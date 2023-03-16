https://sputnikarabic.ae/20230316/الجيش-الليبي-يعثر-على-براميل-اليورانيوم-التي-أعلنت-الوكالة-الذرية-فقدانها-1074822414.html

الجيش الليبي يعثر على براميل اليورانيوم التي أعلنت الوكالة الذرية فقدانها

الجيش الليبي يعثر على براميل اليورانيوم التي أعلنت الوكالة الذرية فقدانها

أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الخميس، العثور على كمية اليورانيوم التي أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقدانها أمس. 16.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-16T16:04+0000

2023-03-16T16:04+0000

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وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي خالد محجوب في بيان، إن أعضاء من الوكالة الذرية زاروا موقع تواجد اليورانيوم في الجنوب الليبي عام 2020، وتم جرد العدد الموجود، وأقفل باب المستودع بالشمع الأحمر.وأضاف أنه تم الاتفاق مع الوكالة نظراً لخطورة هذه المواد، على تكليف حراسات للحفاظ عليها. وأكد أن ماسيمو أبارو، نائب المدير العام للوكالة تعهد بتوفير احتياجات الحراس، التي تتضمن ملابس خاصة وكمامات لحمايتهم من الأمراض التي تسببها هذه المادة، مثل الشلل والعقم وغيرها، لكن الوكالة الذرية لم توفرها.مما دفع ذلك الجيش، بحسب المحجوب، إلى وضع عناصر الحراسة على مسافة بعيدة من براميل اليورانيوم لضمانة سلامتهم.اختفاء 10براميلولفت إلى أن ماسيمو حضر أمس الأربعاء إلى مكتب الأمين العام بالجيش الليبي، مبلغاً عن اختفاء 10 براميل، ووجود فتحة في المستودع تسمح بتهريب تلك البراميل.ونشر المحجوب فيديو، يظهر الكميات التي عثر عليها، لافتاً إلى أن الجيش بانتظار متخصصي الوكالة للتعامل مع تلك البراميل.2.5 طن من اليورانيوموكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت في بيان للدول الأعضاء، نشرته وسائل إعلام أمس الأربعاء، أن مفتشيها اكتشفوا فقدان نحو 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي من موقع ليبي لم يعد تحت سيطرة الحكومة.وقال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة في البيان، إن مفتشي الوكالة اكتشفوا خلال عملية تفتيش يوم الثلاثاء، أن "10 أسطوانات تحوي قرابة 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي في شكل تركيزات لليورانيوم الخام كانت قد أعلنت ليبيا أنها مخزنة في الموقع ليست موجودة فيه".واعتبر البيان أن "الجهل بالموقع الحالي للمواد النووية قد يشكل خطرا إشعاعيا بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بالأمن النووي".برنامج ليبيا النووييشار إلى أن ليبيا تخلت في عام 2003 عن برنامج لتطوير أسلحة نووية في ظل حكم الزعيم الليبي السابق معمر القذافي.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.

https://sputnikarabic.ae/20230316/وكالة-الطاقة-الذرية-تعلن-اختفاء-25-طن-من-اليورانيوم-من-موقع-في-ليبيا-1074796217.html

https://sputnikarabic.ae/20221225/الجيش-الليبي-لن-نسكت-على-تحول-بلدنا-إلى-دولة-فاشلة-واستنزاف-ثرواتها-1071586977.html

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