https://sputnikarabic.ae/20230316/الأسد-زيلينسكي-وجيشه-من-النازيين-يحاربون-روسيا-نيابة-عن-الغرب-1074796915.html
الأسد: زيلينسكي وجيشه من النازيين يحاربون روسيا نيابة عن الغرب
الأسد: زيلينسكي وجيشه من النازيين يحاربون روسيا نيابة عن الغرب
صرح الرئيس السوري، بشار الأسد، بأن النازيين في أوكرانيا بقيادة فلاديمير زيلينسكي يحاربون روسيا نيابة عن الغرب. 16.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-16T01:58+0000
2023-03-16T01:58+0000
2023-03-16T01:58+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقال الأسد، خلال مقابلة مع "سبوتنيك": "أنا أعتقد أن الحرب العالمية الثالثة قائمة، لكن اختلف الشكل.. في السابق كانت الحرب العالمية هي حروب تقليدية، جيوش من عدة دول تعمل ضد عدة دول أخرى. الآن هذا الوضع قائم، ولكن بسبب الأسلحة المتقدمة، وخاصة السلاح النووي، فهناك قوة ردع عن الحرب التقليدية".وتابع بقوله: "لذلك تذهب الحروب باتجاه الحروب بالوكالة، ولذا زيلينسكي اليوم يخوض الحرب نيابة عن الغرب، مع جيشه بالطبع من النازيين. نفس الشيء يفعله الإرهابيون، فهم جيوش تعمل نيابة عن الغرب في سوريا وفي مناطق أخرى".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف؛ إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20230316/بشار-الأسد-المناطق-الجديدة-التي-ضمتها-روسيا-مؤخرا-تابعة-لها-بحكم-التاريخ-1074796429.html
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أخبار الرئيس السوري, الرئيس السوري, زيلينسكي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار سوريا اليوم
أخبار الرئيس السوري, الرئيس السوري, زيلينسكي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار سوريا اليوم
الأسد: زيلينسكي وجيشه من النازيين يحاربون روسيا نيابة عن الغرب
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صرح الرئيس السوري، بشار الأسد، بأن النازيين في أوكرانيا بقيادة فلاديمير زيلينسكي يحاربون روسيا نيابة عن الغرب.
موسكو - سبوتنيك
. وقال الأسد، خلال مقابلة مع "سبوتنيك": "أنا أعتقد أن الحرب العالمية الثالثة قائمة، لكن اختلف الشكل.. في السابق كانت الحرب العالمية هي حروب تقليدية، جيوش من عدة دول تعمل ضد عدة دول أخرى. الآن هذا الوضع قائم، ولكن بسبب الأسلحة المتقدمة، وخاصة السلاح النووي، فهناك قوة ردع عن الحرب التقليدية".
وتابع بقوله: "لذلك تذهب الحروب باتجاه الحروب بالوكالة، ولذا زيلينسكي اليوم يخوض الحرب نيابة عن الغرب، مع جيشه بالطبع من النازيين. نفس الشيء يفعله الإرهابيون، فهم جيوش تعمل نيابة عن الغرب في سوريا وفي مناطق أخرى".
وتواصل القوات المسلحة الروسية
، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
، في 24 شباط/ فبراير 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف؛ إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.