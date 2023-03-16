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الرئيس السوري: زيادة عدد القواعد العسكرية الروسية في سوريا قد تكون ضرورية في المستقبل
الرئيس السوري: زيادة عدد القواعد العسكرية الروسية في سوريا قد تكون ضرورية في المستقبل
أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، أن زيادة عدد القواعد العسكرية الروسية في الأراضي السورية، قد تكون ضرورية في المستقبل لأن الوجود الروسي في سوريا مرتبط بتوازن... 16.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-16T04:47+0000
2023-03-16T05:17+0000
الرئيس السوري
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موسكو- سبوتنيك. وقال الأسد، خلال مقابلة مع "سبوتنيك" ردا على سؤال حول إمكانية زيادة عدد القواعد العسكرية الروسية في سوريا: "النظرة إلى القواعد العسكرية لا يجب أن ترتبط بموضوع مكافحة الإرهاب، مكافحة الإرهاب هي أمر قائم حاليا ولكنه سيكون مؤقتا، ولا يمكن للوجود العسكري الروسي في أي دولة أن يُبنى على شيء مؤقت، نحن نتحدث عن توازن دولي، وجود روسيا في سوريا له أهمية مرتبطة بتوازن القوى في العالم".وأضاف: "نعتقد أن توسيع الوجود الروسي في سوريا هو شيء جيد يخدم هذه الفكرة.. وإذا كان هذا التوسع في دول أخرى ربما في مناطق أخرى سيخدم نفس الفكرة، فنعم نقول إن هذا شيء قد يكون ضروريا في المستقبل".وتابع قائلا: "لا يمكن للدول العظمى اليوم أن تحمي نفسها أو أن تلعب دورها من داخل حدودها، لا بد أن تلعب الدور من خارج الحدود، من خلال حلفاء موجودين في العالم أو من خلال قواعد [عسكرية]".ووصل الرئيس السوري بشار الأسد، يوم الثلاثاء، إلى موسكو في زيارة رسمية لروسيا الاتحادية يجري خلالها محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وجرت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس الأسد في مطار فنوكوفا الدولي في موسكو حسب البروتوكول الروسي المعمول به باستقبال الرؤساء، حيث كان في استقباله، ميخائيل بوغدانوف ممثلاً خاصاً للرئيس بوتين، ونائب وزير الخارجية، وألكسندر يفيموف سفير روسيا لدى دمشق، والدكتور بشار الجعفري سفير سوريا لدى موسكو، وعُزف النشيدان الوطنيان السوري والروسي، كما استعرض الرئيس الأسد حرس الشرف. ويرافق الرئيس السوري في زيارته وفد وزاري كبير.
https://sputnikarabic.ae/20230316/الأسد-زيلينسكي-وجيشه-من-النازيين-يحاربون-روسيا-نيابة-عن-الغرب-1074796915.html
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الرئيس السوري, أخبار سوريا اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
الرئيس السوري, أخبار سوريا اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم

الرئيس السوري: زيادة عدد القواعد العسكرية الروسية في سوريا قد تكون ضرورية في المستقبل

04:47 GMT 16.03.2023 (تم التحديث: 05:17 GMT 16.03.2023)
© Sputnik . Ria novosti / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس السوري، بشار الأسد
الرئيس السوري، بشار الأسد - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2023
© Sputnik . Ria novosti
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أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، أن زيادة عدد القواعد العسكرية الروسية في الأراضي السورية، قد تكون ضرورية في المستقبل لأن الوجود الروسي في سوريا مرتبط بتوازن القوى في العالم.
موسكو- سبوتنيك. وقال الأسد، خلال مقابلة مع "سبوتنيك" ردا على سؤال حول إمكانية زيادة عدد القواعد العسكرية الروسية في سوريا: "النظرة إلى القواعد العسكرية لا يجب أن ترتبط بموضوع مكافحة الإرهاب، مكافحة الإرهاب هي أمر قائم حاليا ولكنه سيكون مؤقتا، ولا يمكن للوجود العسكري الروسي في أي دولة أن يُبنى على شيء مؤقت، نحن نتحدث عن توازن دولي، وجود روسيا في سوريا له أهمية مرتبطة بتوازن القوى في العالم".
مقابلة السيد الرئيس بشار الأسد مع قناة روسيا 24– و وكالة سبوتينك - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2023
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وأضاف: "نعتقد أن توسيع الوجود الروسي في سوريا هو شيء جيد يخدم هذه الفكرة.. وإذا كان هذا التوسع في دول أخرى ربما في مناطق أخرى سيخدم نفس الفكرة، فنعم نقول إن هذا شيء قد يكون ضروريا في المستقبل".
وتابع قائلا: "لا يمكن للدول العظمى اليوم أن تحمي نفسها أو أن تلعب دورها من داخل حدودها، لا بد أن تلعب الدور من خارج الحدود، من خلال حلفاء موجودين في العالم أو من خلال قواعد [عسكرية]".
ووصل الرئيس السوري بشار الأسد، يوم الثلاثاء، إلى موسكو في زيارة رسمية لروسيا الاتحادية يجري خلالها محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وجرت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس الأسد في مطار فنوكوفا الدولي في موسكو حسب البروتوكول الروسي المعمول به باستقبال الرؤساء، حيث كان في استقباله، ميخائيل بوغدانوف ممثلاً خاصاً للرئيس بوتين، ونائب وزير الخارجية، وألكسندر يفيموف سفير روسيا لدى دمشق، والدكتور بشار الجعفري سفير سوريا لدى موسكو، وعُزف النشيدان الوطنيان السوري والروسي، كما استعرض الرئيس الأسد حرس الشرف. ويرافق الرئيس السوري في زيارته وفد وزاري كبير.
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