https://sputnikarabic.ae/20230316/المركزي-الأردني-يوضح-مدى-تأثر-البلاد-بإفلاس-بنكين-أمريكيين-1074815718.html
المركزي الأردني يوضح مدى تأثر البلاد بإفلاس بنكين أمريكيين
المركزي الأردني يوضح مدى تأثر البلاد بإفلاس بنكين أمريكيين
أوضح البنك المركزي الأردني، اليوم الخميس، مدى تأثر الأردن بإعلان إفلاس البنكين الأمريكيين "سيليكون فالي"، و"سيغنتشر". 16.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-16T13:53+0000
2023-03-16T13:53+0000
2023-03-16T13:53+0000
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ونقلت وكالة "عمون" الأردنية عن البنك "أنه لا يوجد أية تداعيات سلبية على القطاع المصرفي الأردني بسبب الأوضاع المالية التي تعرض لها البنكان الأمريكيان"، وأرجع البنك ذلك إلى "عدم امتلاك البنوك الأردنية أية ودائع أو توظيفات أو معاملات مالية لدى أي منهما".يشار إلى أن الأحداث تتسارع في القطاع المصرفي الأمريكي بعد إفلاس وإغلاق مصرفي "سيليكون فالي" و"سيغنتشر"، من قبل السلطات الأمريكية.وخرج الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الاثنين الماضي، بتصريحات ليطمئن المودعين الأمريكيين أن ودائعهم المصرفية آمنة ووعد بتعزيز اللوائح المصرفية، وبذل "كل ما هو مطلوب" لتجنب المزيد من الانهيار، بعد إفلاس بنكين رئيسيين في البلاد.وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية والاحتياطي الفيدرالي والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC)، في بيان مشترك، أن جميع المودعين في بنك "سيليكون فالي" سيحصلون على ودائعهم كاملة، متجاهلين الحد المسموح بتأمينه والبالغ 250 ألف دولار في البنك الواحد.وبلغت قيمة الودائع في بنك "سيليكون فالي" نحو 173 مليار دولار، منها نحو 88 % لم يتم تغطيتها، أي أكثر من 150 مليار من الودائع الإضافية التي قررت FDIC فجأة تأمينها.
https://sputnikarabic.ae/20230315/أضخم-10-كوارث-إفلاس-بنوك-في-تاريخ-الولايات-المتحدة-1074775162.html
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العالم العربي, أخبار الأردن, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد, الأخبار
العالم العربي, أخبار الأردن, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد, الأخبار
المركزي الأردني يوضح مدى تأثر البلاد بإفلاس بنكين أمريكيين
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أوضح البنك المركزي الأردني، اليوم الخميس، مدى تأثر الأردن بإعلان إفلاس البنكين الأمريكيين "سيليكون فالي"، و"سيغنتشر".
ونقلت وكالة
"عمون" الأردنية عن البنك "أنه لا يوجد أية تداعيات سلبية على القطاع المصرفي الأردني بسبب الأوضاع المالية التي تعرض لها البنكان الأمريكيان"، وأرجع البنك ذلك إلى "عدم امتلاك البنوك الأردنية أية ودائع أو توظيفات أو معاملات مالية لدى أي منهما".
يشار إلى أن الأحداث تتسارع في القطاع المصرفي الأمريكي بعد إفلاس وإغلاق مصرفي "سيليكون فالي" و"سيغنتشر"، من قبل السلطات الأمريكية.
وخرج الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الاثنين الماضي، بتصريحات ليطمئن المودعين الأمريكيين
أن ودائعهم المصرفية آمنة ووعد بتعزيز اللوائح المصرفية، وبذل "كل ما هو مطلوب" لتجنب المزيد من الانهيار، بعد إفلاس بنكين رئيسيين في البلاد.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية والاحتياطي الفيدرالي والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC)، في بيان مشترك، أن جميع المودعين في بنك "سيليكون فالي" سيحصلون على ودائعهم كاملة، متجاهلين الحد المسموح بتأمينه والبالغ 250 ألف دولار في البنك الواحد.
وبلغت قيمة الودائع في بنك "سيليكون فالي" نحو 173 مليار دولار، منها نحو 88 % لم يتم تغطيتها، أي أكثر من 150 مليار من الودائع الإضافية التي قررت FDIC فجأة تأمينها.