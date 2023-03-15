https://sputnikarabic.ae/20230315/لافروف-الجانب-الأمريكي-يحاول-باستمرار-البحث-عن-نوع-من-الاستفزاز-لتصعيد-نهج-المواجهة-1074791397.html
لافروف: الجانب الأمريكي يحاول باستمرار البحث عن نوع من الاستفزاز لتصعيد نهج المواجهة
لافروف: الجانب الأمريكي يحاول باستمرار البحث عن نوع من الاستفزاز لتصعيد نهج المواجهة
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، لا يمكن للولايات المتحدة إلا أن تدرك أن أي استفزازات تنطوي دائمًا على مخاطر جسيمة للغاية وقد تثير صدامًا... 15.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-15T18:31+0000
2023-03-15T18:31+0000
2023-03-15T18:31+0000
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موسكو - سبوتنيك. قال لافروف في تعليقه على الموقف بخصوص المسيرة الأمريكية في أجواء البحر الأسود، عبر برنامج "موسكو الكرملين بوتين": "أي حوادث تؤدي إلى صدام بين قوتين نوويتين، الأكبر في العالم، تنطوي دائمًا على مخاطر جسيمة، لا يمكنهم في الولايات المتحدة إلا أن يدركوا ذلك".وأضاف لافروف : "إنهم (الولايات المتحدة) يتجاهلون تماما حقيقة، أنه بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، أعلن جيشنا حظر الطيران في مناطق محددة فوق البحر الأسود".وأردف لافروف: "هذا أمر سيئ، لأنهم يصرحون باستمرار، أنهم قوة مسؤولة ومهتمون بالاستقرار الاستراتيجي، لكن الأقوال تتعارض مع الأفعال".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية سقوط طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9" في البحر الأسود، جراء مناورة حادة أجرتها، جعلتها تفقد توازنها وتصطدم بسطح الماء.وبينت الدفاع الروسية في بيان، أن القوات الجوية الروسية رصدت في 14 آذار/ مارس، تحليق طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9" باتجاه الحدود الروسية بالقرب من شبه جزيرة القرم.وأوضح البيان أن مقاتلات روسية من قوات الدفاع الجوي حلقت في الجو للتعرف على الطائرة عند رصدها، دون استخدام أي أسلحة جوية ضدها.وأضاف: "خرجت الطائرة المسيرة الأمريكية من طراز 'إم كيو-9' عن السيطرة نتيجة مناورة حادة أجرتها في الساعة 9:30 بتوقيت موسكو جعلتها تفقد ارتفاعها وتصطدم بسطح الماء".
https://sputnikarabic.ae/20230315/باتروشيف-روسيا-ستحاول-استعادة-بقايا-المسيرة-الأمريكية-التي-سقطت-في-البحر-الأسود-1074774700.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
لافروف: الجانب الأمريكي يحاول باستمرار البحث عن نوع من الاستفزاز لتصعيد نهج المواجهة
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، لا يمكن للولايات المتحدة إلا أن تدرك أن أي استفزازات تنطوي دائمًا على مخاطر جسيمة للغاية وقد تثير صدامًا بين قوتين نوويتين.
موسكو - سبوتنيك. قال لافروف في تعليقه على الموقف بخصوص المسيرة الأمريكية في أجواء البحر الأسود، عبر برنامج "موسكو الكرملين بوتين": "أي حوادث تؤدي إلى صدام بين قوتين نوويتين، الأكبر في العالم، تنطوي دائمًا على مخاطر جسيمة، لا يمكنهم في الولايات المتحدة إلا أن يدركوا ذلك".
وأضاف لافروف : "إنهم (الولايات المتحدة) يتجاهلون تماما حقيقة، أنه بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، أعلن جيشنا حظر الطيران في مناطق محددة فوق البحر الأسود".
وشدد لافروف على أن "هذا التجاهل لهذه الحقيقة الموضوعية، يشير بالطبع، إلى أن الجانب الأميركي يحاول باستمرار البحث عن نوع من الاستفزاز لتصعيد نهج المواجهة".
وأردف لافروف: "هذا أمر سيئ، لأنهم يصرحون باستمرار، أنهم قوة مسؤولة ومهتمون بالاستقرار الاستراتيجي، لكن الأقوال تتعارض مع الأفعال".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية
سقوط طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9" في البحر الأسود، جراء مناورة حادة أجرتها، جعلتها تفقد توازنها وتصطدم بسطح الماء.
وبينت الدفاع الروسية في بيان، أن القوات الجوية الروسية رصدت في 14 آذار/ مارس، تحليق طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9" باتجاه الحدود الروسية بالقرب من شبه جزيرة القرم.
وأوضح البيان أن مقاتلات روسية من قوات الدفاع الجوي حلقت في الجو للتعرف على الطائرة عند رصدها، دون استخدام أي أسلحة جوية ضدها.
وأضاف: "خرجت الطائرة المسيرة الأمريكية من طراز 'إم كيو-9' عن السيطرة نتيجة مناورة حادة أجرتها في الساعة 9:30 بتوقيت موسكو جعلتها تفقد ارتفاعها وتصطدم بسطح الماء".