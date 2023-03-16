https://sputnikarabic.ae/20230316/احتياطيات-الاتحاد-الدولي-لكرة-القدم-تبلغ-نحو-4-مليارات-دولار-1074808336.html
احتياطيات الاتحاد الدولي لكرة القدم تبلغ نحو 4 مليارات دولار
احتياطيات الاتحاد الدولي لكرة القدم تبلغ نحو 4 مليارات دولار
أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، جياني إنفانتينو، اليوم الخميس، أن الاحتياطيات الدولية للاتحاد تبلغ حاليًا نحو أربعة مليارات دولار. 16.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-16T11:18+0000
2023-03-16T11:18+0000
2023-03-16T11:18+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال إنفانتينو، في كلمة له خلال الاجتماع الـ73 لمجلس "الفيفا" والمنعقد في العاصمة الرواندية، كيغالي: "لقد وعدنا بأن نزيد إيرادات الفيفا ونجعل المنظمة أكثر شفافية. بلغت عائدات كأس العالم في قطر 7.5 مليار دولار، وتبلغ احتياطيات الفيفا الآن نحو 4 مليارات دولار. وهذه الأموال هي أموالكم لأننا نستطيع إنفاقها على تطوير رياضة كرة القدم. لقد وعدنا أيضًا بأننا سنقوي الفيفا، إنه اتحاد قوي ومستقر للغاية وعلينا أن نكون مستعدين لما يحدث، عندما توقف العالم بسبب فيروس كورونا، سمح لنا الفيفا القوي باعتماد خطة التعافي وإنفاق 5 مليارات دولار عليها؛ لقد أبقينا كرة القدم على قيد الحياة".وتستضيف عاصمة رواندا، كيغالي، أعمال المؤتمر الثالث والسبعين للاتحاد الدولي لكرة القدم.وتمت في المؤتمر إعادة انتخاب جياني إنفانتينو البالغ من العمر 52 عامًا رئيسًا للاتحاد الدولي لكرة القدم.وكان إنفانتينو، المرشح الوحيد لهذا المنصب. لم يتقدم أحد لمنافسته، وتم التجديد بالتزكية، وتستمر فترة ولاية إنفانتينو حتى عام 2027.
https://sputnikarabic.ae/20230316/إعادة-انتخاب-جياني-إنفانتينو-رئيسا-لـالفيفا-لولاية-جديدة--1074807048.html
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رياضة, منوعات
احتياطيات الاتحاد الدولي لكرة القدم تبلغ نحو 4 مليارات دولار
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أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، جياني إنفانتينو، اليوم الخميس، أن الاحتياطيات الدولية للاتحاد تبلغ حاليًا نحو أربعة مليارات دولار.
موسكو - سبوتنيك. وقال إنفانتينو، في كلمة له خلال الاجتماع الـ73 لمجلس "الفيفا" والمنعقد في العاصمة الرواندية، كيغالي: "لقد وعدنا بأن نزيد إيرادات الفيفا ونجعل المنظمة أكثر شفافية. بلغت عائدات كأس العالم في قطر 7.5 مليار دولار، وتبلغ احتياطيات الفيفا الآن نحو 4 مليارات دولار. وهذه الأموال هي أموالكم لأننا نستطيع إنفاقها على تطوير رياضة كرة القدم. لقد وعدنا أيضًا بأننا سنقوي الفيفا، إنه اتحاد قوي ومستقر للغاية وعلينا أن نكون مستعدين لما يحدث، عندما توقف العالم بسبب فيروس كورونا، سمح لنا الفيفا القوي باعتماد خطة التعافي وإنفاق 5 مليارات دولار عليها؛ لقد أبقينا كرة القدم على قيد الحياة".
وأضاف رئيس الاتحاد: "وضعنا هدفًا لزيادة الأرباح في الدورة المقبلة إلى 11 مليار دولار؛ أي كانت 6.4 مليار دولار، وأصبحت 7.5 مليار دولار، ونريد أن نجني 11 مليار دولار. ونأمل أن يكون هذا الرقم أكبر بمقدار مليارين آخرين".
وتستضيف عاصمة رواندا، كيغالي، أعمال المؤتمر الثالث والسبعين للاتحاد الدولي لكرة القدم.
وتمت في المؤتمر إعادة انتخاب جياني إنفانتينو البالغ من العمر 52 عامًا رئيسًا للاتحاد الدولي لكرة القدم.
وكان إنفانتينو، المرشح الوحيد لهذا المنصب. لم يتقدم أحد لمنافسته، وتم التجديد بالتزكية، وتستمر فترة ولاية إنفانتينو حتى عام 2027.