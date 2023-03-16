https://sputnikarabic.ae/20230316/أردوغان-سنتجاوز-محنة-الزلزال-بتضامن-أعضاء-منظمة-الدول-التركية-1074820053.html
أردوغان: سنتجاوز محنة الزلزال بتضامن أعضاء منظمة الدول التركية
أردوغان: سنتجاوز محنة الزلزال بتضامن أعضاء منظمة الدول التركية
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده سوف تتجاوز محنة الزلزال بفضل تضامن أعضاء منظمة الدول التركية. 16.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-16T15:28+0000
2023-03-16T15:28+0000
2023-03-16T15:36+0000
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رجب طيب أردوغان
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جاء ذلك خلال كلمة للرئيس التركي في ختام القمة الاستثنائية لمنظمة الدول التركية التي استضافتها أنقرة، بحسب وكالة "الأناضول".وعبر أردوغان عن ثقته في أن المحادثات التي أجريت خلال القمة "ستكون مفيدة في رفع مستوى تأهب العالم التركي للكوارث وتعزيز التعاون فيما بينه".ولفت إلى أن الآراء والتقييمات المهمة للقادة المشاركين في القمة سوف تركز على الفترة المقبلة.وشدد الرئيس التركي على استمرار العمل بجد لدفع أولويات المنظمة وتنفيذ المشروعات الملموسة.وفي نهاية الاجتماع وقع القادة على بيان أنقرة لقمة المنظمة التي عقدت بشكل استثنائي لمنظمة الدول التركية.يذكر أن قمة منظمة الدول التركية عقدت تعبيرا عن التضامن مع تركيا في أعقاب الزلزال الذي ضرب المناطق الجنوبية في 6 فبراير/ شباط الماضي، وهو ما أسفر عن خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات.منظمة الدول التركية التي كانت تسمى سابقًا المجلس التركي أو مجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية؛ وهو منظمة دولية تضم الدول التركية، أسست في 3 أكتوبر 2009 في نخجوان، الدول الأعضاء هي أذربيجان وتركيا وكازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان، وكل من المجر وتركمانستان كعضو مراقب، وفي نوفمبر 2022 انضمت جمهورية شمال قبرص كعضو مراقب.
https://sputnikarabic.ae/20230310/أردوغان-يوقع-مرسوم-إجراء-الانتخابات-العامة-في-البلاد--1074550082.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, العالم, زلزال, الأخبار, رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم, العالم, زلزال, الأخبار, رجب طيب أردوغان
أردوغان: سنتجاوز محنة الزلزال بتضامن أعضاء منظمة الدول التركية
15:28 GMT 16.03.2023 (تم التحديث: 15:36 GMT 16.03.2023) تابعنا عبر
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده سوف تتجاوز محنة الزلزال بفضل تضامن أعضاء منظمة الدول التركية.
جاء ذلك خلال كلمة للرئيس التركي في ختام القمة الاستثنائية لمنظمة الدول التركية التي استضافتها أنقرة، بحسب وكالة
"الأناضول".
وعبر أردوغان عن ثقته في أن المحادثات التي أجريت خلال القمة "ستكون مفيدة في رفع مستوى تأهب العالم التركي للكوارث وتعزيز التعاون فيما بينه".
ولفت إلى أن الآراء والتقييمات المهمة للقادة المشاركين في القمة سوف تركز على الفترة المقبلة.
وشدد الرئيس التركي
على استمرار العمل بجد لدفع أولويات المنظمة وتنفيذ المشروعات الملموسة.
وفي نهاية الاجتماع وقع القادة على بيان أنقرة لقمة المنظمة التي عقدت بشكل استثنائي لمنظمة الدول التركية.
يذكر أن قمة منظمة الدول التركية عقدت تعبيرا عن التضامن مع تركيا في أعقاب الزلزال الذي ضرب المناطق الجنوبية في 6 فبراير/ شباط الماضي، وهو ما أسفر عن خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات.
منظمة الدول التركية التي كانت تسمى سابقًا المجلس التركي أو مجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية؛ وهو منظمة دولية تضم الدول التركية، أسست في 3 أكتوبر 2009 في نخجوان، الدول الأعضاء هي أذربيجان وتركيا وكازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان، وكل من المجر وتركمانستان كعضو مراقب، وفي نوفمبر 2022 انضمت جمهورية شمال قبرص كعضو مراقب.