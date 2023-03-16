https://sputnikarabic.ae/20230316/السفير-الإيراني-لدى-الكويت-أجرينا-مباحثات-مهمة-حول-ترسيم-الحدود-البحرية-بين-البلدين-1074808766.html

السفير الإيراني لدى الكويت: أجرينا مباحثات مهمة حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين

السفير الإيراني لدى الكويت: أجرينا مباحثات مهمة حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين

قال السفير الإيراني لدى الكويت، محمد إيراني، اليوم الخميس، إن اجتماع اللجنة القانونية المشتركة بين بلاده والكويت في طهران "فاتحة خير" على الطرفين. 16.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-16T11:25+0000

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وأفادت صحيفة "القبس"، صباح اليوم الخميس، بأن تصريحات إيراني جاءت على هامش مشاركته في احتفال سفارة الفاتيكان بالذكرى العاشرة على انتخاب البابا فرنسيس، بحضور عدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين.وأكد محمد إيراني أن "اجتماع اللجنة القانونية أتاح الفرصة للمسؤولين الكويتيين الجدد في وزارة الخارجية للتعرف على نظرائهم الإيرانيين، وكانت هناك لقاءات أخرى بين رئيس الوفد الكويتي مع مسؤولي الخارجية الإيرانية"، موضحا أن الطرفين مستمرين في استكمال المباحثات الخاصة بترسيم الحدود بينهما.وأشار السفير الإيراني لدى الكويت إلى أن مباحثات الجانبين لم تطرح تاريخ انعقاد اللجنة الثنائية المشتركة أو زيارة وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، إلى الكويت، لكنها تركت ذلك للاتصال المباشر بين وزيري خارجية الجانبين.وجدد الدبلوماسي الإيراني ترحيب بلاده بالاتفاق السعودي الإيراني الخاص باستئناف علاقاتهما الدبلوماسية، قائلا:ولفت محمد إيراني إلى أن بلاده قدمت دعوة للكويت، منذ شهر، بشأن اجتماع تلك اللجنة الثنائية، وذلك ردا على سؤال الصحيفة حول مدى تأثير الاتفاق السعودي الإيراني على تسريع انعقاد اجتماعات اللجنة القانونية الكويتية الإيرانية بعد سنوات من عدم انعقادها.وتلقى وزير خارجية الكويت الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في يناير/ كانون الثاني الماضي.وذكرت الخارجية الكويتية في بيان، أن الاتصال تناول مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين، كما بحث الجانبان التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية والتنسيق المشترك بشأنها وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

https://sputnikarabic.ae/20230306/إيران-عقد-اجتماع-مع-الكويت-قريبا-بشأن-تحديد-الحدود-البحرية-بين-البلدين-1074385677.html

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