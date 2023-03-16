https://sputnikarabic.ae/20230316/برلماني-جزائري-نعمل-على-تطوير-التعاون-في-مختلف-المجالات-مع-روسيا-1074833167.html

برلماني جزائري: نعمل على تطوير التعاون في مختلف المجالات مع روسيا

برلماني جزائري: نعمل على تطوير التعاون في مختلف المجالات مع روسيا

التقت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، رئيس مجلس الأمة الجزائري صالح فوجيل، ضمن زيارتها التي تستغرق ثلاثة أيام إلى العاصمة الجزائر. 16.03.2023, سبوتنيك عربي

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وعقد فوجيل بمقر المجلس، صباح اليوم الخميس 16 مارس، جلسة مباحثات مع نظيرته فلانتينا ماتفيينكو، والوفد المرافق لها، بحضور سفير روسيا الاتحادية في الجزائر فاليريان شوفايف.ووفق بيان مجلس الأمة، بحث اللقاء العلاقات البرلمانية البينية، التي يحدد معالمها بروتوكول التعاون البرلماني الثنائي بين مجلس الأمة والمجلس الفيدرالي للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية، الموقع بتاريخ 13 مايو/ أيار2014 بالجزائر، بالإضافة إلى مذكرة التفاهم بين إدارتي المجلسين، بتاريخ 11 ديسمبر 2010، والتأكيد على إرادة الجانبين في تطويرها وتعزيز سُنّة التشاور وتبادل الوفود البرلمانية.وجدد فوجيل التأكيد على الثوابت الراسخة للدبلوماسية الجزائرية القائمة على تبني الحلول السياسية والتفاوضية في تسوية النزاعات.وأوضح في حديثه مع "سبوتنيك"، أن مجلس الأمة الجزائري والمجلس الفيدرالي لروسيا تربطهما علاقات وطيدة، ومذكرة تفاهم أبرمت عام 2014.يرى أن الزيارة التي جرت الخميس 16 مارس/ آذار 2023، لرئيسة المجلس الفيدرالي لروسيا تتميز بخصوصية نظرا لقوة العلاقة والشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وروسيا، كما أنها تدعم العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بقوة، وتعزز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في عدة مجالات.وحسب البرلماني الجزائري فإن العديد من المجالات الحيوية محل تعزيز وتوطيد بين البلدين، منها العسكري، والطاقي والاقتصادي والصناعي، إلى جانب القطاع الفلاحي.ويرى البرلماني أن التعاون بين البلدين، يتجه نحو مزيد من الترابط والقوة، وتعميق التعاون، خاصة في ظل الزيارة المرتقبة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى روسيا، ودعم موسكو لبلاده للانضمام إلى بريكس.وحلت رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي فالنتينا ماتفيينكو، الأربعاء بالجزائر في زيارة رسمية لمدة ثلاثة أيام.وذكر بيان مجلس الأمة الجزائري، أن الزيارة تندرج ضمن إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين المجلسين اللذين تربطهما مذكرة تفاهم تم امضاؤها بين الطرفين بالجزائر في شهر مايو/ أيار سنة 2014.

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