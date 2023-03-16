https://sputnikarabic.ae/20230316/بوتين-عبارة-دول-غير-صديقة-ليست-دقيقة-لدينا-نخب-غير-صديقة-1074817323.html

بوتين: عبارة "دول غير صديقة" ليست دقيقة... لدينا "نخب غير صديقة"

بوتين: عبارة "دول غير صديقة" ليست دقيقة... لدينا "نخب غير صديقة"

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن تعبير "الدول غير الصديقة" ليس دقيقا، روسيا لديها "نخب غير صديقة" في عدد من البلدان، لا تعرف ما الذي تتحدث... 16.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-16T14:32+0000

2023-03-16T14:32+0000

2023-03-16T14:38+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

فلاديمير بوتين

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موسكو - سبوتنيك. وتابع بوتين خلال منتدى الصناعيين ورجال الأعمال الروس: "كما تعلمون، دخلت عبارة " البلدان غير الصديقة" إلى وعينا العام وتم تداولها. إنها لا تعكس بدقة الحقائق القائمة، يمكن للمرء أن يقول، إنها لا تعكس الحقائق على الإطلاق، لأنه لدينا "نخب غير صديقة" في عدد معين من البلدان، حكام وأنظمة سياسية غير أصدقاء، للأسف، في العديد من دول العالم".وقال بوتين: "الجميع متفقون، على الرغم من تعقيد الاصطفافات والتناقضات الجيوسياسية بين دول المنطقة، والتي تنشأ دائماً بين الجيران.وأوضح "الجميع يتفق على ضرورة بناء هذا الطريق (داغستان - أذربيجان - إيران)".كما لفت الرئيس الروسي، إلى أن الأطراف المعنية يتعين عليها الآن فقط فهم السرعة التي سيتم بها بناء الطريق، وما هي مصادر التمويل النهائية.جدير بالذكر، أن مؤتمر الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال هو الفعالية الأخيرة للمنتديات التقليدية لأسابيع الأعمال الروسية، حيث يتم تشكيل موقف موحد لرجال الأعمال والحكومة.وكانت الموضوعات الرئيسية للمؤتمر هذا العام هي إحلال الواردات وتطوير الصناعة الروسية في مواجهة قيود العقوبات، والسيادة التكنولوجية للبلاد، وتشجيع الاستثمار، وتدريب الموظفين المؤهلين تأهيلا عاليا، وتدابير دعم الدولة للأنشطة التجارية والصناعية.

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روسيا, فلاديمير بوتين