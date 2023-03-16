https://sputnikarabic.ae/20230316/السعودية-وروسيا-تؤكدان-التزامهما-بقرار-أوبك-بخفض-إنتاج-النفط-1074819038.html
السعودية وروسيا تؤكدان التزامهما بقرار "أوبك+" بخفض إنتاج النفط
السعودية وروسيا تؤكدان التزامهما بقرار "أوبك+" بخفض إنتاج النفط
أكد وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، خلال لقائهما في الرياض، اليوم الخميس، التزام بلديهما بالقرار الذي اتخذته... 16.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-16T15:16+0000
2023-03-16T15:16+0000
2023-03-16T15:17+0000
روسيا
العالم العربي
السعودية
سوق النفط
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القاهرة - سبوتنيك. وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن ابن سلمان ونوفاك بحثا أوضاع السوق البترولية العالمية، وجهود مجموعة "أوبك +" الرامية إلى تعزيز استقرار السوق وتوازنها.اتفقت الدول الأعضاء في تحالف "أوبك +"، في أكتوبر الماضي، على خفض حد الإنتاج الجماعي بمقدار مليوني برميل يوميا، فيما يعد أكبر عملية كبح للإمدادات منذ اتفاق عام 2020، في خضم انهيار الأسعار التاريخي بسبب الجائحة.وفي وثيقة للبيت الأبيض صدرت قبل القرار، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من هذه الخطوة لخفض إنتاج النفط، وقالت إنها قد تسبب أزمات رئيسية للبلاد ويمكن اعتبارها "عملا عدائيا".
https://sputnikarabic.ae/20230314/أوبك-تتوقع-ارتفاع-الطلب-العالمي-على-النفط-بـ-23-مليون-برميل-يوميا-في-2023-1074729173.html
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روسيا, العالم العربي, السعودية, سوق النفط
روسيا, العالم العربي, السعودية, سوق النفط
السعودية وروسيا تؤكدان التزامهما بقرار "أوبك+" بخفض إنتاج النفط
15:16 GMT 16.03.2023 (تم التحديث: 15:17 GMT 16.03.2023) تابعنا عبر
أكد وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، خلال لقائهما في الرياض، اليوم الخميس، التزام بلديهما بالقرار الذي اتخذته "أوبك +" بخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا حتى نهاية عام 2023.
القاهرة - سبوتنيك. وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن ابن سلمان ونوفاك بحثا أوضاع السوق البترولية العالمية، وجهود مجموعة "أوبك +" الرامية إلى تعزيز استقرار السوق وتوازنها.
وأكد الجانبان التزام بلديهما بالقرار الذي اتخذته "أوبك +"، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا حتى نهاية عام 2023، واستمرار التعاون بين البلدين، في إطار مجموعة "أوبك+"، لتعزيز استقرار السوق العالمية وتوازنها.
اتفقت الدول الأعضاء في تحالف "أوبك +"، في أكتوبر الماضي، على خفض حد الإنتاج الجماعي بمقدار مليوني برميل يوميا، فيما يعد أكبر عملية كبح للإمدادات منذ اتفاق عام 2020، في خضم انهيار الأسعار التاريخي بسبب الجائحة.
وفي وثيقة للبيت الأبيض صدرت قبل القرار، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها
من هذه الخطوة لخفض إنتاج النفط، وقالت إنها قد تسبب أزمات رئيسية للبلاد ويمكن اعتبارها "عملا عدائيا".