https://sputnikarabic.ae/20230316/الأسد-السوريون-يريدون-النصر-لروسيا-في-عمليتها-الخاصة-1074799279.html
الأسد: السوريون يريدون النصر لروسيا في عمليتها الخاصة
الأسد: السوريون يريدون النصر لروسيا في عمليتها الخاصة
صرح الرئيس السوري بشار الأسد أن شعب بلاده يساند روسيا في عمليتها العسكرية الخاصة، مؤكدا على أن انتصار روسيا في هذه العملية سيجعل العالم أكثر أمنا وهدوءا. 16.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-16T07:02+0000
2023-03-16T07:02+0000
2023-03-16T07:02+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
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وقال الرئيس السوري، في مقابلة مع "سبوتنيك": الشعب السوري يدعم روسيا بحماس كبير لعدد من الأسباب. من ناحية، هذا تضامن، حيث أن روسيا دعمت السوريين في محاربة الإرهاب، ومن ناحية أخرى، هناك نظرة أكثر شمولية لهذه الحرب: هذه الحرب هي التي ستبدأ في تغيير التوازن العالمي، لأن جزءا من المعاناة في سوريا والعراق والعديد من الدول الأخرى سببها عالم أحادي القطب".ووصل الرئيس السوري بشار الأسد، يوم الثلاثاء، إلى موسكو في زيارة رسمية لروسيا الاتحادية يجري خلالها محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وجرت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس الأسد في مطار ڤنوكوڤا الدولي في موسكو حسب البروتوكول الروسي المعمول به باستقبال الرؤساء، حيث كان في استقباله، ميخائيل بوغدانوف ممثلاً خاصاً للرئيس بوتين، ونائب وزير الخارجية، وألكسندر يفيموف سفير روسيا لدى دمشق، والدكتور بشار الجعفري سفير سوريا لدى موسكو، وعُزف النشيدان الوطنيان السوري والروسي، كما استعرض الرئيس الأسد حرس الشرف. ويرافق الرئيس السوري في زيارته وفد وزاري كبير.
https://sputnikarabic.ae/20230316/بشار-الأسد-المناطق-الجديدة-التي-ضمتها-روسيا-مؤخرا-تابعة-لها-بحكم-التاريخ-1074796429.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار سوريا اليوم
الأسد: السوريون يريدون النصر لروسيا في عمليتها الخاصة
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صرح الرئيس السوري بشار الأسد أن شعب بلاده يساند روسيا في عمليتها العسكرية الخاصة، مؤكدا على أن انتصار روسيا في هذه العملية سيجعل العالم أكثر أمنا وهدوءا.
وقال الرئيس السوري، في مقابلة مع "سبوتنيك": الشعب السوري يدعم روسيا بحماس كبير لعدد من الأسباب. من ناحية، هذا تضامن، حيث أن روسيا دعمت السوريين في محاربة الإرهاب، ومن ناحية أخرى، هناك نظرة أكثر شمولية لهذه الحرب: هذه الحرب هي التي ستبدأ في تغيير التوازن العالمي، لأن جزءا من المعاناة في سوريا والعراق والعديد من الدول الأخرى سببها عالم أحادي القطب".
وأضاف الأسد: "عندما تنتصر روسيا في هذه الحرب، كما يرغب أكثرية السوريين، سيظهر بالتأكيد عالم جديد - أكثر أمناً وسلاماً. هذا هو التأثير الحقيقي لهذه الحرب على تصور السوريين".
ووصل الرئيس السوري بشار الأسد، يوم الثلاثاء، إلى موسكو في زيارة رسمية لروسيا الاتحادية
يجري خلالها محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وجرت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس الأسد في مطار ڤنوكوڤا الدولي في موسكو حسب البروتوكول الروسي المعمول به باستقبال الرؤساء، حيث كان في استقباله، ميخائيل بوغدانوف ممثلاً خاصاً للرئيس بوتين، ونائب وزير الخارجية، وألكسندر يفيموف سفير روسيا لدى دمشق، والدكتور بشار الجعفري سفير سوريا لدى موسكو، وعُزف النشيدان الوطنيان السوري والروسي، كما استعرض الرئيس الأسد حرس الشرف. ويرافق الرئيس السوري في زيارته وفد وزاري كبير.