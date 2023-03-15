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هزة أرضية بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر تضرب سواحل الفلبين
https://sputnikarabic.ae/20230315/هزة-أرضية-بقوة-53-درجة-على-مقياس-ريختر-تضرب-سواحل-الفلبين-الجنوبية-1074795919.html
هزة أرضية بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر تضرب سواحل الفلبين
هزة أرضية بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر تضرب سواحل الفلبين
ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل الفلبين الجنوبية، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. 15.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-15T22:49+0000
2023-03-15T23:05+0000
الفلبين
زلزال
مقياس ريختر
المحيط الهادئ
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وبحسب الهيئة "تم تسجيل الزلزال في الساعة 21.25 بالتوقيت العالمي (0.25 بتوقيت موسكو) على بعد 180 كيلومترًا شمال غرب قرية سارانجاني (في مقاطعة دافاو التي يبلغ عدد سكانها 7.5 ألف نسمة) وعلى عمق 70.5 كيلومترًا".ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية.يشار أن الفلبين تقع في منطقة "حزام ناري" في المحيط الهادئ حيث يقع نحو 90 بالمئة من الزلازل في العالم، ما يجعلها عرضة للكوارث بشكل كبير.
https://sputnikarabic.ae/20230102/51-قتيلا-في-الفلبين-جراء-الفيضانات-والانهيارات-الأرضية-1071854231.html
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الفلبين, زلزال, مقياس ريختر, المحيط الهادئ, العالم
الفلبين, زلزال, مقياس ريختر, المحيط الهادئ, العالم

هزة أرضية بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر تضرب سواحل الفلبين

22:49 GMT 15.03.2023 (تم التحديث: 23:05 GMT 15.03.2023)
© AFP 2023 / PROCORزلزال قوي في الفلبين، 27 يوليو 2022
زلزال قوي في الفلبين، 27 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2023
© AFP 2023 / PROCOR
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ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل الفلبين الجنوبية، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
موسكو - سبوتنيك. وبحسب الهيئة "تم تسجيل الزلزال في الساعة 21.25 بالتوقيت العالمي (0.25 بتوقيت موسكو) على بعد 180 كيلومترًا شمال غرب قرية سارانجاني (في مقاطعة دافاو التي يبلغ عدد سكانها 7.5 ألف نسمة) وعلى عمق 70.5 كيلومترًا".
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ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية.
يشار أن الفلبين تقع في منطقة "حزام ناري" في المحيط الهادئ حيث يقع نحو 90 بالمئة من الزلازل في العالم، ما يجعلها عرضة للكوارث بشكل كبير.
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