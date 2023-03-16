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انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230316/بوليتيكو-الولايات-المتحدة-تضغط-على-أوكرانيا-للاقتصاد-بالقذائف-قبل-هجوم-الربيع-1074800550.html
"بوليتيكو": الولايات المتحدة تضغط على أوكرانيا للاقتصاد بالقذائف قبل هجوم الربيع
"بوليتيكو": الولايات المتحدة تضغط على أوكرانيا للاقتصاد بالقذائف قبل هجوم الربيع
أشار تقرير إعلامي أمريكي أن الولايات المتحدة تضغط على كييف للاقتصاد بإستخدام الذخيرة واستهلاكها. 16.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-16T07:37+0000
2023-03-16T07:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار أوكرانيا
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أضاف التقرير الذي نشرته صحيفة "بوليتيكو" أن الولايات المتحدة تصر على أن كييف يجب عليها أن تقتصد في استخدام الذخيرة.ونقلت الصحيفة عن بن هودجز القائد السابق لقوات الناتو في أوروبا قوله إن "البعض في البنتاغون يعتقدون أنهم (الأوكرانيون) يستخدمون الذخيرة بسرعة كبيرة".وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة تتوقع أن تقوم القوات الأوكرانية بهجوم بحلول شهر مايو/أيار المقبل.وأضافت أن المسؤولين الأمريكيين يركزون على تجهيز أوكرانيا لهجوم الربيع الضخم، المتوقع حدوثه في مايو.ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أن الخيار الأول غير واقعي، حيث يقولون إن روسيا عززت دفاعاتها على الضفة الشرقية لنهر دنيبر وأن كييف لا تملك القوة البشرية لإطلاق عملية برمائية بنجاح ضد هذه القوات، ويعتبر المسؤولون الأمريكيون السيناريو الثاني أكثر احتمالا.
https://sputnikarabic.ae/20230314/الجميع-يهربونالجنود-الأوكرانيون-يشتكون-من-زملائهم-في-الخدمة-1074701845.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا

"بوليتيكو": الولايات المتحدة تضغط على أوكرانيا للاقتصاد بالقذائف قبل هجوم الربيع

07:37 GMT 16.03.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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أشار تقرير إعلامي أمريكي أن الولايات المتحدة تضغط على كييف للاقتصاد بإستخدام الذخيرة واستهلاكها.
أضاف التقرير الذي نشرته صحيفة "بوليتيكو" أن الولايات المتحدة تصر على أن كييف يجب عليها أن تقتصد في استخدام الذخيرة.
جاء في التقرير: "وراء الأبواب المغلقة، يضغط المسؤولون الأمريكيون على كييف للحفاظ على قذائف المدفعية وإطلاق النار بشكل أكثر دقة، في الإشارة للوضع في أرتيوموفسك، حيث تنفد الذخيرة بسرعة".
ونقلت الصحيفة عن بن هودجز القائد السابق لقوات الناتو في أوروبا قوله إن "البعض في البنتاغون يعتقدون أنهم (الأوكرانيون) يستخدمون الذخيرة بسرعة كبيرة".
وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة تتوقع أن تقوم القوات الأوكرانية بهجوم بحلول شهر مايو/أيار المقبل.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2023
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وأضافت أن المسؤولين الأمريكيين يركزون على تجهيز أوكرانيا لهجوم الربيع الضخم، المتوقع حدوثه في مايو.

وكتبت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن كييف لم تقرر بعد استراتيجية، لكن لديها خياران أساسيان: الدفع جنوبا عبر خيرسون إلى شبه جزيرة القرم، أو التحرك شرقاً من موقعها في الشمال ثم جنوبا، وقطع الجسر البري الروسي.

ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أن الخيار الأول غير واقعي، حيث يقولون إن روسيا عززت دفاعاتها على الضفة الشرقية لنهر دنيبر وأن كييف لا تملك القوة البشرية لإطلاق عملية برمائية بنجاح ضد هذه القوات، ويعتبر المسؤولون الأمريكيون السيناريو الثاني أكثر احتمالا.
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