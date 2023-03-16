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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230316/بوتين-عبارة-دول-غير-صديقة-ليست-دقيقة-لدينا-نخب-غير-صديقة-1074817323.html
بوتين: عبارة "دول غير صديقة" ليست دقيقة... لدينا "نخب غير صديقة"
بوتين: عبارة "دول غير صديقة" ليست دقيقة... لدينا "نخب غير صديقة"
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن تعبير "الدول غير الصديقة" ليس دقيقا، روسيا لديها "نخب غير صديقة" في عدد من البلدان، لا تعرف ما الذي تتحدث... 16.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-16T14:32+0000
2023-03-16T14:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
فلاديمير بوتين
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موسكو - سبوتنيك. وتابع بوتين خلال منتدى الصناعيين ورجال الأعمال الروس: "كما تعلمون، دخلت عبارة " البلدان غير الصديقة" إلى وعينا العام وتم تداولها. إنها لا تعكس بدقة الحقائق القائمة، يمكن للمرء أن يقول، إنها لا تعكس الحقائق على الإطلاق، لأنه لدينا "نخب غير صديقة" في عدد معين من البلدان، حكام وأنظمة سياسية غير أصدقاء، للأسف، في العديد من دول العالم".وقال بوتين: "الجميع متفقون، على الرغم من تعقيد الاصطفافات والتناقضات الجيوسياسية بين دول المنطقة، والتي تنشأ دائماً بين الجيران.وأوضح "الجميع يتفق على ضرورة بناء هذا الطريق (داغستان - أذربيجان - إيران)".كما لفت الرئيس الروسي، إلى أن الأطراف المعنية يتعين عليها الآن فقط فهم السرعة التي سيتم بها بناء الطريق، وما هي مصادر التمويل النهائية.جدير بالذكر، أن مؤتمر الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال هو الفعالية الأخيرة للمنتديات التقليدية لأسابيع الأعمال الروسية، حيث يتم تشكيل موقف موحد لرجال الأعمال والحكومة.وكانت الموضوعات الرئيسية للمؤتمر هذا العام هي إحلال الواردات وتطوير الصناعة الروسية في مواجهة قيود العقوبات، والسيادة التكنولوجية للبلاد، وتشجيع الاستثمار، وتدريب الموظفين المؤهلين تأهيلا عاليا، وتدابير دعم الدولة للأنشطة التجارية والصناعية.
https://sputnikarabic.ae/20230316/بوتين-الاقتصاد-الروسي-بدأ-بالتطور-وفقا-لنموذج-جديد-1074809835.html
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روسيا, فلاديمير بوتين
روسيا, فلاديمير بوتين

بوتين: عبارة "دول غير صديقة" ليست دقيقة... لدينا "نخب غير صديقة"

14:32 GMT 16.03.2023 (تم التحديث: 14:38 GMT 16.03.2023)
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2023
© Sputnik . Maksim Blinov
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن تعبير "الدول غير الصديقة" ليس دقيقا، روسيا لديها "نخب غير صديقة" في عدد من البلدان، لا تعرف ما الذي تتحدث عنه وتؤذي سكانها.
موسكو - سبوتنيك. وتابع بوتين خلال منتدى الصناعيين ورجال الأعمال الروس: "كما تعلمون، دخلت عبارة " البلدان غير الصديقة" إلى وعينا العام وتم تداولها. إنها لا تعكس بدقة الحقائق القائمة، يمكن للمرء أن يقول، إنها لا تعكس الحقائق على الإطلاق، لأنه لدينا "نخب غير صديقة" في عدد معين من البلدان، حكام وأنظمة سياسية غير أصدقاء، للأسف، في العديد من دول العالم".

وتابع بوتين: "غالبًا ما يصعد أشخاص إلى القمة وهم بمستوى تعليمي وثقافة عامة منخفضة بما فيه الكفاية، أحيانًا لا يفهمون ما يقولونه ويفعلونه، والنتيجة، كما هو معروف، واضحة - عملهم يلحق الضرر بسكانهم وأعمالهم التجارية".

وقال بوتين: "الجميع متفقون، على الرغم من تعقيد الاصطفافات والتناقضات الجيوسياسية بين دول المنطقة، والتي تنشأ دائماً بين الجيران.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2023
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11:36 GMT
وأوضح "الجميع يتفق على ضرورة بناء هذا الطريق (داغستان - أذربيجان - إيران)".

كما لفت الرئيس الروسي، إلى أن الأطراف المعنية يتعين عليها الآن فقط فهم السرعة التي سيتم بها بناء الطريق، وما هي مصادر التمويل النهائية.
الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون, يستقبل رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو في العاصمة الجزائرية 16 مارس 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2023
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13:29 GMT
جدير بالذكر، أن مؤتمر الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال هو الفعالية الأخيرة للمنتديات التقليدية لأسابيع الأعمال الروسية، حيث يتم تشكيل موقف موحد لرجال الأعمال والحكومة.

وكانت الموضوعات الرئيسية للمؤتمر هذا العام هي إحلال الواردات وتطوير الصناعة الروسية في مواجهة قيود العقوبات، والسيادة التكنولوجية للبلاد، وتشجيع الاستثمار، وتدريب الموظفين المؤهلين تأهيلا عاليا، وتدابير دعم الدولة للأنشطة التجارية والصناعية.
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Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:44 GMT
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