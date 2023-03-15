https://sputnikarabic.ae/20230315/مقتل-جندي-إيراني-على-الحدود-مع-باكستان-1074794534.html

مقتل جندي إيراني على الحدود مع باكستان

مقتل جندي إيراني على الحدود مع باكستان

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بمقتل جندي إيراني على الحدود مع باكستان. 15.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-15T20:55+0000

2023-03-15T20:55+0000

2023-03-15T20:56+0000

الأخبار

إيران

العالم

باكستان

الجيش الإيراني

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0a/0d/1050419540_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_aa241516a4e0dc074a8488831b374fe9.jpg

ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأربعاء، عن المركز الإعلامي لقوات حرس الحدود الإيراني، أن أحد جنود القوات قد قتل في محافظة سيستان جنوب شرقي البلاد.وذكر المركز الإعلامي أن الجندي محمد رضا مقدم سبحاني، من وحدة حماية الحدود في منطقة سراوان الحدودية، قد تعرض لإصابة خلال القيام بواجبه لتأمين تلك المنطقة المحاذية لدولة باكستان.وأكد المركز الإعلامي العسكري الإيراني أن أحد جنوده من قوات حماية الحدود بمنطقة سراوان الحدودية الواقعة في محافظة سيستان وبلوجستان، جنوب شرقي البلاد قد قتل في وقت سابق اليوم.وأشار إلى أن الجندي القتيل قد نقل إلى المستشفى فور تعرضه للإصابة، لكنه سقط قتيلا إثر جراحه البالغة.

https://sputnikarabic.ae/20221201/سفير-إيران-لدى-باكستان-إيران-كان-لها-دور-حاسم-في-مكافحة-الإرهاب-في-المنطقة-والعالم-1070731437.html

إيران

باكستان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الأخبار, إيران, العالم, باكستان, الجيش الإيراني