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https://sputnikarabic.ae/20230316/البيت-الأبيض-لا-نفكر-حاليا-في-تزويد-أوكرانيا-بمقاتلات-إف-16-1074828329.html
البيت الأبيض: لا نفكر حاليا في تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف 16"
البيت الأبيض: لا نفكر حاليا في تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف 16"
أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الخميس، أن قرار بولندا بنقل مقاتلات "ميغ -29" إلى أوكرانيا لا يغير الخطط الأمريكية حول توريد... 16.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-16T18:16+0000
2023-03-16T18:16+0000
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بولندا
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وقال كيربي للصحفيين في تعليق على قرار بولندا بنقل مقاتلات "ميغ 29" إلى أوكرانيا: "هذا لا يغير خططنا للطائرة "إف-16"، لا يجري النظر فيه الآن".وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيتسكي، أن بلاده يمكن أن تنقل طائرات "ميغ 29" إلى كييف في غضون 4-6 أسابيع.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العملية العسكرية في دونباس لن تتوقف؛ إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230316/القوات-الروسية-تسقط-مقاتلة-أوكرانية-من-طراز-ميغ-29-1074810295.html
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العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, بولندا
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, بولندا

البيت الأبيض: لا نفكر حاليا في تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف 16"

18:16 GMT 16.03.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGANالبيت الأبيض 7 فبراير 2023
البيت الأبيض 7 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الخميس، أن قرار بولندا بنقل مقاتلات "ميغ -29" إلى أوكرانيا لا يغير الخطط الأمريكية حول توريد طائرات "إف –16".
وقال كيربي للصحفيين في تعليق على قرار بولندا بنقل مقاتلات "ميغ 29" إلى أوكرانيا: "هذا لا يغير خططنا للطائرة "إف-16"، لا يجري النظر فيه الآن".
وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيتسكي، أن بلاده يمكن أن تنقل طائرات "ميغ 29" إلى كييف في غضون 4-6 أسابيع.
طائرة هجومية ميغ-29 ضمن فريق الاستعراض الجوي روسكيه فيتيازي (الفرسان الروس) في كوبينكا، ضواحي موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ 29"
11:47 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العملية العسكرية في دونباس لن تتوقف؛ إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
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Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:44 GMT
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