https://sputnikarabic.ae/20230316/إصابة-3-فلسطينيين-بالرصاص-والعشرات-بالاختناق-خلال-اقتحام-إسرائيلي-لنابلس-1074800303.html

إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال اقتحام إسرائيلي لنابلس

إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال اقتحام إسرائيلي لنابلس

أسفر اقتحام للقوات الإسرائيلية للمنطقة الشرقية من نابلس عن إصابة ثلاثة فلسطينيين بالرصاص الحي، والعشرات بحالات اختناق. 16.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-16T07:45+0000

2023-03-16T07:45+0000

2023-03-16T07:45+0000

العالم العربي

أخبار فلسطين اليوم

أخبار العالم الآن

العالم

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/17/1073932984_0:11:3071:1738_1920x0_80_0_0_45ba184cb2e598457e6b6f3f19d31b22.jpg

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، أن الإصابات وقعت مساء أمس الأربعاء، "خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس، لتأمين اقتحام عشرات المستوطنين لمقام يوسف".وأضاف جبريل أن ثلاثة فلسطين أصيبوا بالرصاص الحي خلال الاقتحام، واثنين بقنابل الغاز باليد، وأصيب سادس بشظية في الوجه، ونحو 52 مواطنا بحالات اختناق نتيجة الغاز السام، فيما تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى.وأوضح مسؤول الهلال الأحمر أن القوات الإسرائيلية منعت سيارة إسعاف الهلال الأحمر من الدخول إلى بلاطة لتقديم العلاج إلى إحدى الإصابات، كما منعت سيارة إسعاف أخرى من الوصول إلى حالة مرضية في منطقة الضاحية.يذكر أن القوات الإسرائيلية كانت قد اقتحمت مدينة نابلس من المنطقة الشرقية، ما أسفر عن اندلاع مواجهات تخللها إطلاق نار وقنابل الغاز والصوت، باتجاه الشباب الفلسطيني الذين خرجوا للتصدي لاقتحام المستوطنين لمقام يوسف، كما اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، مقام يوسف في نابلس وأدّوا طقوسا تلمودية وسط حماية مشددة.

https://sputnikarabic.ae/20230224/بعد-مجزرة-نابلس-هل-تدفع-تحركات-السلطة-الفلسطينية-إلى-قرار-أممي-ضد-إسرائيل؟-1073973654.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار