https://sputnikarabic.ae/20230316/الأسد-لـسبوتنيك-الولايات-المتحدة-تقوم-بتدريب-الإرهابيين-في-التنف-وقد-ترسلهم-إلى-أوكرانيا-1074799409.html
الأسد لـ"سبوتنيك": الولايات المتحدة تقوم بتدريب الإرهابيين في التنف وقد ترسلهم إلى أوكرانيا
الأسد لـ"سبوتنيك": الولايات المتحدة تقوم بتدريب الإرهابيين في التنف وقد ترسلهم إلى أوكرانيا
أكد الرئيس السوري بشار الأسد، أن بلاده تملك أدلة حول قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتدريب إرهابيين في منطقة التنف السورية، غير مستبعد أن تقوم واشنطن بإرسالهم... 16.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-16T07:12+0000
2023-03-16T07:12+0000
2023-03-16T07:43+0000
أخبار سوريا اليوم
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال الأسد، في مقابلة مع "سبوتنيك": "التنف هو عبارة عن معسكر كامل من الإرهابيين ولا يوجد له هدف آخر".وحول إمكانية إرسال إرهابيين من سوريا للقتال ضد روسيا في أوكرانيا، أوضح الرئيس السوري: "هذا هو الشيء التقليدي الذي يحدث بشكل مستمر ولا يرتبط لا بسوريا ولا بأوكرانيا، هو يرتبط بآلية عمل أميركا والدول الغربية بالنسبة لموضوع استخدام الإرهاب كوكيل لهم في حروبهم، فمن الطبيعي أن يكون هناك إرهابيون نُقلوا من مناطق أخرى بما فيها سوريا ليحاربوا روسيا في أوكرانيا".ووصل الرئيس السوري بشار الأسد، يوم الثلاثاء، إلى موسكو في زيارة رسمية لروسيا الاتحادية يجري خلالها محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وجرت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس الأسد في مطار فنوكوفا الدولي في موسكو حسب البروتوكول الروسي المعمول به باستقبال الرؤساء، حيث كان في استقباله، ميخائيل بوغدانوف ممثلاً خاصاً للرئيس بوتين، ونائب وزير الخارجية، وألكسندر يفيموف سفير روسيا لدى دمشق، والدكتور بشار الجعفري سفير سوريا لدى موسكو، وعُزف النشيدان الوطنيان السوري والروسي، كما استعرض الرئيس الأسد حرس الشرف. ويرافق الرئيس السوري في زيارته وفد وزاري كبير.
https://sputnikarabic.ae/20230316/الرئيس-السوري-زيادة-عدد-القواعد-العسكرية-الروسية-في-سوريا-قد-تكون-ضرورية-في-المستقبل-1074797715.html
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أخبار سوريا اليوم, روسيا
الأسد لـ"سبوتنيك": الولايات المتحدة تقوم بتدريب الإرهابيين في التنف وقد ترسلهم إلى أوكرانيا
07:12 GMT 16.03.2023 (تم التحديث: 07:43 GMT 16.03.2023) تابعنا عبر
حصري
أكد الرئيس السوري بشار الأسد، أن بلاده تملك أدلة حول قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتدريب إرهابيين في منطقة التنف السورية، غير مستبعد أن تقوم واشنطن بإرسالهم إلى القتال في أوكرانيا ضد روسيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال الأسد، في مقابلة مع "سبوتنيك": "التنف هو عبارة عن معسكر كامل من الإرهابيين ولا يوجد له هدف آخر".
وتساءل قائلا: "ما الذي تستفيده الولايات المتحدة من وجودها في هذه المنطقة في قلب منطقة صحراوية؟ لا شك هي لديها معسكرات للإرهابيين فيها عشرات الآلاف مع عائلاتهم، وتقوم بإرسال هؤلاء الأشخاص من وقت لآخر للقيام بعمليات هجوم على الجيش السوري. نحن متأكدون من هذا الشيء والأدلة موجودة على أرض الواقع".
وحول إمكانية إرسال إرهابيين من سوريا للقتال ضد روسيا في أوكرانيا، أوضح الرئيس السوري: "هذا هو الشيء التقليدي الذي يحدث بشكل مستمر ولا يرتبط لا بسوريا ولا بأوكرانيا، هو يرتبط بآلية عمل أميركا والدول الغربية بالنسبة لموضوع استخدام الإرهاب كوكيل لهم في حروبهم، فمن الطبيعي أن يكون هناك إرهابيون نُقلوا من مناطق أخرى بما فيها سوريا ليحاربوا روسيا في أوكرانيا".
ووصل الرئيس السوري بشار الأسد، يوم الثلاثاء، إلى موسكو في زيارة رسمية لروسيا الاتحادية
يجري خلالها محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وجرت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس الأسد في مطار فنوكوفا الدولي في موسكو حسب البروتوكول الروسي المعمول به باستقبال الرؤساء، حيث كان في استقباله، ميخائيل بوغدانوف ممثلاً خاصاً للرئيس بوتين، ونائب وزير الخارجية، وألكسندر يفيموف سفير روسيا لدى دمشق، والدكتور بشار الجعفري سفير سوريا لدى موسكو، وعُزف النشيدان الوطنيان السوري والروسي، كما استعرض الرئيس الأسد حرس الشرف. ويرافق الرئيس السوري في زيارته وفد وزاري كبير.