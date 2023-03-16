بوتين: عبارة "دول غير صديقة" ليست دقيقة... لدينا "نخب غير صديقة"
14:32 GMT 16.03.2023 (تم التحديث: 14:38 GMT 16.03.2023)
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023
© Sputnik . Maksim Blinov/
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن تعبير "الدول غير الصديقة" ليس دقيقا، روسيا لديها "نخب غير صديقة" في عدد من البلدان، لا تعرف ما الذي تتحدث عنه وتؤذي سكانها.
موسكو - سبوتنيك. وتابع بوتين خلال منتدى الصناعيين ورجال الأعمال الروس: "كما تعلمون، دخلت عبارة " البلدان غير الصديقة" إلى وعينا العام وتم تداولها. إنها لا تعكس بدقة الحقائق القائمة، يمكن للمرء أن يقول، إنها لا تعكس الحقائق على الإطلاق، لأنه لدينا "نخب غير صديقة" في عدد معين من البلدان، حكام وأنظمة سياسية غير أصدقاء، للأسف، في العديد من دول العالم".
وتابع بوتين: "غالبًا ما يصعد أشخاص إلى القمة وهم بمستوى تعليمي وثقافة عامة منخفضة بما فيه الكفاية، أحيانًا لا يفهمون ما يقولونه ويفعلونه، والنتيجة، كما هو معروف، واضحة - عملهم يلحق الضرر بسكانهم وأعمالهم التجارية".
وقال بوتين: "الجميع متفقون، على الرغم من تعقيد الاصطفافات والتناقضات الجيوسياسية بين دول المنطقة، والتي تنشأ دائماً بين الجيران.
وأوضح "الجميع يتفق على ضرورة بناء هذا الطريق (داغستان - أذربيجان - إيران)".
كما لفت الرئيس الروسي، إلى أن الأطراف المعنية يتعين عليها الآن فقط فهم السرعة التي سيتم بها بناء الطريق، وما هي مصادر التمويل النهائية.
كما لفت الرئيس الروسي، إلى أن الأطراف المعنية يتعين عليها الآن فقط فهم السرعة التي سيتم بها بناء الطريق، وما هي مصادر التمويل النهائية.
جدير بالذكر، أن مؤتمر الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال هو الفعالية الأخيرة للمنتديات التقليدية لأسابيع الأعمال الروسية، حيث يتم تشكيل موقف موحد لرجال الأعمال والحكومة.
وكانت الموضوعات الرئيسية للمؤتمر هذا العام هي إحلال الواردات وتطوير الصناعة الروسية في مواجهة قيود العقوبات، والسيادة التكنولوجية للبلاد، وتشجيع الاستثمار، وتدريب الموظفين المؤهلين تأهيلا عاليا، وتدابير دعم الدولة للأنشطة التجارية والصناعية.
وكانت الموضوعات الرئيسية للمؤتمر هذا العام هي إحلال الواردات وتطوير الصناعة الروسية في مواجهة قيود العقوبات، والسيادة التكنولوجية للبلاد، وتشجيع الاستثمار، وتدريب الموظفين المؤهلين تأهيلا عاليا، وتدابير دعم الدولة للأنشطة التجارية والصناعية.