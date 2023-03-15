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https://sputnikarabic.ae/20230315/هالاند-يدخل-تاريخ-دوري-الأبطال-بعد-تسجيله-5-أهداف-1074756978.html
هالاند يدخل تاريخ دوري الأبطال بعد تسجيله 5 أهداف
هالاند يدخل تاريخ دوري الأبطال بعد تسجيله 5 أهداف
دخل النرويجي إيرلينغ هالاند تاريخ دوري أبطال أوروبا من أوسع أبوابه بعد تسجيله 5 أهداف لفريقه مانشستر سيتي في شباك لايبزيغ الألماني. 15.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-15T08:55+0000
2023-03-15T08:55+0000
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اللقاء الذي انتهى لصالح الفريق الإنجليزي بسباعية نظيفة كان للنرويجي حصة الأسد فيها بتسجيله لخمسة أهداف.وبات هالاند أسرع وأصغر لاعب في تاريخ دوري الأبطال يسجل أكثر من 30 هدفاً، بحسب ما نشر حساب النادي الإنجليزي على "تويتر".وأصبح ثالث لاعب في تاريخ البطولة، ينجح في تسجيل 5 أهداف في مباراة واحدة، وفق ما أكدت شبكة opta المتخصصة في الإحصاءات والبيانات.بالإضافة لأنه أصبح أكثر لاعب يسجل لمانشستر سيتي في موسم واحد، محققًا 39 هدفا.
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رياضة, منوعات
رياضة, منوعات

هالاند يدخل تاريخ دوري الأبطال بعد تسجيله 5 أهداف

08:55 GMT 15.03.2023
© AP Photo / Dave Thompsonالمهاجم النرويجي إرلينغ هالاند، يحرز ثلاثة أهداف ويقود مانشستر سيتي للفوز على ضيفه ولفرهامبتون في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند، يحرز ثلاثة أهداف ويقود مانشستر سيتي للفوز على ضيفه ولفرهامبتون في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2023
© AP Photo / Dave Thompson
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دخل النرويجي إيرلينغ هالاند تاريخ دوري أبطال أوروبا من أوسع أبوابه بعد تسجيله 5 أهداف لفريقه مانشستر سيتي في شباك لايبزيغ الألماني.
اللقاء الذي انتهى لصالح الفريق الإنجليزي بسباعية نظيفة كان للنرويجي حصة الأسد فيها بتسجيله لخمسة أهداف.
وبات هالاند أسرع وأصغر لاعب في تاريخ دوري الأبطال يسجل أكثر من 30 هدفاً، بحسب ما نشر حساب النادي الإنجليزي على "تويتر".
وأصبح ثالث لاعب في تاريخ البطولة، ينجح في تسجيل 5 أهداف في مباراة واحدة، وفق ما أكدت شبكة opta المتخصصة في الإحصاءات والبيانات.
بالإضافة لأنه أصبح أكثر لاعب يسجل لمانشستر سيتي في موسم واحد، محققًا 39 هدفا.
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