عربي
https://sputnikarabic.ae/20230315/مسؤول-أمريكي-الاتفاق-السعودي-الإيراني-لا-يشكل-عائقا-أمام-تطبيع-العلاقات-بين-المملكة-وإسرائيل-1074753184.html
مسؤول أمريكي: الاتفاق السعودي الإيراني لا يعيق تطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل
مسؤول أمريكي: الاتفاق السعودي الإيراني لا يعيق تطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل
قالت الولايات المتحدة الأمريكية، إن "التقارب السعودي الإيراني لا يشكّل عائقا أمام تطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل". 15.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-15T07:53+0000
2023-03-15T08:00+0000
إيران
أخبار إيران
السعودية
أخبار السعودية اليوم
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101866/95/1018669577_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_be5cf42f83402da92f6bf4c3b68d8e7a.jpg
وقال ساميويل وربيرغ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في مقابلة مع قناة "i24NEWS"، إنه "لا يوجد أي شيء في الاتفاقية، يشكّل حاجزا ومانعا أمام السعودية، أن تكون لديها علاقة مع إسرائيل"، مؤكدا أن "واشنطن مستمرة بتشجيع الدول، على إقامة علاقات مع إسرائيل، لأن ذلك سيحول المنطقة، إلى منطقة أكثر أمنا وازدهارا"، على حد قوله.وكرر "ترحيب بلاده بالتقارب السعودي الإيراني، وأي محاولة لخفض التصعيد في المنطقة"، كاشفا أن بلاده "كانت على علم باجتماع بكين قبل أن يحصل، وعلى علم بكافة المبادرات منذ سنتين بهذا الشأن، كان ذلك في مسقط أو بغداد".وتساءل "هل سيحترم النظام الإيراني التزاماته بها"؟، مؤكدا أن "النظام الإيراني عودنا على انتهاك تعهّداته، أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو ملف حقوق الانسان، أو التدخل بالشؤون الداخلية لدول المنطقة".وأعلنت السعودية وإيران، الجمعة الماضية، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتي البلدين وممثلياتهما خلال 60 يوماً، وذلك بعد محادثات برعاية صينية.وأصدرت كل من السعودية وإيران والصين، بيانا ثلاثيا مشتركا، أعلنت فيه الدول الثلاث قيام إيران والسعودية توقيع اتفاقية لاستئناف العلاقات بين البلدين، برعاية من الرئيس الصيني شي جين بينغ.وأوضح البيان أنه "من المقرر فتح سفارتي (البلدين) في غضون شهرين".، مشيرا إلى أن الجانبين السعودي والإيراني قد أعربا عن "تقديرهما وشكرهما لجمهورية العراق وسلطنة عمان لاستضافتهما جولات الحوار التي جرت بين الجانبين خلال عامي 2021 -2022.كما أعرب الجانبان عن "تقديرهما وشكرهما لقيادة وحكومة جمهورية الصين الشعبية على استضافة المباحثات ورعايتها وجهود إنجاحها".وقطعت العلاقات بين السعودية وإيران منذ كانون الثاني/يناير 2016، حين أثار إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر، في المملكة تظاهرات عنيفة في إيران، تمت خلالها مهاجمة مبنى السفارة السعودية في طهران وإحراقه، لتقطع الرياض علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع إيران في يناير 2016.
https://sputnikarabic.ae/20230310/صحيفة-عبرية-اتفاق-السعودية-على-استئناف-العلاقات-مع-إيران-بصقة-في-وجه-إسرائيل-1074587482.html
https://sputnikarabic.ae/20230310/بايدن-تعليقا-على-اتفاق-السعودية-وإيران-تحسن-علاقات-إسرائيل-والعرب-أفضل-للجميع-1074588952.html
إيران
أخبار إيران
السعودية
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101866/95/1018669577_92:0:921:622_1920x0_80_0_0_bcbe6a46a6ffb0b55d9b8f29a5d1e0f5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم

مسؤول أمريكي: الاتفاق السعودي الإيراني لا يعيق تطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل

07:53 GMT 15.03.2023 (تم التحديث: 08:00 GMT 15.03.2023)
© AFP 2023 / APحرب بين إيران والسعودية
حرب بين إيران والسعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2023
© AFP 2023 / AP
تابعنا عبرTelegram
قالت الولايات المتحدة الأمريكية، إن "التقارب السعودي الإيراني لا يشكّل عائقا أمام تطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل".
وقال ساميويل وربيرغ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في مقابلة مع قناة "i24NEWS"، إنه "لا يوجد أي شيء في الاتفاقية، يشكّل حاجزا ومانعا أمام السعودية، أن تكون لديها علاقة مع إسرائيل"، مؤكدا أن "واشنطن مستمرة بتشجيع الدول، على إقامة علاقات مع إسرائيل، لأن ذلك سيحول المنطقة، إلى منطقة أكثر أمنا وازدهارا"، على حد قوله.
وكرر "ترحيب بلاده بالتقارب السعودي الإيراني، وأي محاولة لخفض التصعيد في المنطقة"، كاشفا أن بلاده "كانت على علم باجتماع بكين قبل أن يحصل، وعلى علم بكافة المبادرات منذ سنتين بهذا الشأن، كان ذلك في مسقط أو بغداد".
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2023
صحيفة عبرية: اتفاق السعودية على استئناف العلاقات مع إيران "بصقة" في وجه إسرائيل
10 مارس, 19:11 GMT
وتساءل "هل سيحترم النظام الإيراني التزاماته بها"؟، مؤكدا أن "النظام الإيراني عودنا على انتهاك تعهّداته، أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو ملف حقوق الانسان، أو التدخل بالشؤون الداخلية لدول المنطقة".
وأعلنت السعودية وإيران، الجمعة الماضية، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتي البلدين وممثلياتهما خلال 60 يوماً، وذلك بعد محادثات برعاية صينية.
وأصدرت كل من السعودية وإيران والصين، بيانا ثلاثيا مشتركا، أعلنت فيه الدول الثلاث قيام إيران والسعودية توقيع اتفاقية لاستئناف العلاقات بين البلدين، برعاية من الرئيس الصيني شي جين بينغ.
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يستقبل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في قصر السلام، جدة، السعودية، 15 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2023
بايدن تعليقا على اتفاق السعودية وإيران: تحسن علاقات إسرائيل والعرب أفضل للجميع
10 مارس, 19:54 GMT
وأوضح البيان أنه "من المقرر فتح سفارتي (البلدين) في غضون شهرين".، مشيرا إلى أن الجانبين السعودي والإيراني قد أعربا عن "تقديرهما وشكرهما لجمهورية العراق وسلطنة عمان لاستضافتهما جولات الحوار التي جرت بين الجانبين خلال عامي 2021 -2022.
كما أعرب الجانبان عن "تقديرهما وشكرهما لقيادة وحكومة جمهورية الصين الشعبية على استضافة المباحثات ورعايتها وجهود إنجاحها".
وقطعت العلاقات بين السعودية وإيران منذ كانون الثاني/يناير 2016، حين أثار إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر، في المملكة تظاهرات عنيفة في إيران، تمت خلالها مهاجمة مبنى السفارة السعودية في طهران وإحراقه، لتقطع الرياض علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع إيران في يناير 2016.
أهم ما تمضنه اتفاق عودة العلاقات بين السعودية وإيران - سبوتنيك عربي
وسائط متعددة
أهم ما تضمنه اتفاق عودة العلاقات بين السعودية وإيران
مشاهدة
11 مارس, 11:45 GMT
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала