الذي أفاد بأن "العراق يعمل على تطوير أسلحة دمار شامل في البلاد".لقراءة ومشاهدة المزيد تابعوا - مشروع "سبوتنيك" حول الغزو الأمريكي للعراق عام 2003قبل وقت قصير من بدء الحملة العسكرية، في 5 فبراير/ شباط 2003، ألقى وزير الخارجية الأمريكي كولن باول خطابًا أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث قدّم للحضور أنبوب اختبار يحتوي على مسحوق أبيض كعينة يُزعم أنها لأسلحة الدمار الشامل التي يُزعم أنها بواسطة العراق. ومع ذلك، بعد عام، في مقابلة مع قناة الإخبارية الأمريكية "إن بي سي"، اعترف بأن "وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية قد أخطرته، وأن أنبوب الاختبار كان فارغًا".على الرغم من حقيقة أن مجلس الأمن الدولي تبنى في عام 1991، سلسلة من القرارات تلزم العراق بسحب قواته من أراضي الكويت، وكذلك إزالة أسلحة الدمار الشامل، إلا أن المنظمة في عام 2003 لم توافق على الخطط الأمريكية لإجراء عملية عسكرية لنزع سلاح البلاد. ومع ذلك، أعلنت واشنطن في وقت لاحق أن "الدبلوماسية قد فشلت" وفي ليلة 19-20 مارس من العام نفسه، تم تنفيذ أولى الضربات الجوية على الأراضي العراقية.وبحسب معطيات "مشروع إحصاء الجثث في العراق"، فقد قُتل ما بين 186 ألفًا و210 آلاف مدني في العراق منذ بداية التدخل العسكري الأمريكي للبلاد.لم يتم العثور على أسلحة دمار شامل في العراقفي عام 2004، خلص مفتشو الأمم المتحدة والولايات المتحدة إلى أن جميع ترسانات العراق قد دمرت قبل عشر سنوات.قامت الولايات المتحدة بسحب قواتها رسميًا قواتها من العراق في ديسمبر/ كانون الأول 2011، لكن بعض القوات الأمريكية بقيت على أراضي الدولة كجزء من الوحدات الأمنية.بينما تصف جماعات حقوق الإنسان حكم صدام حسين على أنه "فترة قمع وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان"، إلا أن بعض العراقيين، وبعد عقدين من الزمان، ينظرون إلى هذه الفترة بشكل "أكثر إيجابية".

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عن أي تحرير يتكلمون؟... مواطنون عراقيون يتذكرون "المعاناة التي لا توصف" للغزو الأمريكي للعراق عام 2003 عن أي تحرير يتكلمون؟... مواطنون عراقيون يتذكرون "المعاناة التي لا توصف" للغزو الأمريكي للعراق عام 2003 2023-03-15T10:18+0000 true PT5M43S

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