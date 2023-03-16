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https://sputnikarabic.ae/20230316/إعادة-انتخاب-جياني-إنفانتينو-رئيسا-لـالفيفا-لولاية-جديدة--1074807048.html
إعادة انتخاب جياني إنفانتينو رئيسا لـ"الفيفا" لولاية جديدة
إعادة انتخاب جياني إنفانتينو رئيسا لـ"الفيفا" لولاية جديدة
أعيد انتخاب السويسري جاني إنفانتينو، اليوم الخميس، رئيسا للاتحاد الدولي لكرة القدم حتى عام 2027 بالتزكية، وذلك خلال الكونغرس الـ73 للفيفا. 16.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-16T09:54+0000
2023-03-16T09:54+0000
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السويسري جاني إنفانتينو
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وأعلن الكونغرس الخاص بالاتحاد الدولي، فوز إنفانتينو برئاسة الفيفا لولاية ثانية بالتزكية، بعدما انتهت ولايته الأولى بشكل رسمي، والتي بدأت في عام 2019، خلفا لمواطنه جوزيف بلاتر.وأوضح الفيفا، خلال الكونغرس الذي عقد اليوم، إن "إنفانتينو كان المرشح الوحيد على هذا المنصب خلال الانتخابات الأخيرة"، مشيرًا إلى أن الفقرة الثالثة من البند 30، والفقرة الثالثة من البند 52 الخاصة بلوائح الفيفا، تنص على انتخاب الرئيس بالتزكية طالما هناك مرشح واحد.وقال إنفانتينو، عقب انتخابه، إن "رئاسة الفيفا شرف كبير له"، متعهدًا "بمواصلة خدمة كرة القدم حول العالم"، كما أعرب عن تمنياته أن "تتواصل الجهود الجماعية لتوحيد العالم خلال فترة ولايته الجديدة".وشهدت كرة القدم العديد من التغيرات خلال حقبة إنفانتينو الأولى، منها القرار التاريخي الخاص بزيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 48 فريقا بدءا من نسخة عام 2026.
https://sputnikarabic.ae/20230314/تقارير-بطولة-كأس-العالم-2026-ستصبح-أطول-مونديال-بـ104-مباراة-1074732476.html
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رياضة, منوعات, السويسري جاني إنفانتينو, الأخبار, أخبار العالم الآن
رياضة, منوعات, السويسري جاني إنفانتينو, الأخبار, أخبار العالم الآن

إعادة انتخاب جياني إنفانتينو رئيسا لـ"الفيفا" لولاية جديدة

09:54 GMT 16.03.2023
© Sputnik . Alexander Vilf / الانتقال إلى بنك الصورجياني إنفانتينو
جياني إنفانتينو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2023
© Sputnik . Alexander Vilf
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أعيد انتخاب السويسري جاني إنفانتينو، اليوم الخميس، رئيسا للاتحاد الدولي لكرة القدم حتى عام 2027 بالتزكية، وذلك خلال الكونغرس الـ73 للفيفا.
وأعلن الكونغرس الخاص بالاتحاد الدولي، فوز إنفانتينو برئاسة الفيفا لولاية ثانية بالتزكية، بعدما انتهت ولايته الأولى بشكل رسمي، والتي بدأت في عام 2019، خلفا لمواطنه جوزيف بلاتر.
وأوضح الفيفا، خلال الكونغرس الذي عقد اليوم، إن "إنفانتينو كان المرشح الوحيد على هذا المنصب خلال الانتخابات الأخيرة"، مشيرًا إلى أن الفقرة الثالثة من البند 30، والفقرة الثالثة من البند 52 الخاصة بلوائح الفيفا، تنص على انتخاب الرئيس بالتزكية طالما هناك مرشح واحد.
وقال إنفانتينو، عقب انتخابه، إن "رئاسة الفيفا شرف كبير له"، متعهدًا "بمواصلة خدمة كرة القدم حول العالم"، كما أعرب عن تمنياته أن "تتواصل الجهود الجماعية لتوحيد العالم خلال فترة ولايته الجديدة".
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وشهدت كرة القدم العديد من التغيرات خلال حقبة إنفانتينو الأولى، منها القرار التاريخي الخاص بزيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 48 فريقا بدءا من نسخة عام 2026.
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