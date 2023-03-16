https://sputnikarabic.ae/20230316/المركزي-السعودي-مصارفنا-لا-تتعامل-مع-بنوك-أمريكية-متعثرة-1074825059.html
المركزي السعودي: مصارفنا لا تتعامل مع بنوك أمريكية متعثرة
المركزي السعودي: مصارفنا لا تتعامل مع بنوك أمريكية متعثرة
أكد محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري، أن البنوك السعودية لا تتعامل مع المصارف الأمريكية المتعثرة. 16.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-16T17:11+0000
2023-03-16T17:11+0000
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جاءت تصريحات محافظ البنك المركزي خلال مقابلة مع قناة العربية السعودية، اليوم الخميس.وقال السياري إن القروض غير المنتظمة في السعودية لا تتخطى 1.8 بالمئة من إجمالي قروض القطاع.وأكد المسؤول المصرفي أن معدل كفاية رأسمال البنوك السعودية يقترب من 20 بالمئة، وأن غطاء السيولة أعلى من متطلبات "بازل".تأتي تصريحات المسؤول السعودي في أعقاب تعثر 3 بنوك أمريكية، وهو ما أثار المخاوف من ظهور أزمة مالية عالمية جديدة، حيث يعتبر تعثر بنك "سيلكون فالي" هو الأضخم منذ الأزمة المالية العالمية في عام2008.ومنذ يوم الجمعة الماضي، أغلق مصرفان أمريكيان وهما سيليكون فالي وسيغنتشر، وترتيبهما 16 و29 كأكبر البنوك في الولايات المتحدة من حيث الأصول، بقيمة 210 مليارات و110 مليارات دولار على الترتيب.وفي وق سابق، أغلق بنك "سيلفرغيت كابيتال" داخل السوق الأمريكية، وهو مصرف متخصص في إقراض مستثمري العملات المشفرة.
https://sputnikarabic.ae/20230313/بنك-إتش-إس-بي-إس-يشتري-الفرع-البريطاني-لـسيليكون-فالي-1074655580.html
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الأخبار, اقتصاد, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
الأخبار, اقتصاد, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
المركزي السعودي: مصارفنا لا تتعامل مع بنوك أمريكية متعثرة
17:11 GMT 16.03.2023 (تم التحديث: 17:14 GMT 16.03.2023) تابعنا عبر
أكد محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري، أن البنوك السعودية لا تتعامل مع المصارف الأمريكية المتعثرة.
جاءت تصريحات محافظ البنك المركزي خلال مقابلة مع قناة العربية
السعودية، اليوم الخميس.
وقال السياري إن القروض غير المنتظمة في السعودية لا تتخطى 1.8 بالمئة من إجمالي قروض القطاع.
وأكد المسؤول المصرفي أن معدل كفاية رأسمال البنوك السعودية يقترب من 20 بالمئة، وأن غطاء السيولة أعلى من متطلبات "بازل".
تأتي تصريحات المسؤول السعودي في أعقاب تعثر 3 بنوك أمريكية، وهو ما أثار المخاوف من ظهور أزمة مالية عالمية جديدة، حيث يعتبر تعثر بنك "سيلكون فالي"
هو الأضخم منذ الأزمة المالية العالمية في عام2008.
ومنذ يوم الجمعة الماضي، أغلق مصرفان أمريكيان وهما سيليكون فالي وسيغنتشر، وترتيبهما 16 و29 كأكبر البنوك في الولايات المتحدة من حيث الأصول، بقيمة 210 مليارات و110 مليارات دولار على الترتيب.
وفي وق سابق، أغلق بنك "سيلفرغيت كابيتال" داخل السوق الأمريكية، وهو مصرف متخصص في إقراض مستثمري العملات المشفرة.