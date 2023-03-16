عربي
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230316/إعلام-أمريكا-بدأت-سحب-الذخيرة-من-مخازنها-في-الخارج-1074824547.html
إعلام: أمريكا بدأت سحب الذخيرة من مخازنها في الخارج
إعلام: أمريكا بدأت سحب الذخيرة من مخازنها في الخارج
أفادت وسائل إعلام غربية بأن أمريكا سوف تضطر إلى سحب مخزونات الأسلحة والذخيرة من منشآتها في إسرائيل وكوريا الجنوبية وألمانيا والكويت، لتلبية الاحتياجات العسكرية... 16.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-16T17:06+0000
2023-03-16T17:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103165/50/1031655044_0:0:2592:1458_1920x0_80_0_0_93f6365e9843ac9fca682bcbcd7b6869.jpg
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن حلفاء أمريكا لا يزودون أوكرانيا بالمساعدة العسكرية الكافية.وجاء في التقرير: "يبدو أن الطلب الأوكراني "النهم" على المدفعية فاق التوقعات الغربية، وبات يجبر أمريكا على الغوص في مخازنها بالخارج لمساعدة كييف في الاستعداد للهجوم المضاد الذي تستعد لإطلاقه ضد القوات الروسية هذا الربيع.وأشارت الصحيفة إلى أن بعض حلفاء أمريكا "غير راغبين أو غير قادرين" على إمداد كييف بالذخيرة الكافية، وأن على البنتاغون التخلي عن مخزوناته في دول أخرى، ولا سيما في إسرائيل وكوريا الجنوبية وألمانيا والكويت.ونقلت الصحيفة عن نائبة السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية سابرينا سينغ، أن البنتاغون لديه احتياطات موجودة في جميع أنحاء العالم، ونحن لا نسحبها دون الدعم والتشاور مع حلفائنا وشركائنا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230316/فرنسا-تكشف-عن-وصول-مجموعة-من-دبابات-أي-إم-إكس--10-آر-سي-إلى-أوكرانيا-1074821941.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103165/50/1031655044_0:0:2592:1944_1920x0_80_0_0_5f591ae612eb76f67bf65f7dc332e9f4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام: أمريكا بدأت سحب الذخيرة من مخازنها في الخارج

17:06 GMT 16.03.2023
© Sputnik . Morad Saeed / معامل ذخيرة في دوما
معامل ذخيرة في دوما - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2023
© Sputnik . Morad Saeed /
تابعنا عبرTelegram
أفادت وسائل إعلام غربية بأن أمريكا سوف تضطر إلى سحب مخزونات الأسلحة والذخيرة من منشآتها في إسرائيل وكوريا الجنوبية وألمانيا والكويت، لتلبية الاحتياجات العسكرية في أوكرانيا.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن حلفاء أمريكا لا يزودون أوكرانيا بالمساعدة العسكرية الكافية.
وجاء في التقرير: "يبدو أن الطلب الأوكراني "النهم" على المدفعية فاق التوقعات الغربية، وبات يجبر أمريكا على الغوص في مخازنها بالخارج لمساعدة كييف في الاستعداد للهجوم المضاد الذي تستعد لإطلاقه ضد القوات الروسية هذا الربيع.
وأشارت الصحيفة إلى أن بعض حلفاء أمريكا "غير راغبين أو غير قادرين" على إمداد كييف بالذخيرة الكافية، وأن على البنتاغون التخلي عن مخزوناته في دول أخرى، ولا سيما في إسرائيل وكوريا الجنوبية وألمانيا والكويت.
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فرنسا تكشف عن وصول مجموعة من دبابات "أي إم إكس -10 آر سي" إلى أوكرانيا
16:03 GMT
ونقلت الصحيفة عن نائبة السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية سابرينا سينغ، أن البنتاغون لديه احتياطات موجودة في جميع أنحاء العالم، ونحن لا نسحبها دون الدعم والتشاور مع حلفائنا وشركائنا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:44 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала