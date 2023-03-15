هالاند يدخل تاريخ دوري الأبطال بعد تسجيله 5 أهداف
© AP Photo / Dave Thompsonالمهاجم النرويجي إرلينغ هالاند، يحرز ثلاثة أهداف ويقود مانشستر سيتي للفوز على ضيفه ولفرهامبتون في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
© AP Photo / Dave Thompson
دخل النرويجي إيرلينغ هالاند تاريخ دوري أبطال أوروبا من أوسع أبوابه بعد تسجيله 5 أهداف لفريقه مانشستر سيتي في شباك لايبزيغ الألماني.
اللقاء الذي انتهى لصالح الفريق الإنجليزي بسباعية نظيفة كان للنرويجي حصة الأسد فيها بتسجيله لخمسة أهداف.
وبات هالاند أسرع وأصغر لاعب في تاريخ دوري الأبطال يسجل أكثر من 30 هدفاً، بحسب ما نشر حساب النادي الإنجليزي على "تويتر".
هولااااااند 💪— مانشستر سيتي (@Cityarabia) March 14, 2023
أسرع وأصغر لاعب يصل إلى 30 هدف في تاريخ دوري أبطال أوروبا 😍💙#السيتي | @ErlingHaaland pic.twitter.com/yQmvujFpCj
وأصبح ثالث لاعب في تاريخ البطولة، ينجح في تسجيل 5 أهداف في مباراة واحدة، وفق ما أكدت شبكة opta المتخصصة في الإحصاءات والبيانات.
5 – ايرلينغ هالاند ثالث لاعب يسجّل 5 أهداف في مباراة بدوري الأبطال، بعد لويز أدريانو 2014 وليونيل ميسي 2012، وهو الأصغر كذلك. https://t.co/sNQTUrB2lQ— OptaArabi (@OptaArabi) March 14, 2023
بالإضافة لأنه أصبح أكثر لاعب يسجل لمانشستر سيتي في موسم واحد، محققًا 39 هدفا.
أرقام هالاند القياسية الليلة 👇— مانشستر سيتي (@Cityarabia) March 15, 2023
- أكثر لاعب يسجل لمانشستر سيتي في موسم واحد = 39 هدف 💪
- ثالث لاعب يسجل خمسة أهداف في مباراة واحدة بدوري أبطال أوروبا = 25 هدف ⚽
- أسرع لاعب يسجل 30 هدف في دوري الأبطال = 25 مباراة 👊
- أصغر لاعب يسجل 30 هدف في دوري الأبطال = 22 عام 🙌#السيتي pic.twitter.com/nx9MBBzOmD