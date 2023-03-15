https://sputnikarabic.ae/20230315/-بوريل-الاتحاد-الأوروبي-سيبذل-جهده-للتوصل-إلى-سلام-بين-فلسطين-وإسرائيل-ولا-بديل-لحل-الدولتين-1074791243.html
بوريل: الاتحاد الأوروبي سيبذل جهده للتوصل إلى سلام بين فلسطين وإسرائيل ولا بديل لحل الدولتين
بوريل: الاتحاد الأوروبي سيبذل جهده للتوصل إلى سلام بين فلسطين وإسرائيل ولا بديل لحل الدولتين
قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد يؤمن بشدة بحل الدولتين، وإنه لا يوجد بديل له قابل... 15.03.2023, سبوتنيك عربي
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وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات بوريل جاءت في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي، التي عقدت حول التطورات في إسرائيل وفلسطين.وأكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي بأعضائه كافة سيواصل العمل مع شركائه الدوليين، بهدف إيجاد حل سلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، موضحا أن وشدد جوزيف بوريل على أن "المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي"، داعيا إلى توقف توسعها ووقف عمليات الهدم وإخلاء الفلسطينيين من منازلهم، مطالبا الحكومة الإسرائيلية بالتصدي بجدية لعنف المستوطنين ومحاسبة الجناة.وطالب بوريل، المجتمع الدولي، بالعمل على المساعدة في إيجاد آفاق متجددة للسلام، بدعوى أن هناك حاجة إلى جهود دولية متجددة لمساعدة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى التفكير في خياراتهم.وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنحيث أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن بوريل قدم عدة طلبات للزيارة، ولم تستجب وزارة الخارجية الإسرائيلية لطلبه، والسبب هو تصريحاته ضد إسرائيل والمقارنات التي أجراها بين حركة "حماس" والحكومة الإسرائيلية الحالية".ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصدر في القدس، أن "بوريل لا يستحق أن يحضر إلى هنا".وكان بوريل قال من الجزائر، إنوأجرى إيلي كوهين، وزير الخارجية الإسرائيلي، اتصالا هاتفيا بنظيره الأوروبي جوزيف بوريل، رافضًا تدخل الاتحاد في الشؤون الداخلية لبلاده، حيث أفاد الموقع الإلكتروني "واللا"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن إيلي كوهين أجرى اتصالا هاتفيا بوزير خارجية الاتحاد الأوروبي، وأكد له رفض إسرائيل القوي لتدخل الاتحاد في السياسة الداخلية الإسرائيلية.وفي 7 مارس/ آذار الجاري، دعا بيان صادر عن بوريل نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إسرائيل لوقف التوسع الاستيطاني غير القانوني بموجب القانون الدولي، وإلى ضمان محاسبة مرتكبي أعمال العنف من المستوطنين ضد الفلسطينيين.
https://sputnikarabic.ae/20230315/إعلام-إسرائيل-ترفض-استقبال-جوزيب-بوريل-بسبب-تصريحاته-ضدها-1074758105.html
https://sputnikarabic.ae/20230225/الاتحاد-الأوروبي-نجدد-موقفنا-الرافض-لبناء-المستوطنات-الإسرائيلية-في-الأراضي-الفلسطينية-1073986453.html
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الأخبار, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار الاتحاد الأوروبي
الأخبار, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار الاتحاد الأوروبي
بوريل: الاتحاد الأوروبي سيبذل جهده للتوصل إلى سلام بين فلسطين وإسرائيل ولا بديل لحل الدولتين
18:23 GMT 15.03.2023 (تم التحديث: 18:24 GMT 15.03.2023) تابعنا عبر
قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد يؤمن بشدة بحل الدولتين، وإنه لا يوجد بديل له قابل للتطبيق.
وأفادت وكالة
الأنباء الفلسطينية (وفا)، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات بوريل جاءت في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي، التي عقدت حول التطورات في إسرائيل وفلسطين.
وأكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي بأعضائه كافة سيواصل العمل مع شركائه الدوليين، بهدف إيجاد حل سلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، موضحا أن
"الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة خطير، والعنف وصل إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام 2005 مع عدد مروع من الضحايا، بمن فيهم الأطفال، وهو ما لا يمكن أن يستمر على هذا النحو".
وشدد جوزيف بوريل
على أن "المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي"، داعيا إلى توقف توسعها ووقف عمليات الهدم وإخلاء الفلسطينيين من منازلهم، مطالبا الحكومة الإسرائيلية بالتصدي بجدية لعنف المستوطنين ومحاسبة الجناة.
وطالب بوريل، المجتمع الدولي، بالعمل على المساعدة في إيجاد آفاق متجددة للسلام، بدعوى أن هناك حاجة إلى جهود دولية متجددة لمساعدة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى التفكير في خياراتهم.
وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن
"تل أبيب رفضت استقبال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بسبب تصريحاته ضد إسرائيل"،
حيث أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي
بأن بوريل قدم عدة طلبات للزيارة، ولم تستجب وزارة الخارجية الإسرائيلية لطلبه، والسبب هو تصريحاته ضد إسرائيل والمقارنات التي أجراها بين حركة "حماس" والحكومة الإسرائيلية الحالية".
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصدر في القدس، أن "بوريل لا يستحق أن يحضر إلى هنا".
وكان بوريل قال من الجزائر، إن
"إسرائيل هي الوحيدة التي ترفض السلام على أساس حلّ الدولتين من بين باقي الجهات"، مضيفاً أن الجميع، باستثناء حكومة إسرائيل، يريدون ذلك، وبالنسبة لنا هذا هو الحل الوحيد القابل للتطبيق".
وأجرى إيلي كوهين، وزير الخارجية الإسرائيلي، اتصالا هاتفيا بنظيره الأوروبي جوزيف بوريل، رافضًا تدخل الاتحاد في الشؤون الداخلية لبلاده، حيث أفاد الموقع الإلكتروني "واللا"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن إيلي كوهين
أجرى اتصالا هاتفيا بوزير خارجية الاتحاد الأوروبي، وأكد له رفض إسرائيل القوي لتدخل الاتحاد في السياسة الداخلية الإسرائيلية.
وفي 7 مارس/ آذار الجاري، دعا بيان صادر عن بوريل نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إسرائيل لوقف التوسع الاستيطاني غير القانوني بموجب القانون الدولي، وإلى ضمان محاسبة مرتكبي أعمال العنف من المستوطنين ضد الفلسطينيين.