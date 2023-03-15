https://sputnikarabic.ae/20230315/قيادي-في-منظمة-التحرير-حملة-لأجل-فلسطين-محاولة-أردنية-لمواجهة-الاستيطان-الإسرائيلي-1074794281.html

قيادي في منظمة التحرير: حملة "لأجل فلسطين" محاولة أردنية لمواجهة الاستيطان الإسرائيلي

قيادي في منظمة التحرير: حملة "لأجل فلسطين" محاولة أردنية لمواجهة الاستيطان الإسرائيلي

قال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير، أطلقت منذ فترة حملة للاعتراف بدولة فلسطين بعضوية... 15.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-15T20:38+0000

2023-03-15T20:38+0000

2023-03-15T20:41+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

أخبار فلسطين اليوم

أخبار الأردن

العالم العربي

أخبار إسرائيل اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104404/52/1044045234_0:0:3087:1736_1920x0_80_0_0_e52731e777a54ed615fba87be887875e.jpg

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن الحملة التي أطلقها البرلمان الأردني تحت عنوان "لأجل فلسطين"، مهمة جدًا، حيث تستهدف برلمانات العالم والأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني من أجل الاعتراف بدولة فلسطين بعضوية كاملة في الأمم المتحدة، والاهتمام بقضايا الشعب الفلسطيني الذي يحتاج إلى إسناد ودعم على مستوى عربي ودولي.ويرى أن الحملة التي انطلقت من فلسطين تلقى آذانا صاغية لدى أصدقاء فلسطين في العالم والأشقاء في الدول العربية كما تأتي انطلاقا من قرارات القمة العربية الأخيرة في الجزائر، والتي أكدت ضرورة الذهاب من خلال تنسيق عربي للاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة.وأكد أن الحملة تأتي في ظل محاولات تجري لتكريس الاحتلال ومحاولة استدامته وبقائه على صدور الشعب الفلسطيني، في ظل التوجه إلى محكمة العدل الدولية لإعطاء استشارة قانونية حول ماهية الاحتلال وجرائمه المتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الاستعمار الاستيطاني، حيث جرى التصويت في الأمم المتحدة وحظى باهتمام كبير، ونجحت فلسطين فيما يتعلق بالذهاب للمحكمة، على الرغم من الموقف الأمريكي الذي يحاول الحيلولة دون ذلك.ولفت إلى أن هذه التحركات تنطلق من ثوابت وقرارات إجماع وطني تستند على قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي خاصة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وجمعية الأمم المتحدة التي ترفض حكومات الاحتلال بما فيها الحكومة الحالية المتطرفة الفاشية التي لا تعترف بأي من هذه القرارات، مستندة إلى دعم أمريكي لا محدود في إطار التغطية على جرائم الاحتلال من خلال الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن.ويرى أن الإجراءات التي تقوم بها حكومة الاحتلال الحالية من تصعيد عدواني وفاشي ضد فلسطين تعتقد أنها محمية من الولايات المتحدة الأمريكية وأنها بمنأى عن مغبة المسائلة القانونية وتحديدا أمام المحاكم الدولية، فيما تسعى فلسطين لمجابهته بكل ما يمكن أن يشكل إسنادا لموقفها على كل المستويات الإقليملة والعربية والإسلامية وعلى الصعيد الدولي، مستندين إلى دعم شعوب العالم ودوله للاعتراف بدولة فلسطينية، وأهمية تدافر الجهود لإنهاء الاحتلال وحتى حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه واستقلاله.وقال رئيس المجلس أحمد الصفدي إن مجلس النواب لن يدخر جهداً في حمل الأمانة انطلاقاً من صلابة الموقف الأردني في الدفاع عن عدالة الحق الفلسطيني، مشيرًا إلى أن البرلمان سيكون حاضنا لهذه الحملة، وأن الأردن سيبقى داعماً للفلسطينيين حتى نيل حقوقهم المشروعة على ترابهم الوطني وعلى رأسها إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وفقا لقناة المملكة.

https://sputnikarabic.ae/20230206/وزير-الخارجية-لـسبوتنيك-فلسطين-تتوقع-الحصول-على-اعتراف-9-دول-إضافية--1073155970.html

https://sputnikarabic.ae/20230104/نواب-في-البرلمان-الأردني-يطالبون-بطرد-السفير-الإسرائيلي-وإلغاء-معاهدة-السلام-1071916264.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الأردن, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم