محلل سياسي: الأسد في موسكو تتويجا للمبادرة الروسية لإطفاء حرائق أمريكا في الشرق الأوسط وغرب آسيا
07:42 GMT 15.03.2023 (تم التحديث: 08:22 GMT 15.03.2023)
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و الرئيس السوري بشار الأسد
© Sputnik . Mikhail Klimentyev /
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وصف محللون توقيت زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى موسكو بالمهم جداً لإنضاج المبادرة التي عملت عليها روسيا بصبر وأناة استراتيجيين، لحل الوضع القائم بين سوريا وتركيا أولا، تمهيداً لخروج القوات التركية من الأراضي السورية وحل قضية اللاجئين السوريين في تركيا.
بالتوازي مع المبادرة الصينية التي أفضت إلى الاتفاق السعودي الإيراني وما يحمله ذلك من انعكاسات على عمليات فض الاشتباك في العديد من ملفات المنطقة.
مبادرة عمل عليها الروس
في هذ السياق، قال المحلل السياسي والاستراتيجي السوري الدكتور أسامة دنورة في تصريح خاص لـ "سبوتنيك": "تأتي هذه الزيارة في توقيت هام جداً على مستوى الوضع في سوريا ومنطقة غرب آسيا، وعلى مستوى عدد من الملفات الدولية، فنحن نتحدث هنا عن إنضاج المبادرة التي اشتغل عليها الروس طويلاً بصبر وأناة ونفس طويل، لحل الوضع القائم ما بين سوريا وتركيا بشكل أساسي، في سياق إطفاء الحرائق التي أشعلتها الولايات المتحدة الأمريكية في عموم الشرق الأوسط وغرب آسيا".
أمس, 17:47 GMT
وأَضاف المحلل السياسي السوري: "هنا أصبحنا في مرحلة ينبغي فيها أن يتم البدء بحصد النتائج لهذه الوساطة، والبدء بصياغة خارطة طريق لحل الملفات العالقة، وخروج الاحتلال التركي من الأراضي السورية، وتفتيت المجموعات الإرهابية وضمان أمن الحدود من الجانبين السوري والتركي، وأيضاً حل قضية اللاجئين السوريين في الداخل التركي".
مرحلة جديدة من حسن الجوار
واستطرد الدكتور دنورة: "نحن هنا نتحدث عن مراحل تجاوز كسر الجليد، وبناء الحد الأدنى من الثقة اللازمة للتواصل المباشر، والبدء بمرحلة جديدة تقتضي بلورة التفاهمات الاتفاقيات الكفيلة بالانطلاق إلى حالة جديدة من التعاون وعلاقات حسن الجوار بين سوريا وتركيا، بشراكة من قبل الطرفين الروسي والإيراني".
يد الشركات الروسية مطلقة
وأردف قائلاً: "هذا لا يعني أن هذا الملف على أهميته هو الوحيد، فنحن نرى أن هذه الزيارة هي الأولى التي يضم فيها الوفد السوري شخصيات حكومية عديدة، مما يشير إلى ما تم التحضير له من اتفاقيات تعاون مشترك على المستويات الاقتصادية وإعادة الإعمار والتعاون العلمي والاستراتيجي والاقتصادي، فكلها حاضرة في إطار ماتم الإعلان عنه في زيارة هذا الوفد".
وتابع دنورة حديثه قائلاً: "فيما يتعلق بإعادة الإعمار طبعاً الدور الروسي هام جداً ومحوري في هذا الإطار، وخصوصاً بعد فرض العقوبات القاسية على كل من الجانبين الروسي والسوري على حد سواء، فأصبحت يد الشركات الروسية مطلقة في تقديم الدعم المطلوب لعملية إعادة الإعمار بدون أن تكون مهددة تحت طائلة العقوبات الغربية، فهي أساساً معاقبة غربياً، وطبعاً هنا الجهد الروسي والقدرة الروسية والخبرات الروسية بما في ذلك قدرة التمويل الروسي هي كذلك كبيرة جداً وأساسية ومحورية في مرحلة إعادة الإعمار في سوريا".
