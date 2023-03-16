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https://sputnikarabic.ae/20230316/البيت-الأبيض-يدين-بشدّة-إطلاق-كوريا-الشمالية-صاروخا-عاباً-للقارات-1074797895.html
البيت الأبيض يدين بشدة إطلاق كوريا الشمالية صاروخا عابرا للقارات
البيت الأبيض يدين بشدة إطلاق كوريا الشمالية صاروخا عابرا للقارات
دان البيت الأبيض بشدّة إطلاق كوريا الشمالية "صاروخاً بالستياً عابراً للقارات"، واصفا إياه بأنه " انتهاكاً صارخا"ً لعدد من قرارات مجلس الأمن الدولي. 16.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-16T05:24+0000
2023-03-16T05:29+0000
كوريا الشمالية
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واشنطن - سبوتنيك. وجاء في بيان للبيت الأبيض: "الولايات المتحدة تدين بشدّة تجربة كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات".وأشار البيان إلى أن "هذا الإطلاق يشكل" انتهاكاً صارخا" لعدد من قرارات مجلس الأمن الدولي". وشدد البيت الأبيض على أن تجربة بيونغ يانغ الصاروخية تثير التوترات في المنطقة .وأضاف البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان أمنها ، وكذلك أمن حلفائها (كوريا الجنوبية واليابان).وأعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، الخميس، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا في البحر قبالة ساحلها الشرقي.ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن هيئة الأركان المشتركة قولها، إن المقذوف غير المحدد، أطلق باتجاه المياه قبالة السواحل الشرقية لشبه الجزيرة الكورية.وفي السياق ،أعلن وزير الدفاع الياباني، ياسوكازو هامادا، أن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.وقال ياسوكازو هامادا "تم الإطلاق في الساعة 7:09 (بالتوقيت المحلي) ومن المفترض أن يكون الصاروخ سقط في بحر اليابان في الساعة 8:18 خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلدنا".وفجر امس الأربعاء، أعلنت كوريا الشمالية أنها أطلقت صاروخين باليستيين تكتيكيين أرض - أرض، في منطقة جانغيون بمقاطعة هوانغهاي الجنوبية.وذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية أن "وحدة الصواريخ التابعة للجيش الكوري، والمسؤولة عن مهام عملياتية مهمة على الجبهة الغربية، أجرت تدريبات استعراضية لإطلاق الصواريخ لتدريب وحدات الفرقة في 14 مارس".وأضافت الوكالة أن "سرية فايرباور الهجومية" الحادية عشرة التابعة للوحدة العسكرية شاركت في التدريبات وأنه تم تنفيذ عرض توضيحي بصاروخين باليستيتين أرض - أرض.
https://sputnikarabic.ae/20230316/اليابان-الصاروخ-الذي-أطلقته-كوريا-الشمالية-سقط-خارج-المنطقة-الاقتصادية-1074797282.html
https://sputnikarabic.ae/20230315/وكالة-يونهاب-كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخا-باليستيا-1074795718.html
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كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الجنوبية, رئيس كوريا الجنوبية, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الجنوبية, رئيس كوريا الجنوبية, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

البيت الأبيض يدين بشدة إطلاق كوريا الشمالية صاروخا عابرا للقارات

05:24 GMT 16.03.2023 (تم التحديث: 05:29 GMT 16.03.2023)
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACEكوريا الشمالية تطلق صارخ باليستي
كوريا الشمالية تطلق صارخ باليستي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2023
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACE
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دان البيت الأبيض بشدّة إطلاق كوريا الشمالية "صاروخاً بالستياً عابراً للقارات"، واصفا إياه بأنه " انتهاكاً صارخا"ً لعدد من قرارات مجلس الأمن الدولي.
واشنطن - سبوتنيك. وجاء في بيان للبيت الأبيض: "الولايات المتحدة تدين بشدّة تجربة كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات".
وأشار البيان إلى أن "هذا الإطلاق يشكل" انتهاكاً صارخا" لعدد من قرارات مجلس الأمن الدولي". وشدد البيت الأبيض على أن تجربة بيونغ يانغ الصاروخية تثير التوترات في المنطقة .
رجل أمام شاشة تلفزيونية تظهر بثًا إخباريًا لتجربة صاروخ لـ كوريا الشمالية 29 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2023
اليابان: الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية سقط خارج المنطقة الاقتصادية
03:32 GMT
وأضاف البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان أمنها ، وكذلك أمن حلفائها (كوريا الجنوبية واليابان).
وأعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، الخميس، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا في البحر قبالة ساحلها الشرقي.
ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن هيئة الأركان المشتركة قولها، إن المقذوف غير المحدد، أطلق باتجاه المياه قبالة السواحل الشرقية لشبه الجزيرة الكورية.
وفي السياق ،أعلن وزير الدفاع الياباني، ياسوكازو هامادا، أن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.
وقال ياسوكازو هامادا "تم الإطلاق في الساعة 7:09 (بالتوقيت المحلي) ومن المفترض أن يكون الصاروخ سقط في بحر اليابان في الساعة 8:18 خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلدنا".
هذه الصورة المنشورة التي تم التقاطها في 6 يونيو/ حزيران ونشرتها هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية عبر وكالة أنباء يونهاب في سئول تظهر أن نظام الصواريخ التكتيكية للجيش (ATACMS) يطلق صاروخًا من موقع غير معروف على الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية خلال مناورات كوريا الجنوبية-الأمريكية بالذخيرة الحية، التي تهدف إلى مواجهة تجربة صاروخية أجرتها كوريا الشمالية. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2023
كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه بحر اليابان
أمس, 22:23 GMT
وفجر امس الأربعاء، أعلنت كوريا الشمالية أنها أطلقت صاروخين باليستيين تكتيكيين أرض - أرض، في منطقة جانغيون بمقاطعة هوانغهاي الجنوبية.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية أن "وحدة الصواريخ التابعة للجيش الكوري، والمسؤولة عن مهام عملياتية مهمة على الجبهة الغربية، أجرت تدريبات استعراضية لإطلاق الصواريخ لتدريب وحدات الفرقة في 14 مارس".
وأضافت الوكالة أن "سرية فايرباور الهجومية" الحادية عشرة التابعة للوحدة العسكرية شاركت في التدريبات وأنه تم تنفيذ عرض توضيحي بصاروخين باليستيتين أرض - أرض.
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