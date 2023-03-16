https://sputnikarabic.ae/20230316/إعادة-انتخاب-جياني-إنفانتينو-رئيسا-لـالفيفا-لولاية-جديدة--1074807048.html
إعادة انتخاب جياني إنفانتينو رئيسا لـ"الفيفا" لولاية جديدة
إعادة انتخاب جياني إنفانتينو رئيسا لـ"الفيفا" لولاية جديدة
أعيد انتخاب السويسري جاني إنفانتينو، اليوم الخميس، رئيسا للاتحاد الدولي لكرة القدم حتى عام 2027 بالتزكية، وذلك خلال الكونغرس الـ73 للفيفا. 16.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-16T09:54+0000
2023-03-16T09:54+0000
2023-03-16T09:54+0000
مجتمع
رياضة
منوعات
السويسري جاني إنفانتينو
الأخبار
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101764/30/1017643037_0:0:3063:1723_1920x0_80_0_0_acd5d9a8c5dd358cf5d7e028f22a1189.jpg
وأعلن الكونغرس الخاص بالاتحاد الدولي، فوز إنفانتينو برئاسة الفيفا لولاية ثانية بالتزكية، بعدما انتهت ولايته الأولى بشكل رسمي، والتي بدأت في عام 2019، خلفا لمواطنه جوزيف بلاتر.وأوضح الفيفا، خلال الكونغرس الذي عقد اليوم، إن "إنفانتينو كان المرشح الوحيد على هذا المنصب خلال الانتخابات الأخيرة"، مشيرًا إلى أن الفقرة الثالثة من البند 30، والفقرة الثالثة من البند 52 الخاصة بلوائح الفيفا، تنص على انتخاب الرئيس بالتزكية طالما هناك مرشح واحد.وقال إنفانتينو، عقب انتخابه، إن "رئاسة الفيفا شرف كبير له"، متعهدًا "بمواصلة خدمة كرة القدم حول العالم"، كما أعرب عن تمنياته أن "تتواصل الجهود الجماعية لتوحيد العالم خلال فترة ولايته الجديدة".وشهدت كرة القدم العديد من التغيرات خلال حقبة إنفانتينو الأولى، منها القرار التاريخي الخاص بزيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 48 فريقا بدءا من نسخة عام 2026.
https://sputnikarabic.ae/20230314/تقارير-بطولة-كأس-العالم-2026-ستصبح-أطول-مونديال-بـ104-مباراة-1074732476.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101764/30/1017643037_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_32884629f1d42aeaff08a195005586ce.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, منوعات, السويسري جاني إنفانتينو, الأخبار, أخبار العالم الآن
رياضة, منوعات, السويسري جاني إنفانتينو, الأخبار, أخبار العالم الآن
إعادة انتخاب جياني إنفانتينو رئيسا لـ"الفيفا" لولاية جديدة
تابعنا عبر
أعيد انتخاب السويسري جاني إنفانتينو، اليوم الخميس، رئيسا للاتحاد الدولي لكرة القدم حتى عام 2027 بالتزكية، وذلك خلال الكونغرس الـ73 للفيفا.
وأعلن الكونغرس الخاص بالاتحاد الدولي، فوز إنفانتينو برئاسة الفيفا
لولاية ثانية بالتزكية، بعدما انتهت ولايته الأولى بشكل رسمي، والتي بدأت في عام 2019، خلفا لمواطنه جوزيف بلاتر.
وأوضح الفيفا
، خلال الكونغرس الذي عقد اليوم، إن "إنفانتينو كان المرشح الوحيد على هذا المنصب خلال الانتخابات الأخيرة"، مشيرًا إلى أن الفقرة الثالثة من البند 30، والفقرة الثالثة من البند 52 الخاصة بلوائح الفيفا، تنص على انتخاب الرئيس بالتزكية طالما هناك مرشح واحد.
وقال إنفانتينو، عقب انتخابه، إن "رئاسة الفيفا شرف كبير له"، متعهدًا "بمواصلة خدمة كرة القدم حول العالم"، كما أعرب عن تمنياته أن "تتواصل الجهود الجماعية لتوحيد العالم خلال فترة ولايته الجديدة".
وشهدت كرة القدم العديد من التغيرات خلال حقبة إنفانتينو الأولى، منها القرار التاريخي الخاص بزيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 48 فريقا بدءا من نسخة عام 2026
.