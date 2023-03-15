https://sputnikarabic.ae/20230315/وكالة-القوات-الجوية-اليابانية-تزيد-عدد-طلعاتها-بسبب-ظهور-مناطيد--1074759410.html
وكالة: القوات الجوية اليابانية تزيد عدد طلعاتها بسبب ظهور مناطيد
وكالة: القوات الجوية اليابانية تزيد عدد طلعاتها بسبب ظهور مناطيد
زادت القوات الجوية اليابانية، في فبراير/ شباط الماضي، عدد طلعاتها الجوية بشكل كبير وعززت عمليات المراقبة بسبب ظهور أجسام طائرة مجهولة، حسبما ذكرت وكالة "كيودو"... 15.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-15T09:59+0000
2023-03-15T09:59+0000
2023-03-15T09:59+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار اليابان
الصين
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/05/1068632235_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c0eeb6827104730aef329272ffd96d5a.jpg
سبوتنيك. وأضافت المصادر: "نتيجة لأننا بدأنا في توخي مزيد من الحذر أكثر من ذي قبل ومراقبة الوضع بدقة أكبر، زاد عدد إطلاق الطلعات الجوية الطارئة".وأضافت الوكالة أن القوات الجوية اليابانية تلقت في فبراير 66 تنبيها من بينها 34 حالة بسبب ظهور طائرات صينية، ومرة واحدة بسبب ظهور طائرة روسية و31 مرة تم تصنيف أسبابها تحت بنود "أخرى"، مما يعني أنه لم يكن هناك شيئا محددا لصدور التنبيه.ولم تكشف وزارة الدفاع اليابانية عن تفاصيل قسم التنبيهات "الأخرى"، لكن المصادر رجحت أنها قد تشمل حالات ظهور طائرات أمريكية أو كورية جنوبية، ومناطيد وأسراب كبيرة من الطيور.يذكر أنه في فبراير الماضي، قالت وزارة الدفاع اليابانية إنه تم رصد ثلاثة أجسام طائرة مجهولة في المجال الجوي الياباني بين عامي 2019 و2021 تبين أنها كانت "مناطيد تجسس" صينية.جاء هذا الإعلان وسط تصريحات أمريكية بأن البنتاغون رصد ثم أسقط منطاد مراقبة صيني مزعوم فوق أراضيه، فيما نفت الصين المزاعم القائلة إن منطادها كان منطادا مدنيا يقوم بأبحاث علمية لكنه انحرف عن مساره.
https://sputnikarabic.ae/20230204/البنتاغون-تم-رصد-بالون-صيني-آخر-في-أجواء-أمريكا-اللاتينية--1073086155.html
أخبار اليابان
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/05/1068632235_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d0b932e05ac1879b7177f0883a6ae34a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار اليابان, الصين, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار اليابان, الصين, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
وكالة: القوات الجوية اليابانية تزيد عدد طلعاتها بسبب ظهور مناطيد
تابعنا عبر
زادت القوات الجوية اليابانية، في فبراير/ شباط الماضي، عدد طلعاتها الجوية بشكل كبير وعززت عمليات المراقبة بسبب ظهور أجسام طائرة مجهولة، حسبما ذكرت وكالة "كيودو" للأنباء نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع اليابانية.
سبوتنيك. وأضافت المصادر: "نتيجة لأننا بدأنا في توخي مزيد من الحذر أكثر من ذي قبل ومراقبة الوضع بدقة أكبر، زاد عدد إطلاق الطلعات الجوية الطارئة".
وأضافت الوكالة أن القوات الجوية اليابانية تلقت في فبراير 66 تنبيها من بينها 34 حالة بسبب ظهور طائرات صينية
، ومرة واحدة بسبب ظهور طائرة روسية و31 مرة تم تصنيف أسبابها تحت بنود "أخرى"، مما يعني أنه لم يكن هناك شيئا محددا لصدور التنبيه.
ولم تكشف وزارة الدفاع اليابانية عن تفاصيل قسم التنبيهات "الأخرى"، لكن المصادر رجحت أنها قد تشمل حالات ظهور طائرات أمريكية أو كورية جنوبية، ومناطيد وأسراب كبيرة من الطيور.
يذكر أنه في فبراير الماضي، قالت وزارة الدفاع اليابانية إنه تم رصد ثلاثة أجسام طائرة مجهولة في المجال الجوي الياباني بين عامي 2019 و2021 تبين أنها كانت "مناطيد تجسس" صينية.
جاء هذا الإعلان وسط تصريحات أمريكية بأن البنتاغون رصد ثم أسقط منطاد
مراقبة صيني مزعوم فوق أراضيه، فيما نفت الصين المزاعم القائلة إن منطادها كان منطادا مدنيا يقوم بأبحاث علمية لكنه انحرف عن مساره.