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كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه بحر اليابان
كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه بحر اليابان
أعلنت هيئة الأركان الكورية الجنوبية، صباح اليوم الخميس، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا جديدا اليوم قبالة ساحلها الشرقي. 15.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-15T22:23+0000
2023-03-15T22:59+0000
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وأعلنت هيئة الأركان المشتركة عن الإطلاق. ولم تقدم على الفور تفاصيل أخرى، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية. يأتي الإطلاق قبل ساعات من اجتماع قادة كوريا الجنوبية واليابان لمناقشة التهديدات المتصاعدة لنظام كوريا الشمالية والتحديات المشتركة الأخرى.ويخطط رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، ورئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، لعقد قمة في طوكيو، حيث من المتوقع أن تكون التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية على رأس جدول أعمالهما.وجاء الإطلاق الأخير أيضًا وسط استمرار كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تمرين درع الحرية الذي وصفته كوريا الشمالية بـ "استعدادات لشن حرب عدوانية" عليها.وأطلقت كوريا الشمالية، يوم الثلاثاء، صاروخين باليستيين قصيري المدى، زعمت أنهما "صاروخا كروز استراتيجيان" من غواصة قبل يومين.
https://sputnikarabic.ae/20230314/كوريا-الشمالية-تعلن-إطلاق-صاروخين-باليستيين-متوسطي-المدى-1074747360.html
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كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, بحر اليابان, العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, بحر اليابان, العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه بحر اليابان

22:23 GMT 15.03.2023 (تم التحديث: 22:59 GMT 15.03.2023)
© AFP 2023 / South Korea's Joint Chiefs of Staffهذه الصورة المنشورة التي تم التقاطها في 6 يونيو/ حزيران ونشرتها هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية عبر وكالة أنباء "يونهاب" في سئول تظهر أن نظام الصواريخ التكتيكية للجيش (ATACMS) يطلق صاروخًا من موقع غير معروف على الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية خلال مناورات كوريا الجنوبية-الأمريكية بالذخيرة الحية، التي تهدف إلى مواجهة تجربة صاروخية أجرتها كوريا الشمالية.
هذه الصورة المنشورة التي تم التقاطها في 6 يونيو/ حزيران ونشرتها هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية عبر وكالة أنباء يونهاب في سئول تظهر أن نظام الصواريخ التكتيكية للجيش (ATACMS) يطلق صاروخًا من موقع غير معروف على الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية خلال مناورات كوريا الجنوبية-الأمريكية بالذخيرة الحية، التي تهدف إلى مواجهة تجربة صاروخية أجرتها كوريا الشمالية. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2023
© AFP 2023 / South Korea's Joint Chiefs of Staff
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أعلنت هيئة الأركان الكورية الجنوبية، صباح اليوم الخميس، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا جديدا اليوم قبالة ساحلها الشرقي.
وأعلنت هيئة الأركان المشتركة عن الإطلاق. ولم تقدم على الفور تفاصيل أخرى، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يلقي خطابا لتهنئة أعضاء القسم الطبي العسكري بالجيش الشعبي الكوري على المساهمة في منع انتشار (كوفيد-19) في بيونغ يانغ، 18 أغسطس/ آب 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2023
كوريا الشمالية تعلن إطلاق صاروخين باليستيين متوسطي المدى
أمس, 22:19 GMT
يأتي الإطلاق قبل ساعات من اجتماع قادة كوريا الجنوبية واليابان لمناقشة التهديدات المتصاعدة لنظام كوريا الشمالية والتحديات المشتركة الأخرى.
ويخطط رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، ورئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، لعقد قمة في طوكيو، حيث من المتوقع أن تكون التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية على رأس جدول أعمالهما.
وجاء الإطلاق الأخير أيضًا وسط استمرار كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تمرين درع الحرية الذي وصفته كوريا الشمالية بـ "استعدادات لشن حرب عدوانية" عليها.
وأطلقت كوريا الشمالية، يوم الثلاثاء، صاروخين باليستيين قصيري المدى، زعمت أنهما "صاروخا كروز استراتيجيان" من غواصة قبل يومين.
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