https://sputnikarabic.ae/20230315/محلل-سياسي-الأسد-في-موسكو-تتويجا-للمبادرة-الروسية-لإطفاء-حرائق-أمريكا-في-الشرق-الأوسط-وغرب-آسيا-1074752110.html

محلل سياسي: الأسد في موسكو تتويجا للمبادرة الروسية لإطفاء حرائق أمريكا في الشرق الأوسط وغرب آسيا

محلل سياسي: الأسد في موسكو تتويجا للمبادرة الروسية لإطفاء حرائق أمريكا في الشرق الأوسط وغرب آسيا

وصف محللون توقيت زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى موسكو بالمهم جداً لإنضاج المبادرة التي عملت عليها روسيا بصبر وأناة استراتيجيين، لحل الوضع القائم بين سوريا... 15.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-15T07:42+0000

2023-03-15T07:42+0000

2023-03-15T08:22+0000

أخبار سوريا اليوم

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بالتوازي مع المبادرة الصينية التي أفضت إلى الاتفاق السعودي الإيراني وما يحمله ذلك من انعكاسات على عمليات فض الاشتباك في العديد من ملفات المنطقة.مبادرة عمل عليها الروسفي هذ السياق، قال المحلل السياسي والاستراتيجي السوري الدكتور أسامة دنورة في تصريح خاص لـ "سبوتنيك": "تأتي هذه الزيارة في توقيت هام جداً على مستوى الوضع في سوريا ومنطقة غرب آسيا، وعلى مستوى عدد من الملفات الدولية، فنحن نتحدث هنا عن إنضاج المبادرة التي اشتغل عليها الروس طويلاً بصبر وأناة ونفس طويل، لحل الوضع القائم ما بين سوريا وتركيا بشكل أساسي، في سياق إطفاء الحرائق التي أشعلتها الولايات المتحدة الأمريكية في عموم الشرق الأوسط وغرب آسيا".وأَضاف المحلل السياسي السوري: "هنا أصبحنا في مرحلة ينبغي فيها أن يتم البدء بحصد النتائج لهذه الوساطة، والبدء بصياغة خارطة طريق لحل الملفات العالقة، وخروج الاحتلال التركي من الأراضي السورية، وتفتيت المجموعات الإرهابية وضمان أمن الحدود من الجانبين السوري والتركي، وأيضاً حل قضية اللاجئين السوريين في الداخل التركي".مرحلة جديدة من حسن الجوارواستطرد الدكتور دنورة: "نحن هنا نتحدث عن مراحل تجاوز كسر الجليد، وبناء الحد الأدنى من الثقة اللازمة للتواصل المباشر، والبدء بمرحلة جديدة تقتضي بلورة التفاهمات الاتفاقيات الكفيلة بالانطلاق إلى حالة جديدة من التعاون وعلاقات حسن الجوار بين سوريا وتركيا، بشراكة من قبل الطرفين الروسي والإيراني".يد الشركات الروسية مطلقةوأردف قائلاً: "هذا لا يعني أن هذا الملف على أهميته هو الوحيد، فنحن نرى أن هذه الزيارة هي الأولى التي يضم فيها الوفد السوري شخصيات حكومية عديدة، مما يشير إلى ما تم التحضير له من اتفاقيات تعاون مشترك على المستويات الاقتصادية وإعادة الإعمار والتعاون العلمي والاستراتيجي والاقتصادي، فكلها حاضرة في إطار ماتم الإعلان عنه في زيارة هذا الوفد".ولفت المحلل السوري إلى أن "الجانب السوري يعتمد في هذه المرحلة على القوى الحليفة والموثوقة، لأنه يدرك جيداً أن هذه القوى الحليفة ليس لديها أجندات سياسية في مقابل إعادة الإعمار، وهي لن تحاول النيل من استقلالية القرار السوري، ولن تحاول فرض مايطلق عليه التقدم في الحل السياسي وفق المفهوم الغربي، ولن تحاول انتهاك معايير السيادة السورية بأي شكل من الأشكال، ولن تحاول أن تتدخل في الشؤون الداخلية للدولة السورية، وشؤون الشعب السوري بكل تفاصيله السياسية والدستورية، وبتقديري سيكون إبرام عدد من الاتفاقيات الاقتصادية حاضراً في هذه الزيارة الهامة".دور روسي في قضايا فك الاشتباكواستطرد: "لدينا في الجهة المقابلة مايتعلق بترتيب العلاقات الثنائية بين الدول العربية فدور روسيا هام في هذا الإطار، فقد شجعت موسكو الدول العربية على استئناف علاقاتها كاملة مع الدولة السورية، وعودة سوريا إلى منظومة جامعة الدول العربية، وهذا يتكامل مع فض اشتباك اقليمي تم برعاية الصين بين السعودية وإيران".وأوضح قائلاً: "نحن نرى جيداً أن روسيا بدبلوماسيتها بعيدة النظر وبدبلوماسيتها الهادئة والرصينة لديها علاقات قوية جداً لتجمع المتناقضات، وهناك علاقات تحالف قوية جداً مع الدولة السورية كما هو معروف، وعلاقات قوية مع الدولة التركية أيضاً ذات منحى استراتيجي، وتعاون في العديد من الأطر الاستراتيجية وشؤون الطاقة، وهناك علاقات قوية جداً لروسيا مع المنظومة الخليجية لاسيما مع السعودية والامارات، وأيضاً في إطار التعاون الطاقي في إطار منظمة أوبك بلس وسواها من الملفات.وقد وصل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، إلى موسكو في زيارة رسمية لروسيا الاتحادية يجري خلالها محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وجرت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس الأسد في مطار ڤنوكوڤا الدولي في موسكو حسب البروتوكول الروسي المعمول به باستقبال الرؤساء، حيث كان في استقباله، ميخائيل بوغدانوف ممثلاً خاصاً للرئيس بوتين، ونائب وزير الخارجية، وألكسندر يفيموف سفير روسيا لدى دمشق، والدكتور بشار الجعفري سفير سوريا لدى موسكو، وعُزف النشيدان الوطنيان السوري والروسي كما استعرض الرئيس الأسد حرس الشرف، ويرافق الرئيس السوري في زيارته وفد وزاري كبير.وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس بشار الأسد يعقدان يوم غد الأربعاء اجتماعا في موسكو لمناقشة التعاون الثنائي، والآفاق من أجل تسوية شاملة للوضع في سوريا وحولها.

https://sputnikarabic.ae/20230314/الأسد-يصل-إلى-موسكو-في-زيارة-رسمية-1074742285.html

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https://sputnikarabic.ae/20230306/بوغدانوف-تعمل-روسيا-وسوريا-وتركيا-وإيران-على-عقد-اجتماع-لوزراء-الخارجية-1074392930.html

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