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https://sputnikarabic.ae/20230315/وزير-دفاع-كوريا-الجنوبية-الآن-ينبغي-تعزيز-تدريباتنا-بشكل-أكبر-1074769774.html
وزير دفاع كوريا الجنوبية: الآن ينبغي تعزيز تدريباتنا بشكل أكبر
وزير دفاع كوريا الجنوبية: الآن ينبغي تعزيز تدريباتنا بشكل أكبر
دعا وزير الدفاع الكوري الجنوبي، "لي جونغ-سوب"، قواته والقوات الأمريكية، اليوم الأربعاء، إلى تعزيز التدريبات لضمان الوضع الدفاعي بشكل أكبر. 15.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-15T12:43+0000
2023-03-15T12:43+0000
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ونقلت وكالة "يونهاب" عن الوزير تصريحاته خلال زيارته إلى مخبأ محصن للقيادة، وهو أحد الأماكن الرئيسية التي تستضيف التدريبات المشتركة الجارية مع القوات الأمريكية.ودعا "لي" إلى تعزيز التدريبات خلال مناورات "درع الحرية" في مقر قيادة العمليات البرية والبحرية والجوية الواقع في "سيونغنام"، جنوب سيئول مباشرة، عقب الإطلاقات الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية.وأصدر مكتب الوزير بيانا نقل فيه عن "لي"، قوله: "في تلك الأوقات، ينبغي علينا تعزيز التدريبات بدرجة أكبر، فكلما تصاعدت استفزازات كوريا الشمالية ازداد التحالف تماسكا وقوة".وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية الجنرال بات رايدر، إن أي استخدام للأسلحة النووية من قبل كوريا الشمالية سيكون نهاية النظام في بيونغ يانغ.وحسب بيان البنتاغون، يوم الثلاثاء الماضي، كان ذلك ردا على سؤال حول إعلان كوريا الشمالية إمكانية تركيب رأس حربي نووي على صواريخ كروز الاستراتيجية التي أطلقتها من غواصة أخيرا.وحول مدى استعداد واشنطن لمواجهة تهديدات بيونغ يانغ النووية، أجاب الجنرال الأمريكي: "أعتقد أننا كنا واضحين للغاية في أنه في حال استخدمت كوريا الشمالية سلاحا نوويا، فستكون هذه نهاية نظامها".وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت، يوم 13 مارس/آذار، عن إطلاق صاروخين مجنحين استراتيجيين من غواصة يوم الأحد، وأشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إلى أن الصاروخين المجنحين الاستراتيجيين أصابا بدقة الهدف في بحر اليابان.يأتي هذا الإطلاق بعدما أعلنت بيونغ يانغ عن اتخاذ "إجراءات عملية" من أجل "الاستخدام الهجومي" لردع الحرب، وذلك تزامنا مع بدء أمريكا وكوريا الجنوبية تدريبا عسكريا مشتركا هذا الأسبوع.
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العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية

وزير دفاع كوريا الجنوبية: الآن ينبغي تعزيز تدريباتنا بشكل أكبر

12:43 GMT 15.03.2023
© AFP 2023 / ROSLAN RAHMANوزير دفاع كوريا الجنوبية، لي جونغ-سوب
وزير دفاع كوريا الجنوبية، لي جونغ-سوب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2023
© AFP 2023 / ROSLAN RAHMAN
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دعا وزير الدفاع الكوري الجنوبي، "لي جونغ-سوب"، قواته والقوات الأمريكية، اليوم الأربعاء، إلى تعزيز التدريبات لضمان الوضع الدفاعي بشكل أكبر.
ونقلت وكالة "يونهاب" عن الوزير تصريحاته خلال زيارته إلى مخبأ محصن للقيادة، وهو أحد الأماكن الرئيسية التي تستضيف التدريبات المشتركة الجارية مع القوات الأمريكية.
ودعا "لي" إلى تعزيز التدريبات خلال مناورات "درع الحرية" في مقر قيادة العمليات البرية والبحرية والجوية الواقع في "سيونغنام"، جنوب سيئول مباشرة، عقب الإطلاقات الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية.
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وأصدر مكتب الوزير بيانا نقل فيه عن "لي"، قوله: "في تلك الأوقات، ينبغي علينا تعزيز التدريبات بدرجة أكبر، فكلما تصاعدت استفزازات كوريا الشمالية ازداد التحالف تماسكا وقوة".

وتابع "لي"، قائلا: "أدعوكم إلى مزيد من الانغماس في سيناريوهات التدريب وإنشاء وضع دفاعي مشترك"، جاء ذلك بعدما زار "لي" أيضا المخبأ المحصن"B-1" في قيادة دفاع العاصمة جنوب سيئول، حيث شدد على الحاجة إلى إجراء "تدريبات واقعية" خلال المناورات.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية الجنرال بات رايدر، إن أي استخدام للأسلحة النووية من قبل كوريا الشمالية سيكون نهاية النظام في بيونغ يانغ.
وحسب بيان البنتاغون، يوم الثلاثاء الماضي، كان ذلك ردا على سؤال حول إعلان كوريا الشمالية إمكانية تركيب رأس حربي نووي على صواريخ كروز الاستراتيجية التي أطلقتها من غواصة أخيرا.
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وحول مدى استعداد واشنطن لمواجهة تهديدات بيونغ يانغ النووية، أجاب الجنرال الأمريكي: "أعتقد أننا كنا واضحين للغاية في أنه في حال استخدمت كوريا الشمالية سلاحا نوويا، فستكون هذه نهاية نظامها".
وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت، يوم 13 مارس/آذار، عن إطلاق صاروخين مجنحين استراتيجيين من غواصة يوم الأحد، وأشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إلى أن الصاروخين المجنحين الاستراتيجيين أصابا بدقة الهدف في بحر اليابان.
يأتي هذا الإطلاق بعدما أعلنت بيونغ يانغ عن اتخاذ "إجراءات عملية" من أجل "الاستخدام الهجومي" لردع الحرب، وذلك تزامنا مع بدء أمريكا وكوريا الجنوبية تدريبا عسكريا مشتركا هذا الأسبوع.
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