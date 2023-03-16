https://sputnikarabic.ae/20230316/تبون-يستقبل-رئيسة-مجلس-الفيدرالية-الروسي-1074811998.html

تبون يستقبل رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي... صور

تبون يستقبل رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي... صور

استقبل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، في العاصمة الجزائر، رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو. 16.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-16T12:30+0000

2023-03-16T12:30+0000

2023-03-16T13:10+0000

روسيا

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/10/1074812908_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_1a7232d3aa35e992cf3d3cae833fd1d2.jpg

ونشرت الرئاسة الجزائرية صورا لاستقبال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو.وحضر اللقاء عن الجانب الروسي، سفير روسيا الاتحادية لدى الجزائر، فاليريان شوفاييف.أعلنت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، اليوم الخميس، أن روسيا والجزائر تعملان على تعديل صياغة وثيقة الشراكة الاستراتيجية المعمقة المرتقب إبرامها بين البلدين، مشيرةً إلى أنه سيجري توقيعها قريبًا.وأعربت ماتفيينكو عن تقدير روسيا لموقف الجزائر المستقل والحيادي الذي تتخذه إزاء القضايا الدولية كونها عضو في كتلة دول عدم الانحياز.وشددت ماتفيينكو على أن روسيا والجزائر تعترفان أن لكل دولة حقها في تقرير مصيرها دون أي تدخلات أجنبية.وبدوره، أكد رئيس مجلس الأمة الجزائري، صالح قوجيل، أن العلاقات بين بلاده وروسيا قائمة على أساس الحفاظ على سيادة جميع الدول وعلى السيادة الاقتصادية.وقال قوجيل، خلال استقباله، اليوم، رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، إن "العلاقات التي لدينا اليوم مع روسيا مبنية على أساس الحفاظ على سيادة جميع الدول والحفاظ على السيادة الاقتصادية".وكانت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي فالنتينا ماتفيينكو قد وصلت، أمس الأربعاء، على رأس وفد برلماني وحكومي رفيع إلى الجزائر العاصمة، في زيارة عمل ستستمر حتى الـ17 من مارس / آذار الجاري.وأكد بيان مجلس الأمة الجزائري أن زيارة رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي جاءت بدعوة من رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين المجلسين، مشيرًا إلى أن المجلسين تربطهما مذكرة تفاهم، أبرمت في الجزائر في مايو / أيار عام 2014.

https://sputnikarabic.ae/20230316/روسيا-والجزائر-تعملان-على-تعديل-صياغة-وثيقة-الشراكة-الاستراتيجية-بينهما-1074808460.html

https://sputnikarabic.ae/20230316/رئيس-مجلس-الأمة-الجزائري-علاقاتنا-مع-روسيا-أساسها-الحفاظ-على-سيادة-جميع-الدول-1074807230.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم العربي