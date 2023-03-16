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https://sputnikarabic.ae/20230316/اليابان-الصاروخ-الذي-أطلقته-كوريا-الشمالية-سقط-خارج-المنطقة-الاقتصادية-1074797282.html
اليابان: الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية سقط خارج المنطقة الاقتصادية
اليابان: الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية سقط خارج المنطقة الاقتصادية
أعلن وزير الدفاع الياباني، ياسوكازو هامادا، أن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان. 16.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-16T03:32+0000
2023-03-16T03:32+0000
أخبار اليابان
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كوريا الشمالية
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كوريا الجنوبية
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طوكيو - سبوتنيك. وقال ياسوكازو هامادا "تم الإطلاق في الساعة 7:09 (بالتوقيت المحلي) ومن المفترض أن يكون الصاروخ سقط في بحر اليابان في الساعة 8:18 خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلدنا".وفي السياق، ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" نقلا عن جيش كوريا الجنوبية، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان.وقالت الوكالة في بيان إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه بحر اليابان، اليوم الخميس".يأتي الإطلاق قبل ساعات من اجتماع قادة كوريا الجنوبية واليابان لمناقشة التهديدات المتصاعدة لنظام كوريا الشمالية والتحديات المشتركة الأخرى.ويخطط رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، ورئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، لعقد قمة في طوكيو، حيث من المتوقع أن تكون التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية على رأس جدول أعمالهما.وجاء الإطلاق الأخير أيضًا وسط استمرار كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تمرين درع الحرية الذي وصفته كوريا الشمالية بـ "استعدادات لشن حرب عدوانية" عليها.وأطلقت كوريا الشمالية، يوم الثلاثاء، صاروخين باليستيين قصيري المدى، زعمت أنهما "صاروخا كروز استراتيجيان" من غواصة قبل يومين.
https://sputnikarabic.ae/20230315/وكالة-يونهاب-كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخا-باليستيا-1074795718.html
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أخبار اليابان, بحر اليابان, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الجنوبية
أخبار اليابان, بحر اليابان, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الجنوبية

اليابان: الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية سقط خارج المنطقة الاقتصادية

03:32 GMT 16.03.2023
© AFP 2023 / JUNG YEON-JEرجل أمام شاشة تلفزيونية تظهر بثًا إخباريًا لتجربة صاروخ لـ كوريا الشمالية 29 سبتمبر 2022
رجل أمام شاشة تلفزيونية تظهر بثًا إخباريًا لتجربة صاروخ لـ كوريا الشمالية 29 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2023
© AFP 2023 / JUNG YEON-JE
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أعلن وزير الدفاع الياباني، ياسوكازو هامادا، أن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.
طوكيو - سبوتنيك. وقال ياسوكازو هامادا "تم الإطلاق في الساعة 7:09 (بالتوقيت المحلي) ومن المفترض أن يكون الصاروخ سقط في بحر اليابان في الساعة 8:18 خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلدنا".
وفي السياق، ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" نقلا عن جيش كوريا الجنوبية، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان.
هذه الصورة المنشورة التي تم التقاطها في 6 يونيو/ حزيران ونشرتها هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية عبر وكالة أنباء يونهاب في سئول تظهر أن نظام الصواريخ التكتيكية للجيش (ATACMS) يطلق صاروخًا من موقع غير معروف على الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية خلال مناورات كوريا الجنوبية-الأمريكية بالذخيرة الحية، التي تهدف إلى مواجهة تجربة صاروخية أجرتها كوريا الشمالية. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2023
كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه بحر اليابان
أمس, 22:23 GMT
وقالت الوكالة في بيان إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه بحر اليابان، اليوم الخميس".
يأتي الإطلاق قبل ساعات من اجتماع قادة كوريا الجنوبية واليابان لمناقشة التهديدات المتصاعدة لنظام كوريا الشمالية والتحديات المشتركة الأخرى.
ويخطط رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، ورئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، لعقد قمة في طوكيو، حيث من المتوقع أن تكون التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية على رأس جدول أعمالهما.
وجاء الإطلاق الأخير أيضًا وسط استمرار كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تمرين درع الحرية الذي وصفته كوريا الشمالية بـ "استعدادات لشن حرب عدوانية" عليها.
وأطلقت كوريا الشمالية، يوم الثلاثاء، صاروخين باليستيين قصيري المدى، زعمت أنهما "صاروخا كروز استراتيجيان" من غواصة قبل يومين.
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