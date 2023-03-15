https://sputnikarabic.ae/20230315/وزير-المال-السعودي-هناك-فرص-كبيرة-للاستثمارات-في-إيران-بشرط-احترام-الحقوق-السيادية-1074755550.html
وزير المال السعودي: هناك فرص كبيرة للاستثمارات في إيران بشرط احترام الحقوق السيادية
وزير المال السعودي: هناك فرص كبيرة للاستثمارات في إيران بشرط احترام الحقوق السيادية
أعلن وزير المال السعودي، محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، أن "السعودية لا ترى أي عوائق تحول دون تطبيع العلاقات وضخ الاستثمارات في إيران، طالما تم الالتزام بالحقوق... 15.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-15T08:45+0000
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وقال الجدعان، خلال مؤتمر القطاع المالي الدولي: "الأمور تسير بسرعة وهدفنا أن تكون المنطقة مستقرة.. إيران دولة جارة ولا نرى أي عوائق تحول دون تطبيع العلاقات وضخ الاستثمارات، طالما تم الالتزام بالحقوق السيادية لكل دولة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".وأضاف: "أوضحنا ذلك سابقاً، والقيادة أوضحت ذلك، يجب أن تكون المنطقة مستقرة وقادرة على توفير احتياجات الشعوب والمضي نحو الازدهار".وتابع: "دون الخوض في تفاصيل، أقول بكل وضوح، حتى نتمكن من التركيز على تطوير اقتصادنا والتنمية الاقتصادية والإيفاء بالتزامات شعوبنا، نحن بحاجة إلى تحقيق الاستقرار وهم أيضا [إيران] بحاجة إلى الاستقرار، لذلك هناك الكثير من الفرص المواتية للمملكة العربية والسعودية وإيران، ما دامت النوايا الحسنة موجودة".وأعلنت السعودية وإيران، الجمعة الماضية، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتي البلدين وممثلياتهما خلال 60 يوماً، وذلك بعد محادثات برعاية صينية.وأصدرت كل من السعودية وإيران والصين، بيانا ثلاثيا مشتركا، أعلنت فيه الدول الثلاث قيام إيران والسعودية بتوقيع اتفاقية لاستئناف العلاقات بين البلدين، برعاية من الرئيس الصيني شي جين بينغ.وأوضح البيان أنه "من المقرر فتح سفارتي (البلدين) في غضون شهرين".، مشيرًا إلى أن الجانبين السعودي والإيراني قد أعربا عن "تقديرهما وشكرهما لجمهورية العراق وسلطنة عمان لاستضافتهما جولات الحوار التي جرت بين الجانبين خلال عامي 2021 -2022.كما أعرب الجانبان عن "تقديرهما وشكرهما لقيادة وحكومة جمهورية الصين الشعبية على استضافة المباحثات ورعايتها وجهود إنجاحها".وقطعت العلاقات بين السعودية وإيران منذ كانون الثاني/يناير 2016، حين أثار إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر، في المملكة تظاهرات عنيفة في إيران، تمت خلالها مهاجمة مبنى السفارة السعودية في طهران وإحراقه، لتقطع الرياض علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع إيران في يناير 2016.
https://sputnikarabic.ae/20230313/لجنة-الأمن-القومي-في-إيران-إحياء-العلاقات-مع-السعودية-سيعود-بالنفع-على-المنطقة-1074699112.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, الصين, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, الصين, العالم العربي
وزير المال السعودي: هناك فرص كبيرة للاستثمارات في إيران بشرط احترام الحقوق السيادية
08:45 GMT 15.03.2023 (تم التحديث: 09:00 GMT 15.03.2023) تابعنا عبر
أعلن وزير المال السعودي، محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، أن "السعودية لا ترى أي عوائق تحول دون تطبيع العلاقات وضخ الاستثمارات في إيران، طالما تم الالتزام بالحقوق السيادية لكل دولة".
وقال الجدعان، خلال مؤتمر القطاع المالي الدولي
: "الأمور تسير بسرعة وهدفنا أن تكون المنطقة مستقرة.. إيران دولة جارة ولا نرى أي عوائق تحول دون تطبيع العلاقات وضخ الاستثمارات، طالما تم الالتزام بالحقوق السيادية لكل دولة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".
وأضاف: "أوضحنا ذلك سابقاً، والقيادة أوضحت ذلك، يجب أن تكون المنطقة مستقرة وقادرة على توفير احتياجات الشعوب والمضي نحو الازدهار".
وتابع: "دون الخوض في تفاصيل، أقول بكل وضوح، حتى نتمكن من التركيز على تطوير اقتصادنا والتنمية الاقتصادية والإيفاء بالتزامات شعوبنا، نحن بحاجة إلى تحقيق الاستقرار وهم أيضا [إيران] بحاجة إلى الاستقرار، لذلك هناك الكثير من الفرص المواتية للمملكة العربية والسعودية وإيران، ما دامت النوايا الحسنة موجودة".
وأعلنت السعودية وإيران، الجمعة الماضية، استئناف العلاقات الدبلوماسية
بينهما وإعادة فتح سفارتي البلدين وممثلياتهما خلال 60 يوماً، وذلك بعد محادثات برعاية صينية.
وأصدرت كل من السعودية وإيران والصين، بيانا ثلاثيا مشتركا، أعلنت فيه الدول الثلاث قيام إيران والسعودية بتوقيع اتفاقية لاستئناف العلاقات
بين البلدين، برعاية من الرئيس الصيني شي جين بينغ.
وأوضح البيان أنه "من المقرر فتح سفارتي (البلدين) في غضون شهرين".، مشيرًا إلى أن الجانبين السعودي والإيراني قد أعربا عن "تقديرهما وشكرهما لجمهورية العراق وسلطنة عمان لاستضافتهما جولات الحوار التي جرت بين الجانبين خلال عامي 2021 -2022.
كما أعرب الجانبان عن "تقديرهما وشكرهما لقيادة وحكومة جمهورية الصين الشعبية على استضافة المباحثات ورعايتها وجهود إنجاحها".
وقطعت العلاقات بين السعودية وإيران منذ كانون الثاني/يناير 2016، حين أثار إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر
، في المملكة تظاهرات عنيفة في إيران، تمت خلالها مهاجمة مبنى السفارة السعودية في طهران وإحراقه، لتقطع الرياض علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع إيران في يناير 2016.