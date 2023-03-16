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https://sputnikarabic.ae/20230316/البنتاغون-ينشر-فيديو-يزعم-أنه-لحادثة-سقوط-المسيرة-الأمريكية-فوق-البحر-الأسود-1074807881.html
البنتاغون ينشر فيديو يزعم أنه لحادثة سقوط المسيرة الأمريكية فوق البحر الأسود
البنتاغون ينشر فيديو يزعم أنه لحادثة سقوط المسيرة الأمريكية فوق البحر الأسود
نشر البنتاغون مقطعًا مصورًا، يزعم فيه أنه لحادثة سقوط مسيّرة تابعة للجيش الأمريكي فوق البحر الأسود، بعد اصطدامها بمقاتلة روسية. 16.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-16T11:05+0000
2023-03-16T11:24+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال البنتاغون: "إن المسيرة سقطت بعد أن اصطدمت مروحتها الخلفية بطائرة مقاتلة روسية"، بحسب مزاعمه.وأعلنت الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء، أنه تم رصد طائرة مسيّرة أمريكية من طراز "إم كيو -9" تحلّق فوق البحر الأسود باتجاه الحدود الروسية، وأكدت أن المقاتلات الروسية لم تصطدم مع المسيرة.وأضاف البيان: "من أجل التعرف على المتسلل، انطلقت مقاتلات روسية في الجو، ونتيجة للمناورة الحادّة، حوالي الساعة 9.30 (بتوقيت موسكو)، خرجت المسيرة الجوية من دون طيار "إم كيو -9" عن السيطرة واصطدمت بسطح الماء، دون استخدام أي أسلحة من القوات الروسية".
https://sputnikarabic.ae/20230315/حادثة-الطائرة-المسيرة-mq-9-1074773042.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

البنتاغون ينشر فيديو يزعم أنه لحادثة سقوط المسيرة الأمريكية فوق البحر الأسود

11:05 GMT 16.03.2023 (تم التحديث: 11:24 GMT 16.03.2023)
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورطائرة الاستطلاع المسيرة "أورلان 10"
طائرة الاستطلاع المسيرة أورلان 10 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2023
© Sputnik . РИА Новости
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نشر البنتاغون مقطعًا مصورًا، يزعم فيه أنه لحادثة سقوط مسيّرة تابعة للجيش الأمريكي فوق البحر الأسود، بعد اصطدامها بمقاتلة روسية.
وقال البنتاغون: "إن المسيرة سقطت بعد أن اصطدمت مروحتها الخلفية بطائرة مقاتلة روسية"، بحسب مزاعمه.
وأعلنت الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء، أنه تم رصد طائرة مسيّرة أمريكية من طراز "إم كيو -9" تحلّق فوق البحر الأسود باتجاه الحدود الروسية، وأكدت أن المقاتلات الروسية لم تصطدم مع المسيرة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تم تحليق الطائرة من دون طيار مع إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال في انتهاك لحدود منطقة النظام المؤقت لاستخدام المجال الجوي، والتي تم إنشاؤها لغرض إجراء العملية العسكرية الخاصة، وتم إبلاغ جميع مستخدمي المجال الجوي الدولي بذلك ونشره وفق المعايير الدولية".

حادثة الطائرة المسيرة MQ-9 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2023
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حادثة الطائرة المسيرة "إم كيو-9"
أمس, 13:36 GMT
وأضاف البيان: "من أجل التعرف على المتسلل، انطلقت مقاتلات روسية في الجو، ونتيجة للمناورة الحادّة، حوالي الساعة 9.30 (بتوقيت موسكو)، خرجت المسيرة الجوية من دون طيار "إم كيو -9" عن السيطرة واصطدمت بسطح الماء، دون استخدام أي أسلحة من القوات الروسية".
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