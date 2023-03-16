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بوتين: الاقتصاد الروسي يتطور وفقا لنموذج جديد
https://sputnikarabic.ae/20230316/بوتين-الاقتصاد-الروسي-بدأ-بالتطور-وفقا-لنموذج-جديد-1074809835.html
بوتين: الاقتصاد الروسي يتطور وفقا لنموذج جديد
بوتين: الاقتصاد الروسي يتطور وفقا لنموذج جديد
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الاقتصاد الروسي بدأ بالتطور وفقا لنموذج جديد، ومن المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من هذا العام. 16.03.2023, سبوتنيك عربي
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روسيا
اقتصاد
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روسيا, اقتصاد
روسيا, اقتصاد

بوتين: الاقتصاد الروسي يتطور وفقا لنموذج جديد

11:36 GMT 16.03.2023 (تم التحديث: 11:38 GMT 16.03.2023)
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الاقتصاد الروسي بدأ بالتطور وفقا لنموذج جديد، ومن المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من هذا العام.
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