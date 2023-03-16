https://sputnikarabic.ae/20230316/الجيش-الإسرائيلي-عدم-الرد-على-عملية-مجدو-يعني-تآكل-قوة-ردعنا-1074821514.html

الجيش الإسرائيلي: عدم الرد على عملية "مجدو" يعني تآكل قوة ردعنا

الجيش الإسرائيلي: عدم الرد على عملية "مجدو" يعني تآكل قوة ردعنا

قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هاليفي، اليوم الخميس، أن عدم الرد على عملية "مجدو" يعني تآكل قوة الردع لبلادنا. 16.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-16T15:49+0000

2023-03-16T15:49+0000

2023-03-16T15:49+0000

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ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الخميس، عن الجنرال هاليفي، أن أعداء بلاده يبحثون عن أي فرصة ضعف في إسرائيل، خاصة في ظل خروج مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع تعبيرا عن غضبهم من خطة الإصلاح القضائي في البلاد.وشدد القائد العسكري الإسرائيلي على أنه من الضروري أن يكون جيش بلاده قويا، ومستعدا لأي عمليات، وأن إسرائيل دائما ما تكون في حاجة إلى جيش نظامي وجاهز في أي وقت.وفي وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل شخصا تسلل من جنوب لبنان وفجر عبوة ناسفة قرب مدينة حيفا (شمالا). جاء ذلك في بيان مشترك للجيش وجهاز الأمن العام (شاباك) والشرطة الإسرائيلية، بعد سماح الرقابة العسكرية بنشر تفاصيل الحدث الذي وقع يوم الاثنين الماضي.وقال البيان الذي نشره الجيش على تويتر: "في بداية الأسبوع، تم تفجير عبوة ناسفة بالقرب من مفترق مجيدو (شارع 65) مما أدى إلى إصابة مواطن إسرائيلي بجروح خطيرة. وعملت القوات الأمنية على تحديد مكان المشتبه به في زرع العبوة".وأضاف: "أثناء عمليات التمشيط وإغلاق الطرق، أوقفت سيارة في منطقة موشاف يعارا خلال توقيف السيارة، شكل الإرهابي المسلح خطرا على الشاباك وقوات الجيش الإسرائيلي الذين حيدوه وقتلوه".وتابع البيان: "عثر بحوزة الإرهابي على أسلحة وأحزمة ناسفة جاهزة للاستخدام وأشياء أخرى. وتشير التقديرات إلى أن تحييد الإرهابي حال دون وقوع هجوم آخر".وقال: "يظهر تحقيق أولي أن الإرهابي عبر على ما يبدو الأراضي اللبنانية إلى إسرائيل في وقت سابق من هذا الأسبوع. كما تبين أنه بعد الهجوم قرب مفترق مجيدو أوقف الإرهابي سيارة وطلب من السائق قيادتها شمالا"، مشيرا إلى أن الحادث "يخضع لتحقيق موسع يجري فيه التحقيق في تورط منظمة حزب الله الإرهابية"، وفق نص البيان.ويوم الاثنين، قرب مفرق مجيدو في مرج ابن عامر في الشمال، ما بين مدينتي أم الفحم والناصرة، انفجرت عبوة ناسفة.وحظرت الرقابة الإسرائيلية النشر حول تفاصيل التفجير، وسمحت بنشر معلومات تقول إن الانفجار أصاب مركبة عربية يقودها شاب من بلدة سالم المجاورة، يدعى عمر شرف الدين (21 عاما) والذي أصيب بجروح وصفت بالخطيرة.وتصاعدت الانتقادات في الإعلام العبري لتعتيم الحكومة والأجهزة الأمنية على الواقعة، وسط مطالب بالكشف عن حقيقة ما حدث.

https://sputnikarabic.ae/20230315/قضية-أمنية-فرض-عليها-تعتيم-شديد-ماذا-تخفي-إسرائيل-عن-مواطنيها؟-1074782574.html

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