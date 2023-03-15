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وكالة: القوات الجوية اليابانية تزيد عدد طلعاتها بسبب ظهور مناطيد
وكالة: القوات الجوية اليابانية تزيد عدد طلعاتها بسبب ظهور مناطيد
زادت القوات الجوية اليابانية، في فبراير/ شباط الماضي، عدد طلعاتها الجوية بشكل كبير وعززت عمليات المراقبة بسبب ظهور أجسام طائرة مجهولة، حسبما ذكرت وكالة "كيودو"... 15.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-15T09:59+0000
2023-03-15T09:59+0000
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سبوتنيك. وأضافت المصادر: "نتيجة لأننا بدأنا في توخي مزيد من الحذر أكثر من ذي قبل ومراقبة الوضع بدقة أكبر، زاد عدد إطلاق الطلعات الجوية الطارئة".وأضافت الوكالة أن القوات الجوية اليابانية تلقت في فبراير 66 تنبيها من بينها 34 حالة بسبب ظهور طائرات صينية، ومرة واحدة بسبب ظهور طائرة روسية و31 مرة تم تصنيف أسبابها تحت بنود "أخرى"، مما يعني أنه لم يكن هناك شيئا محددا لصدور التنبيه.ولم تكشف وزارة الدفاع اليابانية عن تفاصيل قسم التنبيهات "الأخرى"، لكن المصادر رجحت أنها قد تشمل حالات ظهور طائرات أمريكية أو كورية جنوبية، ومناطيد وأسراب كبيرة من الطيور.يذكر أنه في فبراير الماضي، قالت وزارة الدفاع اليابانية إنه تم رصد ثلاثة أجسام طائرة مجهولة في المجال الجوي الياباني بين عامي 2019 و2021 تبين أنها كانت "مناطيد تجسس" صينية.جاء هذا الإعلان وسط تصريحات أمريكية بأن البنتاغون رصد ثم أسقط منطاد مراقبة صيني مزعوم فوق أراضيه، فيما نفت الصين المزاعم القائلة إن منطادها كان منطادا مدنيا يقوم بأبحاث علمية لكنه انحرف عن مساره.
https://sputnikarabic.ae/20230204/البنتاغون-تم-رصد-بالون-صيني-آخر-في-أجواء-أمريكا-اللاتينية--1073086155.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار اليابان, الصين, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

وكالة: القوات الجوية اليابانية تزيد عدد طلعاتها بسبب ظهور مناطيد

09:59 GMT 15.03.2023
© AP Photo / South Korea Defense Ministryفي هذه الصورة التي قدمتها وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، تحلق الطائرات المقاتلة F15K التابعة لسلاح الجو الكوري الجنوبي والطائرات المقاتلة F-16 التابعة لسلاح الجو الأمريكي في تشكيل خلال تدريب مشترك في مكان غير معروف في كوريا الجنوبية، 4 أكتوبر 2022.
في هذه الصورة التي قدمتها وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، تحلق الطائرات المقاتلة F15K التابعة لسلاح الجو الكوري الجنوبي والطائرات المقاتلة F-16 التابعة لسلاح الجو الأمريكي في تشكيل خلال تدريب مشترك في مكان غير معروف في كوريا الجنوبية، 4 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2023
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
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زادت القوات الجوية اليابانية، في فبراير/ شباط الماضي، عدد طلعاتها الجوية بشكل كبير وعززت عمليات المراقبة بسبب ظهور أجسام طائرة مجهولة، حسبما ذكرت وكالة "كيودو" للأنباء نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع اليابانية.
سبوتنيك. وأضافت المصادر: "نتيجة لأننا بدأنا في توخي مزيد من الحذر أكثر من ذي قبل ومراقبة الوضع بدقة أكبر، زاد عدد إطلاق الطلعات الجوية الطارئة".
وأضافت الوكالة أن القوات الجوية اليابانية تلقت في فبراير 66 تنبيها من بينها 34 حالة بسبب ظهور طائرات صينية، ومرة واحدة بسبب ظهور طائرة روسية و31 مرة تم تصنيف أسبابها تحت بنود "أخرى"، مما يعني أنه لم يكن هناك شيئا محددا لصدور التنبيه.
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ولم تكشف وزارة الدفاع اليابانية عن تفاصيل قسم التنبيهات "الأخرى"، لكن المصادر رجحت أنها قد تشمل حالات ظهور طائرات أمريكية أو كورية جنوبية، ومناطيد وأسراب كبيرة من الطيور.
يذكر أنه في فبراير الماضي، قالت وزارة الدفاع اليابانية إنه تم رصد ثلاثة أجسام طائرة مجهولة في المجال الجوي الياباني بين عامي 2019 و2021 تبين أنها كانت "مناطيد تجسس" صينية.
جاء هذا الإعلان وسط تصريحات أمريكية بأن البنتاغون رصد ثم أسقط منطاد مراقبة صيني مزعوم فوق أراضيه، فيما نفت الصين المزاعم القائلة إن منطادها كان منطادا مدنيا يقوم بأبحاث علمية لكنه انحرف عن مساره.
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