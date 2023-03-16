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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230316/الأسد-زيلينسكي-وجيشه-من-النازيين-يحاربون-روسيا-نيابة-عن-الغرب-1074796915.html
الأسد: زيلينسكي وجيشه من النازيين يحاربون روسيا نيابة عن الغرب
الأسد: زيلينسكي وجيشه من النازيين يحاربون روسيا نيابة عن الغرب
صرح الرئيس السوري، بشار الأسد، بأن النازيين في أوكرانيا بقيادة فلاديمير زيلينسكي يحاربون روسيا نيابة عن الغرب. 16.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-16T01:58+0000
2023-03-16T01:58+0000
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أخبار سوريا اليوم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقال الأسد، خلال مقابلة مع "سبوتنيك": "أنا أعتقد أن الحرب العالمية الثالثة قائمة، لكن اختلف الشكل.. في السابق كانت الحرب العالمية هي حروب تقليدية، جيوش من عدة دول تعمل ضد عدة دول أخرى. الآن هذا الوضع قائم، ولكن بسبب الأسلحة المتقدمة، وخاصة السلاح النووي، فهناك قوة ردع عن الحرب التقليدية".وتابع بقوله: "لذلك تذهب الحروب باتجاه الحروب بالوكالة، ولذا زيلينسكي اليوم يخوض الحرب نيابة عن الغرب، مع جيشه بالطبع من النازيين. نفس الشيء يفعله الإرهابيون، فهم جيوش تعمل نيابة عن الغرب في سوريا وفي مناطق أخرى".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف؛ إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20230316/بشار-الأسد-المناطق-الجديدة-التي-ضمتها-روسيا-مؤخرا-تابعة-لها-بحكم-التاريخ-1074796429.html
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أخبار الرئيس السوري, الرئيس السوري, زيلينسكي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار سوريا اليوم
أخبار الرئيس السوري, الرئيس السوري, زيلينسكي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار سوريا اليوم

الأسد: زيلينسكي وجيشه من النازيين يحاربون روسيا نيابة عن الغرب

01:58 GMT 16.03.2023
© Sputnik . رئاسة الجمهورية العربية السورية / الانتقال إلى بنك الصورمقابلة السيد الرئيس بشار الأسد مع قناة روسيا 24– و وكالة سبوتينك
مقابلة السيد الرئيس بشار الأسد مع قناة روسيا 24– و وكالة سبوتينك - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2023
© Sputnik . رئاسة الجمهورية العربية السورية
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صرح الرئيس السوري، بشار الأسد، بأن النازيين في أوكرانيا بقيادة فلاديمير زيلينسكي يحاربون روسيا نيابة عن الغرب.
موسكو - سبوتنيك. وقال الأسد، خلال مقابلة مع "سبوتنيك": "أنا أعتقد أن الحرب العالمية الثالثة قائمة، لكن اختلف الشكل.. في السابق كانت الحرب العالمية هي حروب تقليدية، جيوش من عدة دول تعمل ضد عدة دول أخرى. الآن هذا الوضع قائم، ولكن بسبب الأسلحة المتقدمة، وخاصة السلاح النووي، فهناك قوة ردع عن الحرب التقليدية".
يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره السوري بشار الأسد محادثات في موسكو، اليوم الأربعاء 15 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بشار الأسد: المناطق الجديدة التي ضمتها روسيا مؤخرا تابعة لها بحكم التاريخ
00:48 GMT
وتابع بقوله: "لذلك تذهب الحروب باتجاه الحروب بالوكالة، ولذا زيلينسكي اليوم يخوض الحرب نيابة عن الغرب، مع جيشه بالطبع من النازيين. نفس الشيء يفعله الإرهابيون، فهم جيوش تعمل نيابة عن الغرب في سوريا وفي مناطق أخرى".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف؛ إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:23 GMT
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