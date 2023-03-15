https://sputnikarabic.ae/20230315/وفاة-4-أشخاص-جراء-السيول-التي-تجتاح-شرقي-سوريا-1074779699.html

وفاة 4 أشخاص جراء السيول التي تجتاح شرقي سوريا

وفاة 4 أشخاص جراء السيول التي تجتاح شرقي سوريا

تشهد المنطقة الشرقية من سوريا، حالة جوية عاصفة تترافق مع أمطار غزيرة وسيول وفيضانات أدت لعدد من الوفيات، وأضرار مادية كبيرة مع ارتفاع كبير في مناسب الأنهار،... 15.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-15T15:08+0000

2023-03-15T15:08+0000

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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، بأن الأمطار الغزيرة والفيضانات أدت، اليوم الأربعاء 15 مارس/ آذار، لوفاة سيدة في بلدة دبسي عفنان في ريف محافظة الرقة نتيجة سقوط سقف غرفة في منزلها بسبب الأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة منذ ساعات الصباح الباكر.وتابع المراسل، توفي ثلاثة أشخاص وأصيب إثنان آخران جراء حادث سير على طريق عام الرقة - حماة نتيجة السرعة الزائدة وهطول الأمطار الغزيرة والسيول التي تجتاح المنطقة.وبحسب وزارة الداخلية السورية اصطدمت مركبة خاصة مع صهريج لنقل النفط، ما أدى إلى وفاة سائق السيارة الخاصة وشخصين كانا برفقته وإصـابة شخصين آخرين إصـابات خطرة بسبب السيول والأمطار على طريق عام الرقة- حماة.وحذرت وزارة النقل السورية السائقين بضرورة التقيد بحدود السرعة، وعدم المخاطرة بزيادتها خاصةً مع ظروف الأمطار والضباب.وطالبتهم بتفقد جاهزية المركبة وخاصةً العجلات والمكابح والالتزام والتقيد بالشاخصات والإشارات الدلالية والتحذيرية، وعدم استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة.وتابع مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، أن طريق عام الحسكة - الرقة ( طريق أبيض) قطع بشكل تام، بسبب تشكل السيول نتيجة الأمطار الغزيرة، مع إطلاق تحذيرات للسائقين لتأجيل السفر حتى انتهاء السيول الجارفة.وأوضح المراسل نقلاً عن مصادر محلية بأن جسر الشاهر انهار إثر السيول الجارفة التي اجتاحت ريف الرقة الشرقي، كما انهار جسر الشريدة الواصل بين محافظتي دير الزور والرقة، كما تضرر جسر الجلاب في ريف بلدة تل أبيض شمال الرقة بشكل كبير.ارتفاع منسوب نهر الخابورأكد مراسل "سبوتنيك" أنه في ريف محافظة الحسكة ارتفعت مياه نهر الخابور بشكل كبير خلال الساعات الماضية نتيجة تدفق روافد النهر الناتجة عن السيول والفيضانات التي تشهدها المنطقة خصوصاً منطقة رأس العين وجبل عبدالعزيز، مع تحذيرات للسكان القريبن من سرير النهر من فيضان منازلهم.وبين مدير الموارد المائية في محافظة الحسكة المهندس عبدالعزيز أمين لــ"سبوتنيك" أن جريان المياه في روافد نهر الخابور ( جرجب و زركان ) ارتفع بشكل كبير، حيث وصل تدفق المياه في نهر الخابور عند جسر الخريطة إلى 50 م٣/ ثا، والتدفق في بلدة تل تمر 40 م٣/ ثا، موضحاً أن التدفقات قابلة للزيادة خلال الساعات القادمة مع استمرار هطول الأمطار.وذكت مصادر حكومية سورية لــ"سبوتنيك" أن استمرار هطول الأمطار يعود الى استمرارية تأثير المنخفض الجوي المسيطر على المنطقة، حيث يطرأ انخفاض كبير على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3- 5 درجات مئوية، حيث سيبلغ المنخفض ذروته فوق محافظة الحسكة هذا اليوم وصباح غد، ثم تتلاشى الفعالية الجوية بدءاً من ليل غد الخميس.

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