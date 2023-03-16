https://sputnikarabic.ae/20230316/السعودية-وروسيا-تؤكدان-التزامهما-بقرار-أوبك-بخفض-إنتاج-النفط-1074819038.html

السعودية وروسيا تؤكدان التزامهما بقرار "أوبك+" بخفض إنتاج النفط

السعودية وروسيا تؤكدان التزامهما بقرار "أوبك+" بخفض إنتاج النفط

أكد وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، خلال لقائهما في الرياض، اليوم الخميس، التزام بلديهما بالقرار الذي اتخذته... 16.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-16T15:16+0000

2023-03-16T15:16+0000

2023-03-16T15:17+0000

روسيا

العالم العربي

السعودية

سوق النفط

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القاهرة - سبوتنيك. وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن ابن سلمان ونوفاك بحثا أوضاع السوق البترولية العالمية، وجهود مجموعة "أوبك +" الرامية إلى تعزيز استقرار السوق وتوازنها.اتفقت الدول الأعضاء في تحالف "أوبك +"، في أكتوبر الماضي، على خفض حد الإنتاج الجماعي بمقدار مليوني برميل يوميا، فيما يعد أكبر عملية كبح للإمدادات منذ اتفاق عام 2020، في خضم انهيار الأسعار التاريخي بسبب الجائحة.وفي وثيقة للبيت الأبيض صدرت قبل القرار، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من هذه الخطوة لخفض إنتاج النفط، وقالت إنها قد تسبب أزمات رئيسية للبلاد ويمكن اعتبارها "عملا عدائيا".

https://sputnikarabic.ae/20230314/أوبك-تتوقع-ارتفاع-الطلب-العالمي-على-النفط-بـ-23-مليون-برميل-يوميا-في-2023-1074729173.html

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