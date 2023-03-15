https://sputnikarabic.ae/20230315/وكالة-يونهاب-كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخا-باليستيا-1074795718.html
كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه بحر اليابان
كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه بحر اليابان
أعلنت هيئة الأركان الكورية الجنوبية، صباح اليوم الخميس، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا جديدا اليوم قبالة ساحلها الشرقي. 15.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-15T22:23+0000
2023-03-15T22:23+0000
2023-03-15T22:59+0000
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وأعلنت هيئة الأركان المشتركة عن الإطلاق. ولم تقدم على الفور تفاصيل أخرى، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية. يأتي الإطلاق قبل ساعات من اجتماع قادة كوريا الجنوبية واليابان لمناقشة التهديدات المتصاعدة لنظام كوريا الشمالية والتحديات المشتركة الأخرى.ويخطط رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، ورئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، لعقد قمة في طوكيو، حيث من المتوقع أن تكون التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية على رأس جدول أعمالهما.وجاء الإطلاق الأخير أيضًا وسط استمرار كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تمرين درع الحرية الذي وصفته كوريا الشمالية بـ "استعدادات لشن حرب عدوانية" عليها.وأطلقت كوريا الشمالية، يوم الثلاثاء، صاروخين باليستيين قصيري المدى، زعمت أنهما "صاروخا كروز استراتيجيان" من غواصة قبل يومين.
https://sputnikarabic.ae/20230314/كوريا-الشمالية-تعلن-إطلاق-صاروخين-باليستيين-متوسطي-المدى-1074747360.html
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كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, بحر اليابان, العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, بحر اليابان, العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه بحر اليابان
22:23 GMT 15.03.2023 (تم التحديث: 22:59 GMT 15.03.2023) تابعنا عبر
أعلنت هيئة الأركان الكورية الجنوبية، صباح اليوم الخميس، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا جديدا اليوم قبالة ساحلها الشرقي.
وأعلنت هيئة الأركان المشتركة عن الإطلاق. ولم تقدم على الفور تفاصيل أخرى، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.
يأتي الإطلاق قبل ساعات من اجتماع قادة كوريا الجنوبية واليابان لمناقشة التهديدات المتصاعدة لنظام كوريا الشمالية والتحديات المشتركة الأخرى.
ويخطط رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، ورئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، لعقد قمة في طوكيو، حيث من المتوقع أن تكون التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية على رأس جدول أعمالهما.
وجاء الإطلاق الأخير أيضًا وسط استمرار كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تمرين درع الحرية الذي وصفته كوريا الشمالية بـ "استعدادات لشن حرب عدوانية" عليها.
وأطلقت كوريا الشمالية، يوم الثلاثاء، صاروخين باليستيين قصيري المدى
، زعمت أنهما "صاروخا كروز استراتيجيان" من غواصة قبل يومين.