https://sputnikarabic.ae/20230316/إصابة-3-فلسطينيين-بالرصاص-والعشرات-بالاختناق-خلال-اقتحام-إسرائيلي-لنابلس-1074800303.html
إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال اقتحام إسرائيلي لنابلس
إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال اقتحام إسرائيلي لنابلس
أسفر اقتحام للقوات الإسرائيلية للمنطقة الشرقية من نابلس عن إصابة ثلاثة فلسطينيين بالرصاص الحي، والعشرات بحالات اختناق. 16.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-16T07:45+0000
2023-03-16T07:45+0000
2023-03-16T07:45+0000
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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، أن الإصابات وقعت مساء أمس الأربعاء، "خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس، لتأمين اقتحام عشرات المستوطنين لمقام يوسف".وأضاف جبريل أن ثلاثة فلسطين أصيبوا بالرصاص الحي خلال الاقتحام، واثنين بقنابل الغاز باليد، وأصيب سادس بشظية في الوجه، ونحو 52 مواطنا بحالات اختناق نتيجة الغاز السام، فيما تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى.وأوضح مسؤول الهلال الأحمر أن القوات الإسرائيلية منعت سيارة إسعاف الهلال الأحمر من الدخول إلى بلاطة لتقديم العلاج إلى إحدى الإصابات، كما منعت سيارة إسعاف أخرى من الوصول إلى حالة مرضية في منطقة الضاحية.يذكر أن القوات الإسرائيلية كانت قد اقتحمت مدينة نابلس من المنطقة الشرقية، ما أسفر عن اندلاع مواجهات تخللها إطلاق نار وقنابل الغاز والصوت، باتجاه الشباب الفلسطيني الذين خرجوا للتصدي لاقتحام المستوطنين لمقام يوسف، كما اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، مقام يوسف في نابلس وأدّوا طقوسا تلمودية وسط حماية مشددة.
https://sputnikarabic.ae/20230224/بعد-مجزرة-نابلس-هل-تدفع-تحركات-السلطة-الفلسطينية-إلى-قرار-أممي-ضد-إسرائيل؟-1073973654.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال اقتحام إسرائيلي لنابلس
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أسفر اقتحام للقوات الإسرائيلية للمنطقة الشرقية من نابلس عن إصابة ثلاثة فلسطينيين بالرصاص الحي، والعشرات بحالات اختناق.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية
"وفا" عن مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، أن الإصابات وقعت مساء أمس الأربعاء، "خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس، لتأمين اقتحام عشرات المستوطنين لمقام يوسف".
وأضاف جبريل أن ثلاثة فلسطين أصيبوا بالرصاص الحي خلال الاقتحام، واثنين بقنابل الغاز باليد، وأصيب سادس بشظية في الوجه، ونحو 52 مواطنا بحالات اختناق نتيجة الغاز السام، فيما تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى.
وأوضح مسؤول الهلال الأحمر أن القوات الإسرائيلية
منعت سيارة إسعاف الهلال الأحمر من الدخول إلى بلاطة لتقديم العلاج إلى إحدى الإصابات، كما منعت سيارة إسعاف أخرى من الوصول إلى حالة مرضية في منطقة الضاحية.
يذكر أن القوات الإسرائيلية كانت قد اقتحمت مدينة نابلس من المنطقة الشرقية، ما أسفر عن اندلاع مواجهات تخللها إطلاق نار وقنابل الغاز والصوت، باتجاه الشباب الفلسطيني الذين خرجوا للتصدي لاقتحام المستوطنين لمقام يوسف، كما اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، مقام يوسف في نابلس وأدّوا طقوسا تلمودية وسط حماية مشددة.