https://sputnikarabic.ae/20230316/إعلام-أمريكا-بدأت-سحب-الذخيرة-من-مخازنها-في-الخارج-1074824547.html
إعلام: أمريكا بدأت سحب الذخيرة من مخازنها في الخارج
إعلام: أمريكا بدأت سحب الذخيرة من مخازنها في الخارج
أفادت وسائل إعلام غربية بأن أمريكا سوف تضطر إلى سحب مخزونات الأسلحة والذخيرة من منشآتها في إسرائيل وكوريا الجنوبية وألمانيا والكويت، لتلبية الاحتياجات العسكرية... 16.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-16T17:06+0000
2023-03-16T17:06+0000
2023-03-16T17:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن حلفاء أمريكا لا يزودون أوكرانيا بالمساعدة العسكرية الكافية.وجاء في التقرير: "يبدو أن الطلب الأوكراني "النهم" على المدفعية فاق التوقعات الغربية، وبات يجبر أمريكا على الغوص في مخازنها بالخارج لمساعدة كييف في الاستعداد للهجوم المضاد الذي تستعد لإطلاقه ضد القوات الروسية هذا الربيع.وأشارت الصحيفة إلى أن بعض حلفاء أمريكا "غير راغبين أو غير قادرين" على إمداد كييف بالذخيرة الكافية، وأن على البنتاغون التخلي عن مخزوناته في دول أخرى، ولا سيما في إسرائيل وكوريا الجنوبية وألمانيا والكويت.ونقلت الصحيفة عن نائبة السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية سابرينا سينغ، أن البنتاغون لديه احتياطات موجودة في جميع أنحاء العالم، ونحن لا نسحبها دون الدعم والتشاور مع حلفائنا وشركائنا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230316/فرنسا-تكشف-عن-وصول-مجموعة-من-دبابات-أي-إم-إكس--10-آر-سي-إلى-أوكرانيا-1074821941.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام: أمريكا بدأت سحب الذخيرة من مخازنها في الخارج
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أفادت وسائل إعلام غربية بأن أمريكا سوف تضطر إلى سحب مخزونات الأسلحة والذخيرة من منشآتها في إسرائيل وكوريا الجنوبية وألمانيا والكويت، لتلبية الاحتياجات العسكرية في أوكرانيا.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن حلفاء أمريكا لا يزودون أوكرانيا بالمساعدة العسكرية الكافية.
وجاء في التقرير: "يبدو أن الطلب الأوكراني "النهم" على المدفعية فاق التوقعات الغربية، وبات يجبر أمريكا على الغوص في مخازنها بالخارج لمساعدة كييف في الاستعداد للهجوم المضاد الذي تستعد لإطلاقه ضد القوات الروسية هذا الربيع.
وأشارت الصحيفة إلى أن بعض حلفاء أمريكا "غير راغبين أو غير قادرين" على إمداد كييف بالذخيرة الكافية، وأن على البنتاغون التخلي عن مخزوناته في دول أخرى، ولا سيما في إسرائيل وكوريا الجنوبية وألمانيا والكويت.
ونقلت الصحيفة عن نائبة السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية سابرينا سينغ، أن البنتاغون لديه احتياطات موجودة في جميع أنحاء العالم، ونحن لا نسحبها دون الدعم والتشاور مع حلفائنا وشركائنا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.