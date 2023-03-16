https://sputnikarabic.ae/20230316/بوتين-الاقتصاد-الروسي-بدأ-بالتطور-وفقا-لنموذج-جديد-1074809835.html
بوتين: الاقتصاد الروسي يتطور وفقا لنموذج جديد
بوتين: الاقتصاد الروسي يتطور وفقا لنموذج جديد
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الاقتصاد الروسي بدأ بالتطور وفقا لنموذج جديد، ومن المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من هذا العام. 16.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-16T11:36+0000
2023-03-16T11:36+0000
2023-03-16T11:38+0000
روسيا
اقتصاد
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روسيا, اقتصاد
بوتين: الاقتصاد الروسي يتطور وفقا لنموذج جديد
11:36 GMT 16.03.2023 (تم التحديث: 11:38 GMT 16.03.2023) تابعنا عبر
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الاقتصاد الروسي بدأ بالتطور وفقا لنموذج جديد، ومن المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من هذا العام.