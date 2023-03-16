https://sputnikarabic.ae/20230316/اشتموا-رائحة-الدمالإعلام-الأمريكي-يهاجم-سيناتور-دعا-لمحاربة-روسيا-1074804463.html

"اشتموا رائحة الدم"...الإعلام الأمريكي يهاجم سيناتور دعا لمحاربة روسيا

"اشتموا رائحة الدم"...الإعلام الأمريكي يهاجم سيناتور دعا لمحاربة روسيا

اقترح السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام من ساوث كارولينا، في تصريحات حول حادثة الطائرة دون طيار MQ-9 Reaper فوق البحر الأسود، إطلاق العنان لصراع عسكري كامل مع... 16.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-16T08:32+0000

2023-03-16T08:32+0000

2023-03-16T08:32+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

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ووصف برادلي ديفلين في مقال له على موقع The American Conservative، تصريحات غراهام والأشخاص الذين يريدون تفاقم العلاقة الصعبة بين موسكو وواشنطن، أنهم يريدون الاستفادة من هذه الأشياء لمصالحهم الخاصة.وأضاف أن ذلك لم يمنع غراهام من البدء بالتصعيد، معلنًا أن على الولايات المتحدة إسقاط الطائرات الروسية التي تعترض الطائرات الأمريكية، بغض النظر عما إذا كانت مأهولة أم لا. في رأي غراهام، هذا بالضبط ما كان يمكن أن يفعله رونالد ريغان، وهو ما اعتبره برادلي ديفلين محاولة "لبيع" فكرة تبدو سيئة في فكرة جيدة.وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستكون في حرب فعلية مع روسيا، وعندما تستجيب روسيا، ستتظاهر الولايات المتحدة بالمفاجأة وتدفع بقية أعضاء الناتو إلى الصراع.وأضاف ديفلين أن الرئيس رونالد ريغان، المحبوب من قبل المحافظين والجمهوريين، لم يدع إلى مواجهة مفتوحة مع الاتحاد السوفييتي، ومارس ضغوطا على المستوى الدبلوماسي وليس العسكري.وقالت الدفاع الروسية في بيان، إن القوات الجوية الروسية رصدت في 14 آذار/مارس، تحليق طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9" باتجاه الحدود الروسية بالقرب من شبه جزيرة القرم.وأوضح البيان أن مقاتلات روسية من قوات الدفاع الجوي حلقت في الجو للتعرف على الطائرة عند رصدها، دون استخدام أي أسلحة جوية ضدها.وأضاف: "خرجت الطائرة المسيرة الأمريكية من طراز "إم كيو-9" عن السيطرة نتيجة مناورة حادة أجرتها في الساعة 9:30 بتوقيت موسكو جعلتها تفقد ارتفاعها وتصطدم بسطح الماء".

https://sputnikarabic.ae/20230314/السفير-الروسي-لدى-واشنطن-روسيا-لا-تسعى-إلى-أي-صدام-مع-الولايات-المتحدة-1074746795.html

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