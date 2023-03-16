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تبون يستقبل رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي... صور
https://sputnikarabic.ae/20230316/تبون-يستقبل-رئيسة-مجلس-الفيدرالية-الروسي-1074811998.html
تبون يستقبل رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي... صور
تبون يستقبل رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي... صور
استقبل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، في العاصمة الجزائر، رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو. 16.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-16T12:30+0000
2023-03-16T13:10+0000
روسيا
العالم العربي
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ونشرت الرئاسة الجزائرية صورا لاستقبال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو.وحضر اللقاء عن الجانب الروسي، سفير روسيا الاتحادية لدى الجزائر، فاليريان شوفاييف.أعلنت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، اليوم الخميس، أن روسيا والجزائر تعملان على تعديل صياغة وثيقة الشراكة الاستراتيجية المعمقة المرتقب إبرامها بين البلدين، مشيرةً إلى أنه سيجري توقيعها قريبًا.وأعربت ماتفيينكو عن تقدير روسيا لموقف الجزائر المستقل والحيادي الذي تتخذه إزاء القضايا الدولية كونها عضو في كتلة دول عدم الانحياز.وشددت ماتفيينكو على أن روسيا والجزائر تعترفان أن لكل دولة حقها في تقرير مصيرها دون أي تدخلات أجنبية.وبدوره، أكد رئيس مجلس الأمة الجزائري، صالح قوجيل، أن العلاقات بين بلاده وروسيا قائمة على أساس الحفاظ على سيادة جميع الدول وعلى السيادة الاقتصادية.وقال قوجيل، خلال استقباله، اليوم، رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، إن "العلاقات التي لدينا اليوم مع روسيا مبنية على أساس الحفاظ على سيادة جميع الدول والحفاظ على السيادة الاقتصادية".وكانت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي فالنتينا ماتفيينكو قد وصلت، أمس الأربعاء، على رأس وفد برلماني وحكومي رفيع إلى الجزائر العاصمة، في زيارة عمل ستستمر حتى الـ17 من مارس / آذار الجاري.وأكد بيان مجلس الأمة الجزائري أن زيارة رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي جاءت بدعوة من رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين المجلسين، مشيرًا إلى أن المجلسين تربطهما مذكرة تفاهم، أبرمت في الجزائر في مايو / أيار عام 2014.
https://sputnikarabic.ae/20230316/روسيا-والجزائر-تعملان-على-تعديل-صياغة-وثيقة-الشراكة-الاستراتيجية-بينهما-1074808460.html
https://sputnikarabic.ae/20230316/رئيس-مجلس-الأمة-الجزائري-علاقاتنا-مع-روسيا-أساسها-الحفاظ-على-سيادة-جميع-الدول-1074807230.html
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روسيا, العالم العربي

تبون يستقبل رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي... صور

12:30 GMT 16.03.2023 (تم التحديث: 13:10 GMT 16.03.2023)
© Photo / Algerian presidencyالرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون, يستقبل رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو في العاصمة الجزائرية 16 مارس 2023.
الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون, يستقبل رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو في العاصمة الجزائرية 16 مارس 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2023
© Photo / Algerian presidency
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استقبل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، في العاصمة الجزائر، رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو.
ونشرت الرئاسة الجزائرية صورا لاستقبال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو.

وبحسب بيان الرئاسة الجزائرية، فقد حضر اللقاء عن الجانب الجزائري، صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة، وعبد العزيز خلف مدير ديوان رئاسة الجمهورية، وعمار بلاني الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

وحضر اللقاء عن الجانب الروسي، سفير روسيا الاتحادية لدى الجزائر، فاليريان شوفاييف.
أعلنت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، اليوم الخميس، أن روسيا والجزائر تعملان على تعديل صياغة وثيقة الشراكة الاستراتيجية المعمقة المرتقب إبرامها بين البلدين، مشيرةً إلى أنه سيجري توقيعها قريبًا.

وقالت ماتفيينكو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل في العاصمة الجزائرية: "يجري العمل حاليًا على تعديل وثيقة الشراكة الاستراتيجية المعمقة بين البلدين وسنوقع عليها قريبا".

وأعربت ماتفيينكو عن تقدير روسيا لموقف الجزائر المستقل والحيادي الذي تتخذه إزاء القضايا الدولية كونها عضو في كتلة دول عدم الانحياز.
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2023
روسيا والجزائر تعملان على تعديل صياغة وثيقة الشراكة الاستراتيجية بينهما
11:18 GMT
وشددت ماتفيينكو على أن روسيا والجزائر تعترفان أن لكل دولة حقها في تقرير مصيرها دون أي تدخلات أجنبية.
وبدوره، أكد رئيس مجلس الأمة الجزائري، صالح قوجيل، أن العلاقات بين بلاده وروسيا قائمة على أساس الحفاظ على سيادة جميع الدول وعلى السيادة الاقتصادية.
وقال قوجيل، خلال استقباله، اليوم، رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، إن "العلاقات التي لدينا اليوم مع روسيا مبنية على أساس الحفاظ على سيادة جميع الدول والحفاظ على السيادة الاقتصادية".
العلم الجزائري - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2023
رئيس مجلس الأمة الجزائري: علاقاتنا مع روسيا أساسها الحفاظ على سيادة جميع الدول
10:23 GMT
وأضاف: "الاتحاد السوفييتي وقف إلى جانب الجزائر [خلال فترة كفاحها ضد الاستعمار الفرنسي] وهذا مهم جدا للجزائر".
وكانت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي فالنتينا ماتفيينكو قد وصلت، أمس الأربعاء، على رأس وفد برلماني وحكومي رفيع إلى الجزائر العاصمة، في زيارة عمل ستستمر حتى الـ17 من مارس / آذار الجاري.
وأكد بيان مجلس الأمة الجزائري أن زيارة رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي جاءت بدعوة من رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين المجلسين، مشيرًا إلى أن المجلسين تربطهما مذكرة تفاهم، أبرمت في الجزائر في مايو / أيار عام 2014.
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