https://sputnikarabic.ae/20230316/الأسد-لـسبوتنيك-الولايات-المتحدة-تقوم-بتدريب-الإرهابيين-في-التنف-وقد-ترسلهم-إلى-أوكرانيا-1074799409.html

الأسد لـ"سبوتنيك": الولايات المتحدة تقوم بتدريب الإرهابيين في التنف وقد ترسلهم إلى أوكرانيا

الأسد لـ"سبوتنيك": الولايات المتحدة تقوم بتدريب الإرهابيين في التنف وقد ترسلهم إلى أوكرانيا

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، أن بلاده تملك أدلة حول قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتدريب إرهابيين في منطقة التنف السورية، غير مستبعد أن تقوم واشنطن بإرسالهم... 16.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-16T07:12+0000

2023-03-16T07:12+0000

2023-03-16T07:43+0000

أخبار سوريا اليوم

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال الأسد، في مقابلة مع "سبوتنيك": "التنف هو عبارة عن معسكر كامل من الإرهابيين ولا يوجد له هدف آخر".وحول إمكانية إرسال إرهابيين من سوريا للقتال ضد روسيا في أوكرانيا، أوضح الرئيس السوري: "هذا هو الشيء التقليدي الذي يحدث بشكل مستمر ولا يرتبط لا بسوريا ولا بأوكرانيا، هو يرتبط بآلية عمل أميركا والدول الغربية بالنسبة لموضوع استخدام الإرهاب كوكيل لهم في حروبهم، فمن الطبيعي أن يكون هناك إرهابيون نُقلوا من مناطق أخرى بما فيها سوريا ليحاربوا روسيا في أوكرانيا".ووصل الرئيس السوري بشار الأسد، يوم الثلاثاء، إلى موسكو في زيارة رسمية لروسيا الاتحادية يجري خلالها محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وجرت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس الأسد في مطار فنوكوفا الدولي في موسكو حسب البروتوكول الروسي المعمول به باستقبال الرؤساء، حيث كان في استقباله، ميخائيل بوغدانوف ممثلاً خاصاً للرئيس بوتين، ونائب وزير الخارجية، وألكسندر يفيموف سفير روسيا لدى دمشق، والدكتور بشار الجعفري سفير سوريا لدى موسكو، وعُزف النشيدان الوطنيان السوري والروسي، كما استعرض الرئيس الأسد حرس الشرف. ويرافق الرئيس السوري في زيارته وفد وزاري كبير.

https://sputnikarabic.ae/20230316/الرئيس-السوري-زيادة-عدد-القواعد-العسكرية-الروسية-في-سوريا-قد-تكون-ضرورية-في-المستقبل-1074797715.html

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أخبار سوريا اليوم, روسيا