ولفت المحلل السوري إلى أن "الجانب السوري يعتمد في هذه المرحلة على القوى الحليفة والموثوقة، لأنه يدرك جيداً أن هذه القوى الحليفة ليس لديها أجندات سياسية في مقابل إعادة الإعمار، وهي لن تحاول النيل من استقلالية القرار السوري، ولن تحاول فرض مايطلق عليه التقدم في الحل السياسي وفق المفهوم الغربي، ولن تحاول انتهاك معايير السيادة السورية بأي شكل من الأشكال، ولن تحاول أن تتدخل في الشؤون الداخلية للدولة السورية، وشؤون الشعب السوري بكل تفاصيله السياسية والدستورية، وبتقديري سيكون إبرام عدد من الاتفاقيات الاقتصادية حاضراً في هذه الزيارة الهامة".
دور روسي في قضايا فك الاشتباك
واستطرد: "لدينا في الجهة المقابلة مايتعلق بترتيب العلاقات الثنائية بين الدول العربية فدور روسيا هام في هذا الإطار، فقد شجعت موسكو الدول العربية على استئناف علاقاتها كاملة مع الدولة السورية، وعودة سوريا إلى منظومة جامعة الدول العربية، وهذا يتكامل مع فض اشتباك اقليمي تم برعاية الصين بين السعودية وإيران".
وأشار دنورة إلى أن "هناك مرحلة من التوافق وفض الاشتباك في المنطقة، ولكن هذه المرة ليس برعاية أمريكية، بل برعاية صينية ورعاية روسية، وهنا نجد الفرق كبير مابين المقاربة الأمريكية التي لا تمتلك العلاقات الإيجابية مع كل الأطراف والتي ممكن أن تؤهلها لتأخذ دور الوسيط أو من يقوم بحل المشاكل، في حين أن كل من روسيا والصين تمتلكان قدرة على القيام بهذا الدور".
وأوضح قائلاً: "نحن نرى جيداً أن روسيا بدبلوماسيتها بعيدة النظر وبدبلوماسيتها الهادئة والرصينة لديها علاقات قوية جداً لتجمع المتناقضات، وهناك علاقات تحالف قوية جداً مع الدولة السورية كما هو معروف، وعلاقات قوية مع الدولة التركية أيضاً ذات منحى استراتيجي، وتعاون في العديد من الأطر الاستراتيجية وشؤون الطاقة، وهناك علاقات قوية جداً لروسيا مع المنظومة الخليجية لاسيما مع السعودية والامارات، وأيضاً في إطار التعاون الطاقي في إطار منظمة أوبك بلس وسواها من الملفات.
وختم دنورة حديثه لـ سبوتنيك بقلوه: "اليوم الدور الروسي من جهة والدور الصيني من جهة أخرى يكملان بعضهما في إعادة التوافق إلى المنطقة، وفض الاشتباك الذي ظل مشتعلاً على مدى عقد من الزمن، على الأقل بعيداً عن المحاولات التخريبية الأمريكية، وهنا الدور السوري والدور الروسي هام جداً لتحقيق هذا الأمر وإتمامه على نحو سليم واستعادة العلاقات وتنقية الأجواء ما بين دول المنطقة والاقليمي بشكل عام".
وقد وصل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، إلى موسكو في زيارة رسمية لروسيا الاتحادية يجري خلالها محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وجرت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس الأسد في مطار ڤنوكوڤا الدولي في موسكو حسب البروتوكول الروسي المعمول به باستقبال الرؤساء، حيث كان في استقباله، ميخائيل بوغدانوف ممثلاً خاصاً للرئيس بوتين، ونائب وزير الخارجية، وألكسندر يفيموف سفير روسيا لدى دمشق، والدكتور بشار الجعفري سفير سوريا لدى موسكو، وعُزف النشيدان الوطنيان السوري والروسي كما استعرض الرئيس الأسد حرس الشرف، ويرافق الرئيس السوري في زيارته وفد وزاري كبير.
وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس بشار الأسد يعقدان يوم غد الأربعاء اجتماعا في موسكو لمناقشة التعاون الثنائي، والآفاق من أجل تسوية شاملة للوضع في سوريا وحولها.