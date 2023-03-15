https://sputnikarabic.ae/20230315/-بوريل-الاتحاد-الأوروبي-سيبذل-جهده-للتوصل-إلى-سلام-بين-فلسطين-وإسرائيل-ولا-بديل-لحل-الدولتين-1074791243.html

بوريل: الاتحاد الأوروبي سيبذل جهده للتوصل إلى سلام بين فلسطين وإسرائيل ولا بديل لحل الدولتين

بوريل: الاتحاد الأوروبي سيبذل جهده للتوصل إلى سلام بين فلسطين وإسرائيل ولا بديل لحل الدولتين

قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد يؤمن بشدة بحل الدولتين، وإنه لا يوجد بديل له قابل... 15.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-15T18:23+0000

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2023-03-15T18:24+0000

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وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات بوريل جاءت في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي، التي عقدت حول التطورات في إسرائيل وفلسطين.وأكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي بأعضائه كافة سيواصل العمل مع شركائه الدوليين، بهدف إيجاد حل سلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، موضحا أن وشدد جوزيف بوريل على أن "المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي"، داعيا إلى توقف توسعها ووقف عمليات الهدم وإخلاء الفلسطينيين من منازلهم، مطالبا الحكومة الإسرائيلية بالتصدي بجدية لعنف المستوطنين ومحاسبة الجناة.وطالب بوريل، المجتمع الدولي، بالعمل على المساعدة في إيجاد آفاق متجددة للسلام، بدعوى أن هناك حاجة إلى جهود دولية متجددة لمساعدة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى التفكير في خياراتهم.وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنحيث أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن بوريل قدم عدة طلبات للزيارة، ولم تستجب وزارة الخارجية الإسرائيلية لطلبه، والسبب هو تصريحاته ضد إسرائيل والمقارنات التي أجراها بين حركة "حماس" والحكومة الإسرائيلية الحالية".ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصدر في القدس، أن "بوريل لا يستحق أن يحضر إلى هنا".وكان بوريل قال من الجزائر، إنوأجرى إيلي كوهين، وزير الخارجية الإسرائيلي، اتصالا هاتفيا بنظيره الأوروبي جوزيف بوريل، رافضًا تدخل الاتحاد في الشؤون الداخلية لبلاده، حيث أفاد الموقع الإلكتروني "واللا"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن إيلي كوهين أجرى اتصالا هاتفيا بوزير خارجية الاتحاد الأوروبي، وأكد له رفض إسرائيل القوي لتدخل الاتحاد في السياسة الداخلية الإسرائيلية.وفي 7 مارس/ آذار الجاري، دعا بيان صادر عن بوريل نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إسرائيل لوقف التوسع الاستيطاني غير القانوني بموجب القانون الدولي، وإلى ضمان محاسبة مرتكبي أعمال العنف من المستوطنين ضد الفلسطينيين.

https://sputnikarabic.ae/20230315/إعلام-إسرائيل-ترفض-استقبال-جوزيب-بوريل-بسبب-تصريحاته-ضدها-1074758105.html

https://sputnikarabic.ae/20230225/الاتحاد-الأوروبي-نجدد-موقفنا-الرافض-لبناء-المستوطنات-الإسرائيلية-في-الأراضي-الفلسطينية-1073986453.html

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