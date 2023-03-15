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https://sputnikarabic.ae/20230315/10-دول-تملك-أكبر-عدد-من-الغواصات-1074752689.html
10 دول تملك أكبر عدد من الغواصات
10 دول تملك أكبر عدد من الغواصات
الصين وروسيا والولايات المتحدة وتركيا ودول أخرى مدرجة في قائمة عشر دول تملك أكبر عدد من الغواصات. يمكن رؤية عدد الغواصات التي تملكها هذه الدول من خلال المخطط... 15.03.2023, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, инфографика, رصد عسكري
انفوجرافيك, инфографика, رصد عسكري

10 دول تملك أكبر عدد من الغواصات

07:43 GMT 15.03.2023 (تم التحديث: 07:57 GMT 15.03.2023)
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الصين وروسيا والولايات المتحدة وتركيا ودول أخرى مدرجة في قائمة عشر دول تملك أكبر عدد من الغواصات. يمكن رؤية عدد الغواصات التي تملكها هذه الدول من خلال المخطط المعلوماتي الذي أعده فريق "سبوتنيك".
10 دول تملك أكبر عدد من الغواصات - سبوتنيك عربي
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:05 GMT
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