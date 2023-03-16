https://sputnikarabic.ae/20230316/اللقاء-الكامل-للرئيس-الأسد-مع-وكالة-سبوتنيك-ينشر-في-تمام-الساعة-1100-بتوقيت-موسكو--1074799682.html

موسكو ودمشق... علاقات قديمة وتعاون جديد

موسكو ودمشق... علاقات قديمة وتعاون جديد

أكد الرئيس السوري بشار الأسد خلال لقاء حصري مع وكالة "سبوتنيك" أن روسيا وسوريا تخططان لـ 40 مشروعا استثماريا، الأمر الذي ينم عن عمق العلاقات بين البلدين. 16.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-16T07:21+0000

2023-03-16T07:21+0000

2023-03-16T08:21+0000

العالم العربي

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وقد يظن البعض أن العلاقات الروسية السورية حديثة العهد، ومرتبطة فقط ببدء العمليات العسكرية الروسية في سوريا بطلب من دمشق، إلا أن الحقيقة مختلفة تماما، لأن العلاقات بين موسكو ودمشق قديمة جدا ومتشعبة بشكل كبير وتشمل جميع المجالات بدءا من الاجتماعية والاقتصادية وصولا إلى السياسية والعسكرية.موسكو ودمشق... علاقات وديّة قديمةوبدأت العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد السوفياتي وسوريا في يوليو/ تموز عام 1944، وتستند في القوت الحالي إلى معاهدة الصداقة والتعاون السوفيتية السورية الأساسية المؤرخة في 8 أكتوبر / تشرين الأول 1980، واتخذت العلاقات تقليديا الشكل الودي.وفي 30 سبتمبر/ أيلول عام 2015، أعلن رئيس ديوان الكرملين، سيرغي إيفانوف، أن الأسد طلب مساعدة عسكرية من روسيا.موسكو تدعم دمشق في محاربة الإرهابوأعلن أن الهدف العسكري للعملية هو تقديم دعم جوي لقوات الحكومة السورية في ردها على جماعة "داعش" الإرهابية (المحظورة في روسيا وعدد من دول العالم).وفي 6 ديسمبر/ كانون الأول عام 2017 أعلن بوتين تحقيق هزيمة كاملة لتنظيم "داعش" الإرهابي على ضفتي نهر الفرات في سوريا. استمرت المرحلة النشطة من العملية العسكرية للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية في سوريا حتى 11 ديسمبر / كانون الأول عام 2017.وكانت الزيارة الرسمية الأولى للرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف إلى الجمهورية العربية السورية بتاريخ 10-11 مايو / أيار عام 2010.وفي 11 ديسمبر / كانون الأول 2017، التقى بوتين والأسد، في قاعدة حميميم الجوية، بعناصر الجيشين الروسي والسوري الذي شارك في عملية مكافحة الإرهاب في سوريا.أول زيارة لبوتين إلى العاصمة دمشقوعلى مدى السنوات الماضية، زار الأسد روسيا مرارا في زيارات عمل، في أكتوبر / تشرين الأول عام 2015. ونوفمبر/ تشرين الثاني عام 2017 ومايو / أيار عام 2018 وسبتمبر / أيلول عام 2021.تواصل دائم وتفاعل مستمرويتواصل الرئيسان الروسي والسوري بانتظام عبر الهاتف، حيث جرت آخر محادثة في 6 فبراير/ شباط عام 2023. وفي عام 2022، أعربت دمشق عن دعمها الكامل للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.ويتركز التفاعل السياسي مؤخرا بشكل أساسي على مناقشة الوضع الداخلي في سوريا وحولها ومشاكل التسوية بين الأطراف السورية.وعقدت آخر جولة من مفاوضات "أستانا" في الفترة الممتدة من 22 إلى 23 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2022، وعقدت آخر مفاوضات بصيغة "أستانا" في مدينة أستانا بكازاخستان. وحضرت الجولة التاسعة عشرة من المشاورات بين وفود من الدول الضامنة وممثلون عن الحكومة السورية والمعارضة والأمم المتحدة، واتفق الطرفان على عقد الاجتماع الدولي العشرين بشأن سوريا في أستانا في النصف الأول من عام 2023.في الفترة من 19 إلى 22 فبراير/ شباط عام 2022، زار المقداد روسيا مرة أخرى. وفي 21 فبراير/شباط، أجرى لافروف والمقداد محادثات مكثفة حول القضايا الدولية والثنائية. وفي 23 أغسطس/ آب، زار المقداد موسكو مرة أخرى، وأجرى محادثات مع لافروف.

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