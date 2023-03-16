https://sputnikarabic.ae/20230316/البيت-الأبيض-واشنطن-ترفض-انتشال-روسيا-المسيرة-الأمريكية-التي-سقطت-في-البحر-الأسود-1074796623.html
البيت الأبيض: واشنطن ترفض انتشال روسيا المسيرة الأمريكية التي سقطت في البحر الأسود
البيت الأبيض: واشنطن ترفض انتشال روسيا المسيرة الأمريكية التي سقطت في البحر الأسود
أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، ان الولايات المتحدة ترفض انتشال روسيا المسيّرة الأمريكية التي سقطت في البحر الأسود. 16.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-16T01:17+0000
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2023-03-16T01:17+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال كيربي لشبكة "سي إن إن " الأمريكية، "إنها ممتلكاتنا، ولا نريد أن تكون لدى روسيا، لكننا لسنا قلقين للغاية بشأن ما يمكنهم إخراجه منها".وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أن الطائرة المسيرة تحطمت بعد "اعتراض غير مهني لها" من قبل مقاتلة روسية فوق البحر الأسود، واستدعت واشنطن السفير الروسي على خلفية الحادث.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطائرة الأمريكية تحطمت نتيجة مناورة حادة أدت لفقدانها ارتفاعها وسقوطها، وأن المقاتلتين الروسيتين اللتين حلقتا لاعتراضها لم تطلقا النار عليها، ولم تصطدم أي منهما بها.
https://sputnikarabic.ae/20230316/روسيا-على-اتصال-مع-الولايات-المتحدة-لمنع-وقوع-حوادث-1074796077.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, البيت الأبيض
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, البيت الأبيض
البيت الأبيض: واشنطن ترفض انتشال روسيا المسيرة الأمريكية التي سقطت في البحر الأسود
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أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، ان الولايات المتحدة ترفض انتشال روسيا المسيّرة الأمريكية التي سقطت في البحر الأسود.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال كيربي لشبكة "سي إن إن " الأمريكية، "إنها ممتلكاتنا، ولا نريد أن تكون لدى روسيا، لكننا لسنا قلقين للغاية بشأن ما يمكنهم إخراجه منها".
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أن الطائرة المسيرة تحطمت
بعد "اعتراض غير مهني لها" من قبل مقاتلة روسية فوق البحر الأسود، واستدعت واشنطن السفير الروسي على خلفية الحادث.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطائرة الأمريكية تحطمت نتيجة مناورة حادة أدت لفقدانها ارتفاعها وسقوطها، وأن المقاتلتين الروسيتين اللتين حلقتا لاعتراضها لم تطلقا النار عليها، ولم تصطدم أي منهما بها.