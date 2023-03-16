https://sputnikarabic.ae/20230316/بشار-الأسد-المناطق-الجديدة-التي-ضمتها-روسيا-مؤخرا-تابعة-لها-بحكم-التاريخ-1074796429.html

بشار الأسد: المناطق الجديدة التي ضمتها روسيا مؤخرا تابعة لها بحكم التاريخ

بشار الأسد: المناطق الجديدة التي ضمتها روسيا مؤخرا تابعة لها بحكم التاريخ

أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، اعتراف دمشق بالحدود الجديدة لروسيا، لافتًا إلى أن المناطق التي ضمتها روسيا مؤخرا تابعة لها بحكم التاريخ. 16.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-16T00:48+0000

2023-03-16T00:48+0000

2023-03-16T00:54+0000

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موسكو - سبوتنيك. وقال الرئيس السوري، في مقابلة مع "سبوتنيك": "اعترفنا بهذه المناطق قبل أن تُضم إلى روسيا، وعندما كان هناك استفتاء وأعلنت الاستقلال اعترفنا بها، وحتى قبل أن يحدث هذا الاستقلال واستقبلت وفدًا من دونباس قبل الحرب بعدة أشهر قلت لهم نحن مستعدون للاعتراف بكم من الآن".وأضاف أنه "لاحقًا قلنا لهم نحن اعترفنا بكم حتى قبل روسيا. إذن هذا الموضوع بالنسبة لنا واضح منذ البداية، ونحن في مواقفنا لا نتردد".ولفت الرئيس السوري: " سوريا مواقفها واضحة وفي نفس الوقت حاسمة، ولدينا قناعة بهذا الموضوع، ليس من أجل الصداقة مع روسيا فقط، وإنما لأن هذه الأراضي هي أراض روسية، ومعروف هذا الشيء عبر التاريخ، ونُقلت إلى أوكرانيا ربما منذ حوالي 100 عام أعتقد أيام لينين، وفيها مواطنون روس، وهناك حقائق على الأرض تدل على أنها أراض روسية، ونحن مقتنعون بهذا الموقف".ووصل الرئيس السوري بشار الأسد، يوم الثلاثاء، إلى موسكو في زيارة رسمية لروسيا الاتحادية يجري خلالها محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وجرت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس الأسد في مطار ڤنوكوڤا الدولي في موسكو حسب البروتوكول الروسي المعمول به باستقبال الرؤساء، حيث كان في استقباله، ميخائيل بوغدانوف ممثلاً خاصاً للرئيس بوتين، ونائب وزير الخارجية، وألكسندر يفيموف سفير روسيا لدى دمشق، والدكتور بشار الجعفري سفير سوريا لدى موسكو، وعُزف النشيدان الوطنيان السوري والروسي كما استعرض الرئيس الأسد حرس الشرف، ويرافق الرئيس السوري في زيارته وفد وزاري كبير.وفي يونيو/ حزيران 2022، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية قرار سورية الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وسبق الاعتراف الرسمي علاقات معلنة بين الطرفين، حيث صرح رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، لـ"سبوتنيك" على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، بأن جمهورية دونيتسك الشعبية وسوريا قد أنشأتا مجموعة عمل على مستوى وزارة الصناعة والتجارة وتعملان على تحديد المهام ذات الأولوية للإمدادات المتبادلة للمنتجات.

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