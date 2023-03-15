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https://sputnikarabic.ae/20230315/مقتل-جندي-إيراني-على-الحدود-مع-باكستان-1074794534.html
مقتل جندي إيراني على الحدود مع باكستان
مقتل جندي إيراني على الحدود مع باكستان
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بمقتل جندي إيراني على الحدود مع باكستان. 15.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-15T20:55+0000
2023-03-15T20:56+0000
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ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأربعاء، عن المركز الإعلامي لقوات حرس الحدود الإيراني، أن أحد جنود القوات قد قتل في محافظة سيستان جنوب شرقي البلاد.وذكر المركز الإعلامي أن الجندي محمد رضا مقدم سبحاني، من وحدة حماية الحدود في منطقة سراوان الحدودية، قد تعرض لإصابة خلال القيام بواجبه لتأمين تلك المنطقة المحاذية لدولة باكستان.وأكد المركز الإعلامي العسكري الإيراني أن أحد جنوده من قوات حماية الحدود بمنطقة سراوان الحدودية الواقعة في محافظة سيستان وبلوجستان، جنوب شرقي البلاد قد قتل في وقت سابق اليوم.وأشار إلى أن الجندي القتيل قد نقل إلى المستشفى فور تعرضه للإصابة، لكنه سقط قتيلا إثر جراحه البالغة.
https://sputnikarabic.ae/20221201/سفير-إيران-لدى-باكستان-إيران-كان-لها-دور-حاسم-في-مكافحة-الإرهاب-في-المنطقة-والعالم-1070731437.html
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الأخبار, إيران, العالم, باكستان, الجيش الإيراني
الأخبار, إيران, العالم, باكستان, الجيش الإيراني

مقتل جندي إيراني على الحدود مع باكستان

20:55 GMT 15.03.2023 (تم التحديث: 20:56 GMT 15.03.2023)
© AFP 2023 / HO / Iranian Army office مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021
 مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2023
© AFP 2023 / HO / Iranian Army office
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أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بمقتل جندي إيراني على الحدود مع باكستان.
ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأربعاء، عن المركز الإعلامي لقوات حرس الحدود الإيراني، أن أحد جنود القوات قد قتل في محافظة سيستان جنوب شرقي البلاد.
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2022
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وذكر المركز الإعلامي أن الجندي محمد رضا مقدم سبحاني، من وحدة حماية الحدود في منطقة سراوان الحدودية، قد تعرض لإصابة خلال القيام بواجبه لتأمين تلك المنطقة المحاذية لدولة باكستان.
وأكد المركز الإعلامي العسكري الإيراني أن أحد جنوده من قوات حماية الحدود بمنطقة سراوان الحدودية الواقعة في محافظة سيستان وبلوجستان، جنوب شرقي البلاد قد قتل في وقت سابق اليوم.
وأشار إلى أن الجندي القتيل قد نقل إلى المستشفى فور تعرضه للإصابة، لكنه سقط قتيلا إثر جراحه البالغة.
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