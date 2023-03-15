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https://sputnikarabic.ae/20230315/وزيرا-خارجية-روسيا-وتركيا-يبحثان-هاتفيا-صفقة-الحبوب--1074774010.html
وزيرا خارجية روسيا وتركيا يبحثان هاتفيا "صفقة الحبوب"
وزيرا خارجية روسيا وتركيا يبحثان هاتفيا "صفقة الحبوب"
أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، بحثا خلالها "صفقة الحبوب". 15.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-15T14:10+0000
2023-03-15T14:10+0000
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أخبار تركيا اليوم
حبوب
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أنقرة - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الخارجية التركية: "جرت محادثة هاتفية، اليوم 15 مارس/ آذار، بين وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ووزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف، ناقش الوزيران خلالها اتفاقية إسطنبول للحبوب والعلاقات الثنائية".وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، قد صرح يوم أمس، أن بلاده أبلغت موقفها إلى الطرفين التركي والأوكراني، بشأن تمديد "صفقة الحبوب" لمدة 60 يوما فقط.وأعرب فيرشينين عن أمله بأن يتم إحراز تقدم في هذه المسألة، خلال الشهرين المقبلين.وقّعت كل من روسيا وأوكرانيا بشكل منفصل، وثيقتين مع تركيا والأمم المتحدة، في 22 يوليو/تموز 2022، حول تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود إلى العالم، وإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.وتنص الاتفاقية على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا، كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20230314/روسيا-توضح-سبب-تمديد-صفقة-الحبوب-لمدة-60-يوما-فقط--1074740987.html
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روسيا, العالم, أخبار تركيا اليوم, حبوب
روسيا, العالم, أخبار تركيا اليوم, حبوب

وزيرا خارجية روسيا وتركيا يبحثان هاتفيا "صفقة الحبوب"

14:10 GMT 15.03.2023
© Sputnik . Рамиль Ситдиков / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووزير الخارجية التركي مولود تشاووش أغلو قبل الاجتماع بين وزيري الخارجية ووزارة الدفاع في روسيا وتركيا بشأن ليبيا
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووزير الخارجية التركي مولود تشاووش أغلو قبل الاجتماع بين وزيري الخارجية ووزارة الدفاع في روسيا وتركيا بشأن ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2023
© Sputnik . Рамиль Ситдиков
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أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، بحثا خلالها "صفقة الحبوب".
أنقرة - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الخارجية التركية: "جرت محادثة هاتفية، اليوم 15 مارس/ آذار، بين وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ووزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف، ناقش الوزيران خلالها اتفاقية إسطنبول للحبوب والعلاقات الثنائية".
وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، قد صرح يوم أمس، أن بلاده أبلغت موقفها إلى الطرفين التركي والأوكراني، بشأن تمديد "صفقة الحبوب" لمدة 60 يوما فقط.

وأشار فيرشينين إلى أن روسيا قررت تمديد "صفقة الحبوب" لمدة 60 يومًا فقط، بسبب عدم إحراز تقدم في مسألة تصدير المنتجات الغذائية والأسمدة الروسية بموجب الصفقة.

وأعرب فيرشينين عن أمله بأن يتم إحراز تقدم في هذه المسألة، خلال الشهرين المقبلين.
نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا توضح سبب تمديد صفقة الحبوب لمدة 60 يوما فقط
أمس, 17:02 GMT
وقّعت كل من روسيا وأوكرانيا بشكل منفصل، وثيقتين مع تركيا والأمم المتحدة، في 22 يوليو/تموز 2022، حول تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود إلى العالم، وإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.
وتنص الاتفاقية على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا، كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
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